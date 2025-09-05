香港國際熱氣球節第二日 市民感失望要求退款

【Now新聞台】香港國際熱氣球節第二日，政府不批准熱氣球接載乘客，傍晚熱氣球仍未完成充氣展示，有市民及遊客覺得失望，亦有議員稱或可追究法律責任。消委會截至中午接獲9宗投訴，合共涉款近1.7萬元。

國際熱氣球節正在中環海濱舉行，有表演、有美食，傍晚開始工作人員為熱氣球充球，但與周四一樣，仍然是只可遠觀不可乘坐升空。

有入場市民覺得失望，要求退款。

玲姐：「現在來到說沒有，應該『回水』，不『回水』都送一份百多元的禮物給我們，值回票價嘛。又要我們企在這裡等，一張椅子也沒有，不會入多次場，來站著曬、吹風，都沒有東西看。」

Ron：「應該在舉辦熱氣球節時，這裡那麼大地方應該舉辦市集，就算未升起都可以在這裡玩。始終都安全重要一點，不過我覺得要早些告知公眾。」

今次活動的主辦機構是「盛事(亞洲)有限公司」，在2017年成立，公司營運總監是陳佩君；而熱氣球節的技術總監是公司的董事及股東郭元瀚，他在美斯訪港球賽期間任職主辦的Talter Asia活動總監。

主辦方稱，已購買門票乘坐熱氣球的市民可以憑票，額外再有一次入場機會。

身兼律師的議員江玉歡認為，主辦方應該容許消費者退款，又稱即使主辦方有設免責條款，亦有機會面臨法律責任，認為可能涉及商品說明條例。

立法會議員(選舉委員會)江玉歡：「不是說一有免責條款寫在合約便一定是適用的，或是令主辦方『甩身。熱氣球能不能正常竪直，或是像他當初所說會升少少空，如果這個重要的資料原來不能運作的，沒有及時披露給消費者，都可能屬於遺漏重要資料，是(商品說明條例)13E條。」

她又認為政府可以透過事件檢視大型盛事的登記、發牌和行政流程，以促進往後的大型盛事更順利舉行。

另外，消委會亦表示非常關注事件，明白部分入場人士感到失望，已與主辦單位取得聯絡並會積極跟進事件。海關亦正跟進相關舉報，如發現有違反商品說明條例，會採取適當執法行動。

#要聞