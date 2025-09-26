香港太古可口可樂 60 周年「換」樂慶典登場！尖沙咀星光大道巨型可口可樂樽打卡裝置＋換領限量紀念品｜Yahoo活動街

香港太古可口可樂 60 周年全城「換」樂

香港太古可口可樂札根香港 60 年，一直以香港廠房生產優質飲品，陪伴著幾代人的日常，連繫著幾代人的珍貴回憶。為慶祝這個重要里程碑，品牌特別推出一系列「換」樂慶典活動，將歡樂氛圍擴散全城。由即日起至 10 月 31 日，市民可於尖沙咀星光大道打卡高達 2 米的巨型可口可樂®樽，更可透過購買指定產品或參與互動活動，換領限量紀念品與神秘禮物！

星光大道打卡點 巨型可口可樂®樽登場

維港兩岸再添打卡新地標！香港太古可口可樂與尖沙咀星光大道合作，打造「可口可樂®星光大道」，展出 5 枝高達 2 米的巨型可口可樂®瓶。市民可在美景襯托下與經典瓶身合影，重溫不同年代的可口可樂®回憶。於現場 13 個指定美食亭、銷售亭或自動販賣機購買兩款指定飲品或套餐，即可參加「即飲即賞換領活動」，隨機獲得可口可樂™紀念品，其中包括極具話題性的可口可樂變色鋁杯，加入凍飲杯身即時變色！

香港太古可口可樂 60周年 - 巨型可樂樽打卡裝置

週末快閃打卡賞 換領神秘小禮物

除了日常消費賞，於 9 月 26 至 28 日及 10 月 3 至 5 日期間，在星光大道巨型可口可樂®樽前拍照並上載至社交媒體，加上指定標籤 #60SCCHK，更可參與「週末快閃打卡賞」換領神秘小禮物。禮品數量有限，換完即止，粉絲務必把握機會。

雙重換領獎賞 - 神秘可樂禮物｜香港太古可口可樂 60 周年「換」樂慶典登場 - 尖沙咀星光大道巨型可口可樂樽打卡位

全城消費賞 限量「香港情懷迷你情境鎖匙扣」

慶典期間，太古可口可樂同步推出「香港情懷迷你情境鎖匙扣」盲盒，設計靈感源自本地經典場景，如超市、冰室、便利店、貨車送飲情境等。一套共六款，當中更有隱藏版，極具收藏價值。由即日起至 10 月 31 日，只要於指定便利店、超市及網購平台購買指定產品或滿額，即可隨機獲得盲盒乙個。

太古可口可樂推出「香港情懷迷你情境鎖匙扣」盲盒

粉絲如希望一次過集齊六款，只需於香港太古可口可樂 e-Shop 輸入優惠碼 <SCCHK60>，消費滿 HK$499 即可獲減 HK$50 並額外獲全套六款連獨家禮盒（限量 50 套）。六款鎖匙扣更能拼湊成完整場景，帶來滿滿驚喜。

活動資訊總覽：香港太古可口可樂巨型可口可樂®樽打卡位

日期：即日起至 2025 年 10 月 31 日

地點：

・即日起至 9 月 30 日 — 尖沙咀星光大道近 17 號服務亭

・10 月 2 日至 10 月 31 日 — 尖沙咀星光大道金像獎女神銅像旁

費用：免費開放

即飲即賞換領活動

日期：即日起至換完即止

時間：中午 12 時至晚上 8 時

換領方法：於星光大道內 13 個指定美食亭、銷售亭或自動販賣機購買兩款指定飲品或套餐，即可隨機換領可口可樂™紀念品

週末快閃打卡賞

日期：9 月 26 至 28 日、10 月 3 至 5 日

時間：下午 2 時至 6 時

換領方法：於星光大道巨型可口可樂®樽打卡，上載照片至社交平台並加指定標籤 #60SCCHK，即可換領神秘小禮物

香港情懷迷你情境鎖匙扣換領活動

日期：即日起至 2025 年 10 月 31 日

地點：指定便利店、超市及網購平台

換領詳情：購買指定產品或消費滿額即可獲盲盒乙個（款式隨機，數量有限，送完即止）

