香港外傭面對月經貧窮困境 調查：六成半感經濟壓力 逾半曾以不衞生方式應對月經需要︱Yahoo
【Yahoo健康】香港有逾 37 萬名外籍家庭傭工長期為本地家庭提供照顧與家務支援，但她們在處理自身健康需要時卻面對現實壓力。最新調查顯示，近七成外傭在購買月經用品時感到經濟負擔沉重，部分人更因資源不足而被迫以不衞生方式應對月經需要，如使用廁紙或布代替衞生巾。調查亦指出，不少外傭受限於文化禁忌及缺乏支援，難以向僱主表達身體不適或尋求協助，反映「月經貧窮」問題在香港外傭社群中普遍存在。
本地慈善機構 Free Periods Hong Kong（FPHK）於 9 月進行《香港外籍家庭傭工與月經貧窮問卷調查》，共收集 309 名來自菲律賓及印尼的外傭回覆。結果顯示，在法定最低工資每月 5,100 元的情況下，外傭在應對月經需要上普遍面對困難。其中，65.9% 表示購買月經用品造成經濟壓力，14.6% 指壓力「極大」；25.8% 表示未能獲得足夠的月經用品；55% 曾以不衞生方法應對月經需要，例如使用廁紙或布代替衞生巾，或延長使用時間。另有 77.8% 表示月經癥狀影響工作表現，而僅約三分之一（34.8%）認為僱主有提供相關支援。
FPHK 共同創辦人陳鈺霖表示，調查結果反映月經貧窮的成因複雜，涉及經濟、教育及文化等多重層面。她指出，不少外傭因缺乏正確的月經教育或受文化禁忌影響，而採用不當方式處理月經需要，增加感染風險。同時，一些外傭因羞於談論月經而難以向僱主尋求協助，影響身體健康並削弱僱傭之間的溝通。
花近一成收入購買月經用品
來自菲律賓的外傭 Alexandrea 表示，她每月需花近一成收入購買月經用品，曾因此減少購買其他生活必需品。她現時以志願者身份推廣月經健康知識，鼓勵同鄉採用可重用月經用品，協助外傭以更安全和可持續的方式應對月經。
來自印尼的外傭 Anik 則稱，在當地文化中月經被視為羞恥話題，許多同鄉即使身體不適也不敢向僱主坦白，更不會主動尋求幫助。
陳鈺霖表示，外傭每日為香港家庭分擔照顧與家務工作，但自身的健康需要往往被忽視。她呼籲社會應平等看待所有來經者，推動普及月經教育與支援措施，讓每位女性都能以尊嚴、安全及健康的方式應對月經。
