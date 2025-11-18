香港國際通信電子商貿會正式成立

首屆就職典禮暨晚宴隆重舉行，超過200間會員企業共襄盛舉

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月18日 - 由業界領袖共同發起的香港國際通信電子商貿會（HKICEC）於2025年11月13日宣告正式成立，並假座香港會議展覽中心（新翼）舉行首屆就職典禮暨晚宴，標誌着香港通訊電子商貿產業邁向新里程。活動匯聚了超過200間會員企業，以及全球百大、來自本地、內地及海外的業界代表、政策制定者和商界翹楚出席，高朋滿座，場面盛大，氣氛熱烈。





廣告 廣告

「香港國際通信電子商貿會首屆就職典禮」隆重揭幕，啟動禮由香港特別行政區律政司副司長張國鈞博士、中聯辦九龍工作部副部長李文彬先生、觀塘民政專員何立基先生等一眾嘉賓及商貿會領袖擔任主禮嘉賓。



作為通信電子行業的重要工商團體，HKICEC致力促進通訊設備在全球範圍內的快速流通與合理配置，推動行業規範化、透明化發展，並鞏固香港作為國際通訊電子商貿樞紐的地位。商貿會將成為連接供應商、平台商、批發商及政策制定者的重要橋樑，為業界提供資源整合、技術交流及政策倡議的平台。



香港特別行政區商務及經濟發展局局長丘應樺先生在當天下午的致辭中表示：

「我們致力鞏固香港作為國際一流貿易與商業中心的地位，並同步推動香港成為區內以至全球領先的電訊樞紐。未來，我們將繼續營造有利的營商環境，充分發揮香港在『一國兩制』下的獨特優勢，釋放高增值產業的潛力。我深信，香港國際通信電子商貿會（HKICEC）將在推動通訊電子產業的長遠發展中扮演關鍵角色，不僅促進行業創新、深化跨界合作，亦將助力業界應對瞬息萬變的市場環境與挑戰。」



晚宴上，香港特別行政區律政司副司長張國鈞博士在致辭中表示：

「香港是國際物流及專業服務樞紐，擁有完善的物流體系、法治環境和金融服務，為業界提供了優越的營商環境。我們有條件、也有能力在通訊設備和電子產品循環利用領域發揮引領作用，發展空間廣闊。特區政府也非常重視創新科技和通信電子產業的發展，通過政策支持和國際合作，積極推動區域經濟協作和低碳轉型，努力將香港建設成為國際創新科技中心，為業界提供更優質的營商環境。商貿會的成立不僅體現了其實力，也彰顯了香港行業的凝聚力。」



啟動禮由香港特別行政區律政司副司長張國鈞博士、中聯辦九龍工作部副部長李文彬先生、觀塘民政專員何立基先生等一眾嘉賓及商貿會領袖擔任主禮嘉賓，共同見證商會成立的重要時刻。HKICEC首屆理事會成員正式亮相(主要成員名單如下*)。盛宴座無虛席，近180席晚宴全數爆滿，展現業界對商會的高度認可與支持。



香港國際通信電子商貿會會長謝偉燦先生亦於晚宴上致辭：「我們創立HKICEC的初心是希望「匯智聚力、通聯全球、賦能產業、回饋社會」，致力搭建一個創新、具國際視野的同業交流平台。攜手匯聚業界智慧，把握大灣區發展機遇，推動行業和創新技術走向國際，為香港通訊電子領域開創更光明前景，一齊寫下更精彩的新篇章！」



在晚宴舉行前，HKICEC舉辦了「香港國際通訊電子商貿論壇2025」，邀請多位來自國際及內地的重量級嘉賓就再生移動設備業務發展進行交流，包括來自 Asurion、Sunstrike、PCS Wireless、愛鋒派、萬物新生集團（愛回收）、采貨俠（轉轉）等企業領袖，以及HKICEC秘書長陳文龍先生。論壇由HKICEC海外理事甘秋卉女士主持，以「全球智能移動設備—新引擎 · 新浪潮 · 新機會 Global Smart Mobile Device – New Engine · New Wave · New Opportunities」為論壇主題，圍繞再生移動設備的全球市場趨勢、平台化發展、技術創新與政策環境展開深入交流。與會者一致認為，隨着智能設備市場進入存量競爭階段，再生設備的流通不僅能延長產品生命周期，更能促進資源循環與環保效益，成為產業鏈增長的新引擎。論壇亦探討了香港在全球再生設備貿易中的獨特角色，包括作為國際價格發現中心、物流樞紐及政策橋樑。與會者普遍認為，香港具備成熟的貿易制度與靈活的市場機制，是推動再生科技與通訊電子商貿發展的理想平台。



HKICEC將繼續推動業界合作、技術創新與國際拓展，助力香港在全球通訊電子商貿領域中發揮更大影響力。未來，本會將致力促進通訊設備的全球流通與合理配置，推動行業標準化與交易透明度，鼓勵企業採用智能技術提升營運效率，拓展海外市場並深化國際合作，同時倡導綠色回收與ESG實踐，推動整個產業邁向高質量、可持續及數碼化發展。通聯世界，走向國際。



*首屆理事會主要成員名單:

謝偉燦會長，黃紹武永久榮譽會長，胡才波榮譽會長，郭少惠執行會長，黃順涌理事長，洪錦煌監事長，吳小敏副會長，馬國強副會長，王漢河常務理事長，陳文龍秘書長，彭金城司庫







Hashtag: #HKICEC #香港國際通信電子商貿會



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於香港國際通信電子商貿會

香港國際通信電子商貿會（以下簡稱「本會」）於2024年12月成立，旨在成為通訊電子行業的重要代表工商團體。本會由業內翹楚及有心人士聯袂發起，促進移動通訊設備在全球範圍內的快速流通與合理配置，助力會員企業拓展國際市場，提升行業競爭力。本會充分發揮香港的轉口貿易優勢，搭建行業交流與合作的橋樑。同時，本會積極與相關機構合作，規範交易流程，保障產品質量與消費者權益，推動通訊設備行業的健康、有序發展，進一步鞏固香港在全球通信設備貿易中的關鍵地位。



如欲了解更多詳情，請瀏覽香港國際通信電子商貿會網頁：

https://hkicec.org/









新聞稿由客戶提供

