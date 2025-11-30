宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
香港大火釀128死！潘迎紫現身祈福法會
[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑26日發生嚴重火災，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡，目前尚未有超過百人失蹤，是香港63年以來最嚴重的火災。而潘迎紫也對這場事故感到非常難過，昨（29）日在Facebook透露自己前往大埔宏福苑火災祈福法會，祈願逝者可以離苦得樂。
潘迎紫在昨日透露親自到大埔宏福苑火災祈福法會，並附上多張現場照片，「我點上一柱清香，跪在阿彌陀佛前，祈請阿彌陀佛大慈大悲引領不幸在火災中被奪去寶貴生命的眾生，早日往生極樂凈土、離苦得樂」，並同樣為家屬、傷者、救援人員祈福，「我默默的向仍在承受痛苦中的家屬送上暖暖的祝福和支持，願您早日走出傷痛，內心得到平靜。願受傷的人得到良好的照護，早日康復，感恩所有在前線辛苦冒險的救援人員，願大家都能平安健康」。
潘迎紫親自到法會為香港祈福 網友感動：辛苦了
潘迎紫的祈福貼文，也讓外界都非常感動，紛紛表示「娃娃姐謝謝您的善舉」、「有心，娃娃姐辛苦了」、「慈悲善良的美女」、「真的心碎，希望以後不要再有這種人禍了。也给我們敲響警鐘，安全重於泰山，生命不能兒戲！」等。
香港全城降半旗3天 下週發放20萬港幣慰問災民
香港大火不只奪走128條人命，還讓宏福苑至少200多人流離失所，對此香港政府在28日晚間發文表示，今天起全港政府設施國旗、區旗將降半旗致哀，政府主辦娛樂活動取消或延期，下週起將向受災戶提供港幣5萬元生活津貼、向火災死者家屬發放港幣20萬元慰問金。
雖然尚未宣布確切的起火原因，但對於外界的猜測，香港保安局也在此前表示，經初步調查，起火樓的保護棚網有達到阻燃要求，但包圍樓棟窗門的發泡膠板（俗稱保麗龍）高度易燃。宏昌閣低層圍網最先起火，因發泡膠板快速蔓延，波及其他樓棟，同時令玻璃爆破、火勢快速增強並蔓延到室內，才引發大面積同時起火。
資料來源：潘迎紫FB
