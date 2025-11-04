香港國際美酒展 2025｜$128 入場嚐盡全球佳釀 + 送 Lucaris 水晶酒杯

愛酒人士注意！香港國際美酒展2025 將於 11 月 6 日至 8 日在灣仔香港會議展覽中心舉行。今年陣容比去年更盛大，共有超過 620 家來自 21 個國家及地區的展商參與，帶來葡萄酒、中國白酒、威士忌、白蘭地、伏特加、日本清酒、啤酒及低酒精飲品等多款珍稀佳釀。無論你是入門酒友、品酒發燒友，還是專業買家，今屆美酒展都絕對值得親身體驗。由即日起至 11 月 7 日更可以 $128 港元買到限時優惠門票！

全新「環球烈酒專區」首度亮相！中國白酒六大名牌＋世界烈酒一次試盡

今年美酒展最矚目的亮點，必屬全新登場的「環球烈酒專區」。專區將一次為大家網羅來自 14個國家和地區的頂級烈酒品牌，讓大家可以一站式嚐盡不同地域的烈酒風味與文化。

專區內最值得留意的，非中國白酒莫屬——「中國十大白酒品牌」當中六大名牌將會同步亮相，包括：

貴州茅台（除人氣「飛天茅台」，更帶來曾獲年度行銷金案的「金王子」茅台王子酒）

四川 瀘州老窖（入選首批國家級非物質文化遺產名錄的白酒品牌，並於展會首天發布全新白酒）

郎酒

劍南春

四川五糧液

江蘇洋河

另外，亦有香港本地代表，由藝人洪天明成立的洪家班醬酒茅台，以香港動作電影文化與傳統醬香工藝，再加上威士忌、白蘭地、龍舌蘭、氈酒、冧酒、伏特加等多國佳釀，不同酒齡、風味與蒸餾工藝，一次過盡覽。

葡萄酒、清酒、低酒精飲品同場齊放

除了烈酒，展會亦會展示多款特色葡萄酒及新派釀酒作品：

酒類 亮點精選 葡萄酒 被譽為「一瓶難求」的奧地利Martin & Ann Arndorfer Anina Verde及來自意大利，歷時逾三年精心釀製的Don Carlo。 清酒 日本百春純米大吟釀 以自然農法米釀製、不經過濾，保留最純粹風味。 低酒精 愛沙尼亞Punch Club OÜ有機低糖即飲雞尾酒，深受注重健康人士追捧。

同場亦設 「美酒之友」美食區，包括手切火腿、芝士等佐酒美味，邊試酒邊 pairing，酒迷們一定會沉醉其中。

三位葡萄酒大師坐鎮 專業盲品推介

除了品酒外，今年美酒展亦將舉行多場精彩活動，包括《香港國際調酒大賽2025》及《中國白酒101學堂》，並邀請三位葡萄酒大師主持重點活動：

Debra Meiburg將主持《國泰香港國際美酒品評大賽2025》頒獎典禮、研討會《葡萄酒行業論壇：人工智能與葡萄酒行業》及《奧地利葡萄酒與本地醬料搭配工作坊》

Jennifer Docherty MW將分享《風土異彩：探索鮮為人知的產區》

邢威將主持《品味中國風土美酒》，並聯同另外兩位專業侍酒師進行盲品評選，選出個人最愛酒品名單

11 月 8 日公眾日｜$128 優惠＋送 Lucaris 水晶酒杯

本年美酒展的指定展區 Wine Fiesta 將於最後一天（11 月 8 日）開放予 18 歲或以上公眾人士入場，大家可於專區內自由試飲及選購心頭好，亦可以參與一系列講座、研討會及品酒活動。

由即日起至 11 月 7 日，只要到指定平台（CTG 中旅巴士、GoByBus、HK Liquor Store、HK01、HKGO、KKDay、KLOOK、lankwaifong.com、Trip.com、Winenow、偉成洋酒國際有限公司、環島中港通）即可用 $128 特惠價（原價 $220）購買門票，並獲贈 Lucaris 水晶酒杯 1 隻（數量有限，送完即止）。

香港國際美酒展 2025 公眾日

時間：2025年11月8日（六）10:00 – 18:00

地點： 灣仔香港會議展覽中心

更多詳情：https://www.hktdc.com/event/hkwinefair/tc

