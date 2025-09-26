香港國際機場限時購物賞

任何消費有機會獲限量版LABUBU兼享2倍積分

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月26日 - 香港國際機場與藝術家龍家昇先生聯乘合作的「THE MONSTERS × 香港國際機場」藝術體驗已經隆重揭幕，共慶全球廣受歡迎的 THE MONSTERS 系列誕生十周年。為慶祝這特別時刻，香港國際機場推出限時購物禮遇，誠邀旅客在與《The Monsters》角色互動打卡的同時，探索並選購機場特色與人氣商品，更有機會獲得機場限量版 Labubu手辦，為旅程增添無限驚喜與樂趣！





精彩購物獎賞登場，與THE MONSTERS共慶十周年



在THE MONSTERS帶來的歡樂氛圍中，香港國際機場更推出一系列精彩購物獎賞，讓旅客暢享購物樂趣，包括由龍家昇先生特別為今次與香港國際機場的合作而設計機場限量版 18厘米Labubu手辦，以香港國際機場標誌性色彩設計，手持印有「HKG to Monster Land」的登機證，極具收藏與紀念價值。而THE MONSTERS 貼紙也是為今次特別為香港國際機場設計，包含有多款角色造型。立即參與以下活動，把限量版 Labubu帶回家！



獎賞1 — 所有消費享2X積分



HKairport Rewards會員於活動期間在香港國際機場商店﹑或 HKairportShop.com機場網上商店或自助點餐系統消費，即可享雙倍獎賞積分，高達 8% 回贈！每消費港幣 $1 即可賺取 2 獎賞積分，每 50 積分即可兌換 $1 HKIA Dollar，當作港幣 $1 使用。HKIA Dollar 可於機場內超過 100 家參與商戶及餐廳使用，讓旅客輕鬆盡享豐厚回饋，購物更划算！



獎賞2 —超過10萬份獎品 即抽即中驚喜不斷



由 2025 年 9 月 25 日至10月15日推廣期內，凡於機場商鋪﹑HKairportShop.com 機場網上商店或自助點餐系統作任何電子消費，即可參加抽獎活動，超過10萬份獎品即抽即中驚喜不斷。大獎為機場限量版LABUBU, 每日會抽出一隻。詳細獎品可參考以下。



Screenshot 2025-09-26 111505





大獎:



(每日抽出1隻，共21隻)

機場限量版Labubu@ HKIA手辦 (18厘米)

其他獎品:



(共10萬份)

《The Monsters》貼紙

Venchi / Gelato Combo雪糕禮券

HKairport Rewards機場獎賞積分

港幣$100 HKairportShop.com 網上商店優惠碼





歡迎旅客於以下位置參與抽獎活動：





離港層（L6）離境北後區域 — Global Exchange店鋪旁（禁區）(07:00 至翌日 00:30)

離港層（L6）離境南後區域 —通濟隆外幣找換店鋪旁（禁區）(07:00 至翌日 00:30)

離港層（L6）近35 號登機閘口，旅客服務中心旁（禁區）(07:00 至21:00)

離港層（L7）近F行段後，香港迪士尼樂園奇妙店外（非禁區）(07:00 至翌日 00:30)

獎賞3— 消費金額越高 贏取限量版Labubu的機會越大



驚喜一浪接一浪！推廣期內，於機場商店﹑HKairportShop.com機場網上商店或自助點餐系統消費，並將消費收據登記至HKairport Rewards，累積消費金額最高的 750 名顧客，將可獲贈機場限量版Labubu一隻。十周年紀念意義非凡，誠邀旅客立即展開購物之旅。結果於購物獎賞推廣期後公布。



獎賞4 — 銀聯信用卡簽賬獎賞 高達$800回贈



於推廣期內， 使用銀聯卡消費滿額可享受高達港幣$2,500 銀聯機場電子現金消費券！





單一簽賬 (港幣) 銀聯機場電子現金券(港幣) $3,000- $9,999 $100 $10,000- $19,999 $350 $20,000 或以上 $800

每位會員於每個合資格消費級別可享最多兩張電子現金券。



按此瀏覽有關「THE MONSTERS × 香港國際機場」限時購物賞詳情。



THE MONSTERS藝術裝置位置及資料



全球最巨型、7米高KING MON藝術裝置 4座1.5 米高LABUBU / ZIMOMO角色裝置





香港國際機場於 HKairportShop.com 機場網上商店推出品味中秋優惠。由即日起至2025年10月12日，於機場網上商店購物盡享低至4折優惠，單一消費淨額滿指定金額即送中秋限定好禮：





消費淨額滿港幣$5,500，可獲贈Louis Roederer珍藏年份香檳 750毫升乙瓶（價值港幣$800）；或

消費淨額滿港幣$2,500，可獲贈Fortnum & Mason玫瑰氣泡茶750毫升乙瓶（價值港幣$288）。

按此了解品味中秋優惠。





尊尚購物服務



機場網上商店更設有「尊尚購物服務」可讓您與CHANEL、Louis Vuitton、Dior、Tiffany & Co.及DUTY ZERO by cdf PRESTIGE等知名品牌的代表直接交流，讓您在出發前輕鬆探索、預留及選購心儀精品，尊享奢華購物體驗。







立即按此登記獎賞計劃或下載「My HKG」流動應用程式成為會員，緊貼最新推廣資訊。







