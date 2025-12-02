宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
香港大火奪151命！鄭秀文拍戲空檔衝祈禱會
[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑在上個月26日發生嚴重火災，至今已造成151人死亡、79人受傷、超過30人失蹤，還有1名消防人員殉職，讓全港陷入濃濃的哀傷。而今（2）日，香港歌手鄭秀文在Facebook發布長文，心痛哀悼香港大火，無奈自己因在拍攝現場，所以什麼忙都幫不上，並在拍攝提早結束的時候，趕到教堂參加祈禱會，為災民祈禱，「願時間幫忙療傷」。
鄭秀文拍攝中仍心繫災情 趕到教堂為災民祈禱
鄭秀文在今日發文，悲痛哀悼香港大火，「這幾天，跟所有人一様都是沉重和傷痛。一股難以言喻的，壓在心頭，悶在心坎」，透露因日以繼夜地拍攝，而無法幫上忙感到非常難過慚愧。鄭秀文接著透露，在上個月27日拍攝時，偶然看到一則教堂會舉辦災民祈禱會，便開始祈禱自己拍攝提早結束，可以趕到教堂一同祈禱。
果然當天的拍攝提早半小時結束，但不料鄭秀文走錯教堂，只好馬上再開車趕路，終於到達後，鄭秀文與十幾個人一起進行了1個多小時的祈禱會，「我們同心禱告，在淚水中在祈禱中，把無助化成祈禱的力量。在心願紙上寫上我們對災民和消防醫護的祝禱。求天父垂聽我們卑微的禱告，醫治這座城破碎的心」。
鄭秀文為香港大火災民祈禱 粉絲感動喊：感謝妳不放棄
結束祈禱會後，鄭秀文在隔天帶著沉重的心情繼續拍攝，「今天，心情仍是很沉重。心頭仍然壓着很沉重的烏雲，說不出的，像壓在喉頭。繼續默念受災受傷和失去的人，能找到重新站起來的力量和據點。不容易，期盼愛是力量。但願時間幫忙所有人療傷」。
許多人看到後，也都非常感動，並一同幫香港大火的受難者祈禱，「感謝Sammi奔波及不放棄的精神，為災民祈禱」、「願神賜福予災民讓他們心裡能有平安，能快點振作過來，能有勇氣去面對新生活。祝福每一位生者，願死者安息」、「身在海外的我都感受到無情火的威力，心痛，心碎」、「希望傷者能早日脫離險境，留下來的人能有力量往前走」。
