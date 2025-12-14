香港國際賽吸引眾多遊客入場觀賽（林尊豪報道）

【Now新聞台】一年一度浪琴香港國際賽事在沙田馬場舉行，吸引眾多遊客入場觀賽。

來自世界各地的頂級賽馬、國際騎師來港作賽，周日的沙田馬場看台幾乎座無虛席，更有攝影愛好者專程從內地來觀賽。

廣州旅客李先生：「就為了今天來看賽馬，今早七點就起床，就從深圳過來。非常激動，畢竟這種國際大賽第一次參加，很多都是未知的，所以心情有點忐忑，想著說照片待會兒可不可以拍好？能不能抓拍到馬的狀態？」

北京旅客高女士：「昨天去深圳看環球馬術大師賽，然後今天就從深圳過來。一看聽說這是8萬人的場，氣氛也很好，而且我們是遊客，就是可以看通行證就可以進來，也不用買票。」

亦有海外資深馬迷特意來捧場。

澳洲旅客Peet：「很精彩。我們很開心可以到此，很奇妙。我們的夢想清單其中之一就是來香港，我們做到了，真的很好。」

馬場還新設了打卡位給市民在此和馬公仔拍照留念。

馬會指，由9月馬季開鑼至今，累計旅客入場人次已經超過上一賽季全季的一半，證明賽馬旅遊強勁的發展趨勢。

