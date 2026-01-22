香港大律師公會換屆 毛樂禮連任主席 稱續在重大法律議題發聲 將研圍標訂刑事罪行｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】香港大律師公會今（22 日）舉行周年大會及換屆選舉，資深大律師毛樂禮連任主席，與新一屆執委會會後見記者。他表示，公會將繼續在重大法律議題上發聲，冀大眾不要用政治判斷法治，「讓司法回歸司法」。他指，公會就大埔宏福苑火災成立小組，將研究就圍標等反競爭行為制定刑事罪行，及改善建築相關法規等，會在獨立委員會發表報告後公布結果。

稱針對司法攻擊越來越多

毛樂禮表示，明白司法制度及法治一直受各界關心，公會的社會責任是盡力維護法治，確保司法獨立運作、程序及司法公義，一定會繼續在重大法律議題上發聲。

廣告 廣告

他指，過去一年地緣政治複雜多變，香港各方面均受影響，過去幾年香港有涉新法例法規的案件，尤其與國家安全相關的案件陸續排到法院審訊，有關審訊和裁決受到各方關注，甚至引起質疑或批評，包括是否有被告因政治原因而被定罪等，冀大眾不要用政治判斷法治，他有信心本港法官審訊時不會考慮非法律的因素。

就大埔宏福苑火災成立小組

大律師公會就大埔宏福苑火災成立小組檢視法律議題，毛樂禮表示，小組已開始工作，將就圍標等反競爭行為，及如何改善建築相關法規和指引進行研究，會參考其他司法管轄區的經驗，當獨立委員會發表報告後，公會將分享意見和研究，希望可提供一些技術性的建議。

公會的法律義助服務計劃已召集300多名大律師或資深大律師，願意協助包括大埔火災或社會上其他有需要市民，提供義助法律服務。

對新法官加入表示樂觀

被問到公會新一屆工作會否包括遊說更多海外法官來港，毛樂禮指，多年來公會工作包括到海外或香港與不同國際法律界人士溝通，解釋香港的情況，相信當更多了解和減少誤會，他們更願意服務香港終審法院，過去三年都有新法官加入，亦對未來幾年有新法官加入終院表示樂觀。

香港大律師公會換屆，毛樂禮連任主席，資深大律師許紹鼎及薛日華亦連任副主席，現任副名譽秘書王永愷將擔任名譽秘書及財政，接替6年任期屆滿的嚴永錚；鄧建文任副名譽秘書。

毛樂禮2017年起擔任過公會六屆副主席，去年接替杜淦堃出任主席。他2021年 10 月起獲委任為原訟法庭特委法官，擅長民事訴訟、破產程序等，佔領運動時曾代表冠忠巴士集團申禁止堵塞中環和金鐘的禁制令。