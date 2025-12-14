沙田馬場 浪琴香港國際賽

年度國際馬壇盛事「2025浪琴香港國際賽事」昨在沙田馬場舉行；在賽馬旅遊帶動下，入場旅客人數高達13,300人，不單創下歷來浪琴香港國際賽事的新高，更打破單日賽馬日的旅客入場紀錄。馬會透露，由9月馬季開鑼至今的3個月，累計旅客入場人次已經超過上一賽季全季的一半，顯示賽馬旅遊的吸引力。

昨日沙田馬場匯集來自世界各地的頂級賽駒、國際騎師來港作賽，場內更雲集世界各地的旅客。來自深圳的旅客章先生指，曾聽友人說起香港賽馬氣氛很熱鬧，好奇下昨進場；感覺現場睇賽馬，氣氛和環境均很好，馬場設施亦齊備，不單可看賽馬，亦可作旅遊景點。他坦言從未投注賽馬，在職員指導下亦下注了十元，笑指「志在參與，不論輸贏。」

廣告 廣告

首次來港的廈門旅客湯先生則指，昨日為了支持「浪漫勇士」出戰浪琴香港盃特意來港。他表示曾到海外觀賽，但認為香港賽事氣氛較熱烈，「將來有機會一定會再來港入馬場欣賞賽事，也會推薦朋友前來。」

2025浪琴香港國際賽事 沙田馬場 Kuben Gengan 賽馬旅遊

南非旅客Kuben Gengan熱愛賽馬，他指，曾到訪六大洲觀看賽馬賽事，而香港則首次踏足。他透露，今年10月，在澳洲見證「嘉應高昇」奪得「珠穆朗瑪峰錦標」，令他下定決心來港，親眼見證這匹世界短途王者出戰。他盛讚香港的景色令人嘆為觀止，尤其馬場充滿活力：「馬場內人山人海，氣氛是最熱烈，充分感受到港人對賽馬的熱情。」

馬會透露，2024/25年度馬季，需時半年才達10萬名旅客入場人數，但2025/26年度馬季開鑼僅3個月，累積入場旅客已突破11萬人，充分顯示賽馬旅遊的吸引力。馬會表示，按此勢頭，今個馬季的最終入場旅客人數，有望挑戰上個馬季的195,786名旅客入場數字。

2025浪琴香港國際賽事 沙田馬場 浪琴香港盃 浪漫勇士

昨全日上演四場一級賽，主隊最終囊括當中三項大賽桂冠。其中全球最高評分的短途星級賽駒「嘉應高昇」，以壓倒性姿態成功衛冕浪琴香港短途錦標，取得跨季16連捷，平了傳奇香港馬王「金鎗六十」的紀錄。

在一級賽浪琴香港盃中，「浪漫勇士」連續四年攻下此賽冠軍，締創歷史，同時把其累積獎金增至2.4億元，續成全球獲最多獎金的賽駒。上屆香港三冠王「遨遊氣泡」在一級賽浪琴香港一哩錦標中，成功蟬聯冠軍。至於海外賽駒「同工之妙」，則揚威一級賽浪琴香港瓶。

投注額方面，昨日10場賽事共錄得逾16.6億元，其中匯合彩池投注額錄得近4.8億元，打破歷來10場賽事的紀錄。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/香港國際賽單日1.33萬遊客入場創新高-新馬季3個月旅客量超上季半年紀錄/628013?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral