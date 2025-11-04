HKairport Rewards會員享港幣 $600現金券 盡享無限時尚購物樂趣

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月4日 - 香港國際機場為HKairport Rewards會員呈獻限定時尚購物賞，消費滿指定金額即可享專屬扣減優惠，締造奢華非凡的購物體驗，為旅程增添無限精彩與驚喜。





香港國際機場時尚購物賞矚目登場



時尚購物賞限時登場 把握機會選購心儀時尚好物



香港國際機場匯聚全球尊貴時尚品牌，讓旅客盡享一站式購物體驗。由11月4日至12月7日，HKairport Rewards 會員可於MyHKG應用程式內使用獎賞代碼獲取港幣$ 600 元電子現金券，在參與商戶選購指定時尚商品滿港幣 $5,000 元即可使用，折扣高達12%。消費亦可同時享有會員積分—每消費港幣 $1 即可賺取 1獎賞積分，每 50 積分即可兌換 $1 HKIA Dollar，當作港幣 $1 於機場超過100家商店使用。機會難逢，萬勿錯過！



旅客可藉此優惠盡情選購銀包、卡套、太陽眼鏡、時尚飾品、服飾及鞋履*，輕鬆打造時尚旅遊造型。參與推廣的13間國際知名品牌包括：Balenciaga、Bottega Veneta、Brunello Cucinelli、Burberry、Loewe、Longchamp、MCM、Miu Miu、Moncler、Prada、Saint Laurent、Tory Burch以及Valentino。豐富多彩的時尚選擇，必定滿足您在各種場合的穿搭需求！按此了解更多活動詳情。





立即把握機會選購心儀時尚好物

*每名會員僅限兌換港幣$600電子現金券一次。此優惠不適用於任何附有鏈條、手挽或肩帶的袋類產品（包括鏈條銀包及掛繩手機殼等），亦不適用於公事包及行李箱。受條款及細則約束。



瑞士高級手工朱古力品牌 LÄDERACH 進駐機場 呈獻匠心之作





Läderach 於香港國際機場的全新專門店正式開幕



享譽全球的瑞士高級朱古力品牌 Läderach 於香港國際機場的全新專門店正式開幕，為來自世界各地的旅客帶來甜蜜驚喜！



新店位於一號客運大樓離港層（第六層）東大堂，以琳琅滿目的精緻手工朱古力，為旅客締造前所未有的極致享受。當中重點推介品牌經典之作 FrischSchoggi（意即「新鮮製作朱古力」），店員會即場將不同口味的大型朱古力板敲碎，讓顧客自由選購。店內亦提供多款夾心朱古力、松露朱古力及季節限定系列。



Läderach 創立於 1962 年，品牌憑藉精準工藝、熱忱與品味，製作匠心獨運的新鮮瑞士朱古力，並迅速成為全球最受歡迎的高級手工朱古力品牌之一。香港國際機場新店現已成為其遍布全球逾百間分店網絡中的一員。Hashtag: #香港國際機場 #HKairportRewards



發佈者對本公告的內容承擔全部責任



