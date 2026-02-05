雙倍獎賞積分 超過20個商戶限時優惠

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年2月5日 - 福馬奔騰迎新歲，香港國際機場為 HKairport Rewards 會員帶來一系列限定新春購物禮遇，包括2X 積分、超過20個人氣品牌的購物優惠及高達港幣 $1,250 銀聯機場現金券，為旅客的新春出行增添喜悅與驚喜。





香港國際機場新春購物賞



新春購物賞登場 為馬年增添節慶氣氛



由 2 月 5 日至 3 月 1 日，HKairport Rewards 會員專享以下新春購物禮遇：



獎賞 1 — 享2X 積分，回贈高達 8%



推廣期間，所有於機場店鋪或HKairportShop.com機場網上商店合資格消費均可享 2X 獎賞積分，回贈高達 8%。每港幣 $1 消費可獲取 2 獎賞積分；每 50 積分即可兌換 1 HKIA Dollar，可當港幣 $1 使用。HKIA Dollar 可於機場超過 100 家參與商戶及餐廳使用，讓旅客盡享豐富多元的新春購物與餐飲禮遇。



獎賞 2 —超過20個人氣品牌限時購物優惠



香港國際機場匯聚超過20個人氣品牌推出新春限定優惠，為旅客帶來倍加豐盛的購物禮遇。從經典手信、本地文創，到輕食茶飲及美妝美酒，優惠應有盡有 。當中包括經典手信奇華低至85折、皇玥消費滿HK$300送熊貓迷你精裝禮盒 (價值HK$88)、本地文創潮流 #CCCCCc Se/ect全單88折、GODIVA Café享優惠價HK$88購買巧克力軟雪糕窩夫杯2杯 (原價HK$156) 、 NUTTEA 指定茶飲買一送一等，立即瀏覽 新春 專頁，更多優惠等您發掘。





廣告 廣告

超過20個人氣品牌限時購物優惠



獎賞3 — 銀聯消費享高達港幣 $1,250獎賞



於機場商戶以銀聯信用卡單次消費滿指定金額，即可獲贈銀聯機場電子現金券，解鎖多重購物獎賞。





銀聯信用卡單次消費

銀聯機場電子現金券

港幣 $3,000 – $9,999

港幣 $100

港幣 $10,000 – $19,999

港幣 $350

港幣 $20,000或以上

港幣 $800



每位旅客於推廣期內可兌換各消費級別之銀聯機場電子現金券一次。



獎賞4 — 香港國際機場網上商店新春尊尚獻禮 優惠低至4折





香港國際機場網上商店新春尊尚獻禮 優惠低至4折



HKairportShop.com機場網上商店精選寓意吉祥的賀年美食、名酒佳釀及潮流電子產品，部分產品低至4折優惠。與此同時，於機場網上商店全店單一消費滿港幣 $888 即享 96 折，滿港幣 $3,888 即享 88 折，為摯愛送上心意，迎接豐盛好運新一年。





尊尚購物服務



機場網上商店更設有「尊尚購物服務」讓您購買及預留機場奢侈品牌產品，其消費均可享2X積分，品牌包括Burberry、CHANEL、Dior、Tiffany & Co. 、Louis Vuitton及DUTY ZERO by cdf PRESTIGE等。出遊前預先到HKairportShop.com機場網上商店，盡情探索國際潮流單品及珍稀佳釀。





HKairportShop.com機場網上商店精選寓意吉祥的賀年禮品











Hashtag: #香港國際機場



發佈者對本公告的內容承擔全部責任



新聞稿由客戶提供

