香港國際機場搗冒牌貨案 檢480萬元衣服鞋具手袋及配飾

【on.cc東網專訊】香港海關於1月2日在香港國際機場檢獲約7,800件懷疑冒牌貨物，估計市值約480萬港元。

海關根據風險評估於機場海關驗貨場檢查兩批從阿聯酋杜拜進口，報稱載有衣服及鞋具的空運貨物。經查驗後，海關人員在該批貨物內發現有約7,800件懷疑冒牌貨物，當中包括鞋具、手袋、衣服和配飾。

初步調查顯示，該批懷疑冒牌貨物將會轉口至海外地區。根據《商品說明條例》，任何人進出口冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。

