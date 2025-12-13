香港國際機場飛賞聖誕禮遇

買滿指定金額即賞您高達港幣3,000元國泰航空機票禮券，所有消費享2X積分

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月13日 - 聖誕節將至，香港國際機場為HKairport Rewards會員呈獻限定聖誕購物禮遇，包括國泰航空機票禮券、2X積分及商戶禮遇，為大家送上窩心的聖誕暖意。





聖誕節購物賞登場，帶來暖意洋溢的節日祝福



由2025年12月13日至2026年1月4日，於機場店鋪或HKairportShop.com機場網上商店購物，即可享多重節日禮遇！





獎賞1 —送高達港幣3,000元國泰航空機票禮券

累積消費每滿港幣 15,000元，可獲港幣 1,500元國泰航空機票禮券，適用於全球多個航點 ，無需抽獎，買滿即賞。每位會員於推廣期內，憑指定累積消費可換領最多港幣 1,500元機票禮券兩張。





獎賞2 —享2X積分，回贈高達8%

所有消費均可享2X獎賞積分，高達8%回贈。每港幣$1獲取2獎賞積分，每50積分即可兌換$1 HKIA Dollar，可當港幣$1使用。HKIA Dollar可於機場超過100家參與商戶及餐廳使用，讓旅客盡享豐富多元的購物與餐飲體驗。



推廣期間，任何PANERAI消費更可享4X積分，回贈高達12%。





獎賞 3—聖誕專頁正式上線，一次領取多個冬日限定商戶優惠

香港國際機場聯同多個人氣品牌推出聖誕限定優惠，包括nodi免費飲品升級、Urban Coffee Roaster手沖咖啡買一送一、Slowood半價雪糕優惠、Läderach免費夾心巧克力和大安茶冰廳蛋撻公仔贈品等。立即瀏覽聖誕專頁，發掘更多節日消費優惠！





香港國際機場聯同多個人氣品牌推出聖誕節限定優惠



按此瀏覽有關香港國際機場飛賞聖誕禮遇詳情。



按此領取冬日限定商戶優惠。





獎賞4— HKairportShop.com 機場網上商店佳節獻禮，可享 低至88 折優惠

於 HKairportShop.com 機場網上商店全店單一消費滿港幣 $2,500 即享 96 折，滿港幣 $5,500 即享 92 折，滿港幣 $7,500 更可享 88 折！從聖誕限定美妝香水禮盒、精選美酒及香檳、潮流電子玩意、美食禮盒等一系列精選節日禮品，為您及親朋送上最窩心的節日心意。





尊尚購物服務



機場網上商店更設有「尊尚購物服務」讓您購買及預留機場指定奢侈品牌產品，其消費金額均可享2X積分並可計入國泰航空機票禮券之合資格消費總額。此外，推廣期間，透過「尊尚購物服務」購買指定品牌包括Tory Burch、TUMI及PANERAI等均可享限時購物禮遇！出遊前預先到HKairportShop.com機場網上商店，盡情探索各式珍稀佳釀及國際潮流單品！



按此了解HKairportShop.com 機場網上商店限時購物禮遇。





立即按此登記獎賞計劃或下載「My HKG」流動應用程式成為會員，緊貼最新推廣資訊。



關於PANERAI



PANERAI於1860年在佛羅倫斯創立，原身為鐘錶工坊、店鋪和鐘錶製作學校，多年來為意大利海軍供應精準的儀器，主要為潛水特種部隊的需要而設計產品。當時研製的項目，包括Luminor及Radiomir腕錶，長久以來均被視為軍事機密，直至品牌在1997年被歷峰集團收購，這些腕錶才得以在國際市場上推出。今日，PANERAI於瑞士諾沙泰爾(Neuchâtel)開設製錶廠，研發及製造自製機芯及腕錶，集純正意大利設計和優異瑞士製錶技藝於一身。





