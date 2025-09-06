香港國際熱氣球節｜大會稱三號強風信號便取消

【Now新聞台】香港國際熱氣球節第三日，熱氣球仍未能載客升空，大會稱如果天文台發出三號強風信號，活動便取消。消委會至今接獲105宗投訴，合共涉款逾13萬元，最高金額個案接近5000元。

為期四日的國際熱氣球節在中環海濱活動空間舉行，來到第三日，市民仍只能與熱氣球打卡留念。

計劃趕不上變化，天氣又不似預期。大會稱，如果周日早上活動開始前兩小時發出三號強風信號，就會取消活動，若在活動期間發出，則取消熱氣球項目；能否坐上熱氣球在空中觀賞維港景色，仍是未知之數。

Jasper：「我本來以為來可以坐熱氣球觀看風景。如果打風太大風，可能會吹歪熱氣球，(位置)都鄰近天秤，擔心會弄爆熱氣球。」

Charlotte：「我明天絕對不來，太熱了，我受不了。它們(熱氣球)都無飛上天空，加上又不讓人坐，很無聊。」

王先生：「各樣都有些甩漏，例如我們剛才進來時，他說原來門票離場後不能再回來，其實已經沒有了部分項目給小朋友玩，他們沒有酌情處理這些，令我們很難處理。」

熱氣球最終大約在晚上六點多擺放好出來，不過因為大風的關係，現場宣布提早將熱氣球表演在七點多的時候開始，要打卡的市民就要把握時間。

熱氣球最終在約七時半收起，較原定時間早一小時。

消委會早前稱非常關注熱氣球未能載客升空事件，明白部分入場人士感到失望，已與主辦單位聯絡，積極跟進事件，呼籲主辦單位考慮為受影響入場人士局部退款。

海關亦正跟進相關舉報，如發現有違反商品說明條例，會採取執法行動。

