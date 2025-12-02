香港大學科創中心率領30間初創公司 亮相貿發局「創業日」

展示創新科技及科研實力 解決醫療健康、工業製造及環境問題等痛點

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月2日 - 香港大學科創中心（HKU TEC）率領30間初創公司，參與由香港貿易發展局主辦、於2025年12月4日及5日假香港會議展覽中心舉行的「創業日」。其中，14間企業更獲「粵港澳大灣區創客計劃」（Tech-Up GBA Innovators Programme）的支持與孵化，展示其針對醫療健康、工業生產及環境可持續發展等多個創新方案。





廣告 廣告

「粵港澳大灣區青年創客計劃」（Tech-Up計劃）啟動儀式



活動當日，一眾港大校友將展示其創業成果與科技實踐，展現他們以創新回應社會挑戰的熱忱與實力。歡迎創業家、投資者、業界夥伴及媒體蒞臨參觀，共同探索合作機會。



作為香港大學（港大）創新創業的生態核心，HKU TEC成立於2023年，一直致力整合並強化校內創新創業資源，構建具活力的創科生態系統。其旗下共創空間iDendron已成功培育超過500間港大早期初創企業，提供關鍵支援及跨學科協作機會，助青年創業者成長。



為進一步支援青年創業，HKU TEC推出了由民政及青年事務局及青年發展委員會的「青年發展基金」轄下「民青局粵港澳大灣區青年創業資助計劃」資助的「Gear Up創業種子基金培育計劃」，該計劃已圓滿結束，至今已成功培育14間初創企業，將創業理念轉化為可行業務。



在「Gear Up」計劃成功的基礎上，HKU TEC推出了新一輪「Tech-Up」計劃，並繼續獲得「青年發展基金」支持，為年輕創業者提供更全面的創業資源，包括種子基金、創業培訓、專業導師指導及產業網絡對接等，協助他們將創新概念發展為具競爭力的商業項目，並拓展至大灣區市場。



由科研到營商 港大教職員、學生和校友展拳腳



目前，獲「Tech-Up」計劃資助的14家初創企業於 12月4至5日的「創業日」亮相，擺設攤位，展示港大教職員、學生和校友與他們的團隊將科研成果和發明，轉化為創新可行的商業方案，並介紹業務最新進展。



是次參展項目主要針對醫療健康、工業製造和環境生態等方面，由個人生活的AI衛生巾、益生菌飲品和家居健康檢查系統，以至復康方案 （如人工智能鞋墊、復康機械人），到工業生產及製藥技術、應對氣候變化和環境污染的海水化淡技術、降溫頭盔配件、環保種植技術、生物多樣性監測及評估系統，及面向寵物市場的免疫檢測和動物痛症管理系統。



其中，鑽耐科思有限公司（DiamNEX ）——聚焦金剛石薄膜研發的高科技企業，憑藉獨特技術突破大尺寸、高品質、可轉移金剛石薄膜製備瓶頸，為大規模商業化生產提供全新方案；雨生科技控股有限公司（ReGen Technology）的專利「太陽能海水淡化與再生水系統」，利用日光蒸發與冷凝原理，以極低成本生產淡水，非常適合農業、偏遠地區及土地復育項目，能為沿海及乾旱地區提供可持續的淡水來源；LinguaLeap Tech Limited的Aggray AI復康機器人，為吞嚥困難人士提供人工智能吞嚥治療方案，及度身訂造的營養軟餐。以上足見各團隊多元創新。



港大科創中心總監汪鵬博士表示：「我們誠邀創業家、投資者及各界人士到場參觀港大初創公司的攤位，藉此機會探索合作的可能性。我們亦期望港大初創公司透過參與這次活動，在建立人際網絡、爭取業界支持和業務快速增長各方面得到豐碩的成果。」



【創業日2025香港大學科創中心（HKU TEC）參展資料】



日期：12月4至5日

時間：上午9時至下午6時30分（星期四）；上午9時至下午6時（星期五）

地點：香港會議展覽中心 Hall 1D - E

攤位：1E - F23-31

Hashtag: #HKU #TEC #HKUTEC #HKTDC







https://tec.hku.hk/





https://www.linkedin.com/company/hku-idendron

發佈者對本公告的內容承擔全部責任

香港大學科創中心（HKU TEC）

香港大學科創中心（HKU TEC）是一個專注於推動創新與創業的中心樞紐，旨在打造充滿活力的創新生態系統。其核心使命是整合資源，支持學生、校友、教職員及外部合作夥伴，共同促進創新發展。HKU TEC的主要職能包括協調現有的各項活動，確保資源高效利用；為不同學科的學生提供創業培訓，培養他們的創業思維；以及支持新創公司將科研成果商業化。



新聞稿由客戶提供

