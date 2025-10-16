不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
香港女子台北車站遭公然性侵 台警指女子與疑犯為朋友 事前一同喝酒
一名香港女遊客上周四(9日)在台北車站內公然遭人性侵，台警進一步調查後指兩人是朋友關係，事前曾一同喝高粱酒。警方強調事件並非隨機犯案，呼籲外界放心。
台媒引述警方指出，受害人到台灣旅遊，曾在台北車站周邊暫住4日，從而與疑犯相識。10月9日早上約11時，受害人、疑犯連及幾名朋友在台北車站邊喝酒、邊聊天，喝了3支58度的金門高粱酒。至下午3時多，其他朋友離開後，疑犯見受害人醉倒，涉嫌當眾拖走她到牆邊性侵。
據報一名馬來西亞大學生目擊事件並錄下片段，請同行的台灣朋友報警。警察抵達現場時，疑犯已逃離。經翻查閉路電視片段，成功拘捕邱勝明。而受害女子已錄口供，並離開台灣。
疑在台北車站假扮露宿者
據台媒早前報道，44歲疑犯邱勝明有醉酒駕駛、毒品、盜竊前科。他因有2宗盜竊案罪成，判監半年，可繳交罰款代替。但由於無繳納罰款，遭到通緝，並疑在台北車站假扮露宿者。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/香港女子台北車站遭公然性侵-台警指女子與疑犯為朋友-事前一同喝酒/609007?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
台北車站港女遭公然性侵 當局澄清非隨機犯案 入境處未接求助｜Yahoo
台北車站上周四（9日）發生一宗性侵案，據台灣傳媒報道，受害人是一名香港女子，案發過程長達 10 多分鐘，期間無人制止，引起外界譁然。香港入境處回覆《Yahoo 新聞》查詢表示，至今未有接獲港人求助，會繼續密切留意事態發展。鐵路警察局昨晚（15日）澄清，疑犯與受害女子等有人，在台北車站附近飲酒認識，並非隨機犯案。台北市社會局指出，警方明確告知疑犯並非街友，呼籲外界避免做不適當連結，污名化街友。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
美英打擊柬埔寨詐騙集團 充公1166億比特幣 主腦陳志在港持兩間上市公司
美英聯手起訴柬埔寨太子集團主席陳志，指其為全球最大加密貨幣詐騙案主腦，涉資150億美元，並揭發他在香港控制兩家上市公司，或牽動跨境金融審查。Yahoo財經 ・ 1 天前
外國媽媽救日本的驚人秘密！ 出生率反彈藏國際神秘推手！
哎喲，日本的少子化問題聽起來像老梗，但2024年這數據可真讓人鬆口氣！厚生勞動省的最新統計顯示，全年新生兒總數雖然只剩686,061人，比前一年少掉41,227個，連續第九年破低紀錄，總和生育率也滑到1.15的谷底。Japhub日本集合 ・ 2 小時前
始祖鳥煙火炸喜馬拉雅山 涉破壞土壤、驚擾野生動物 多名縣級官員遭免職｜Yahoo
【Yahoo 新聞】運動品牌 Arc'teryx （始祖鳥）與爆破藝術家蔡國強上月在西藏喜馬拉雅山進行大型煙火項目「升龍」，引發輿論強烈批評，西藏日喀則官方立案調查。官方周三（15 日）發布通告，指蔡國強破壞草原活動涉嫌違規， Arc'teryx 亦要承擔生態損害賠償和修復責任；另外，批准煙火秀的江孜縣黨政機關被問責，多名官員被立案、免職。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
KK園區概念股｜英美制裁柬埔寨詐騙集團首腦 涉控制多家上市港企 致浩達、坤集團發聲明割蓆
美國與英國政府本周採取罕見聯合行動，針對柬埔寨「KK園區」跨國詐騙案展開司法追討。兩國司法部門正式起訴柬埔寨太...BossMind ・ 1 小時前
3人涉招內地人開戶洗黑錢2.7億元被捕 自拍短片通過人臉識別
【Now新聞台】警方與內地公安聯手展開執法行動，打擊跨境洗黑錢集團，兩地共拘捕3名骨幹成員，涉及金額達2.74億元。警方調查指，犯罪集團會先從內地招攬人士到香港開設數字銀行戶口及自拍短片，然後利用這些片段通過銀行手機應用程式的人臉識別系統，藉此操控戶口洗黑錢。在去年12月至今年8月期間，在184個銀行戶口一共清洗了2.74億元，其中4700萬元來自騙案。警方以串謀洗黑錢罪拘捕一名32歲姓盧的本地男子 ，報稱從事代購工作，負責招攬內地人來港開戶以獲取酬勞，下午在東區法院提堂。另外，內地公安亦在深圳拘捕兩名內地骨幹成員，分別是41歲及43歲。 #要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
香港女遊客醉倒台北車站遭通緝犯性侵 台鐵將聯同警方加強巡邏
【Now新聞台】台灣知名地標之一的台北車站，日前有女遊客醉酒後遭人在車站大廳當眾性侵。當地傳媒報道，受害人是香港遊客。疑犯落網後證實是通緝犯，輿論關注車站治安問題。台鐵表示，將聯合警方加強巡邏次數。作為台北市主要交通樞紐，台北車站每日人來人往，車站大廳亦不時有人停留。台灣傳媒報道，上周有一名來自香港的女遊客，疑似在醉酒的情況下遭一名男子拖到牆邊性侵，據報整個過程超過十分鐘，警方接獲途人報案後趕至制止，並逮捕疑犯。檢警部門經調查後，發現該名姓邱男子去年因偷竊判入獄六個月，雖可繳納罰款代替，但他未有理會而遭通緝，今次落網後已即時入獄。負責管理台北車站的台鐵周三發聲明，對事件表示遺憾，強調正全力配合警方調查。而案件亦引起社會關注台北車站治安問題。有民眾認為車站內部空間大，如同「大迷宮」，廁所、儲物櫃亦有「死角位」，深夜經過時都有點擔心。民眾：「比較晚的話或是都沒有人的話，我覺得安全上還是會有點顧慮。」民眾：「就會莫名感覺到有點沒有安全感，就是常常會迷路這樣。」另一方面，台北車站附近一帶近年越來越多無家者逗留，亦有人憂慮會影響治安。台鐵方面表示，已與鐵路警察局召開會議，並提出四項措施，警方在大廳、廁所等定點駐守頻率將由每小時兩次增加至三次以上，另外會與車站職員及保安每半小時交錯派員巡邏，亦會要求相關部門輔導安置無家者。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 21 小時前
Halloween好去處｜大圍圍方首創百鬼打Call Party！5大鬼怪裝置＋萬聖節市集
今年萬聖節，大圍圍方將東洋妖怪文化與西方節慶氛圍巧妙融合，打造全港最「鬼」馬的萬聖節盛典「HalloWai圍方嘩鬼樂園」。由鬼怪裝置到市集派對，更有全港首創的百鬼打Call Party，彷如置身異世界，體驗詭趣節日。Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
尖沙咀樓上吧聘請非法勞工 35泰籍及本地男女被捕
【on.cc東網專訊】西九龍區警員昨日（15日）晚上約9時，連同相關部門進行代號「封印」及「雷霆」行動以打擊非法勞工。on.cc 東網 ・ 4 小時前
【話題】網約自組行山隊登山出現高原反應被「隊友」拋棄 20 歲內地女子由路過遊客和當地警方緊急救援
根據內媒報導，近日一名 20 歲內地女子在網上組隊，跟另外兩男一女結伴前往位於四川甘孜丹巴縣境內的黨嶺作徒步探索，該女子沿途出現高原反應及失溫等狀況，與她同行的隊友見狀僅請求當地村民幫忙「臨時照顧」後...運動筆記 ・ 20 小時前
立法會三讀通過網約車草案 陳美寶︰目標明年第四季營運
立法會三讀通過網約車服務的修訂條例草案，引入法律框架規管網約車服務；條例要求網約車服務平台、車輛及司機，必須領取牌照或許可證；任何人經營無牌網約車平台，最高可判監禁12個月及罰款100萬元。 運輸及物流局長陳美寶昨表示，政府之後的工作不會鬆懈，包括就社會關注的規管細節，例如網約車數量及分配機制等。她重申，決定發牌am730 ・ 11 小時前
入籍兵虛報資料被罰 大馬足總決提上訴
【Now Sports】7名馬來西亞國家足球隊入籍兵，因為涉嫌虛報外祖父母的出生地資料，以通過入籍手續，被國際足協處罰停賽及該國足總遭到罰款，而大馬傳媒周三指出，足總決定就此案判決，提出上訴。馬來西亞足總暫代主席尤素夫（Yusoff Mahadi）於周二國家隊，在亞洲盃外圍賽贏老撾一役後，向馬新社透露，足總會準備好一切資料，就FIFA的裁決提出上訴，更形容這是他們平反指控的第二回合，會有更佳的準備及沒有壓力下作出上訴。7名馬來西亞入籍兵曾經在今年6月，亞洲盃外圍賽協助國家隊4:0贏越南，但當中的入籍兵報稱其祖父母在馬來西亞出世的資料，全部虛假，並證明他們祖父母出生地是在南美洲或歐洲，因而向他們作出停賽處分，而馬來西亞足總亦被罰款，以示警戒。至於大馬足總強調，今次事件完全是因為出現技術上錯誤所引致。now.com 體育 ・ 16 小時前
涉虛報啟德體育園有炸彈 35歲男子判囚6個月
【Now新聞台】涉虛報啟德體育園有炸彈，一名35歲男子承認4項控罪，判囚6個月。 事發後，多名警方水鬼隊隊員曾到紅磡海旁搜索涉案電話。今年5月，被告張可佳涉三次報警，訛稱放置炸彈在正舉行演唱會的啟德體育園主場館，之後又涉在還柙期間要求兩名訪客聯絡與內地機關有關連的人，希望律政司終止檢控或控告較輕控罪。他承認三項炸彈嚇詐行為罪和一項意圖妨礙司法公正罪。裁判官判刑時指，被告必然預見警方會因接報有炸彈，投入人力保障公眾安全，又指被告希望干預律政司檢控決定，是癡心妄想。#要聞now.com 影音新聞 ・ 21 小時前
哈瑪斯移交4具人質遺體 以色列軍方已確認身分
（法新社耶路撒冷14日電） 以色列軍方今天宣布，哈瑪斯昨天移交的4具人質遺體已確認身分，其中兩人分別為26歲以色列青年伊魯茲、22歲尼泊爾學生約希，另外兩位死者的姓名則應家屬要求尚未公布。作為美國總統川普（Donald Trump）斡旋的停火協議一環，哈瑪斯昨天釋放所有20位倖存人質，隨後再移交4具人質遺體。法新社 ・ 1 天前
外勞取代本地工人？勞工處首9個月錄321宗投訴 暫僅 1 宗成立 67宗證據不足 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】政府近年推出「補充勞工優化計劃」輸入外勞，同時觸發「聘外勞炒本地工人」爭議。勞福局今（15 日）回應立法會質詢指，今年首九個月接獲321宗懷疑外勞取代本地僱員投訴，處方已完成調查68宗個案，67宗沒有足夠證據，其他投訴個案仍在調查中。Yahoo新聞 ・ 1 天前
香港好去處｜Super Sports Park優惠！人均每小時$50 萬聖節合家狂歡派對：DJ打碟、小朋友變裝Catwalk Show
萬聖節將至，Yahoo購物專員幫大家搵到合家歡活動，室內遊樂場Super Sports Park推出門票大優惠之餘，10月31日當晚更化身萬聖節舞台，舉行《THE RED MOON CULT》 萬聖節狂歡派對，一家大細齊齊「扮鬼扮馬」，安排小模特兒登台行Catwalk，亦有萬聖節DJ打碟Party，盡享現場音樂，齊齊狂歡！即睇內文門票優惠！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
柬埔寨警方破獲涉中國公民安全案件6人獲救 拘6名中國籍疑犯
中國駐柬埔寨大使館周二表示，根據柬埔寨西哈努克省警察局發布的消息，柬埔寨警方近日破獲一宗涉及中國公民安全案件，並逮捕相關嫌疑人。事發在9月20日，西哈努克省警方在一條高速公路，營救2名跳車的中國公民，之後與奧多棉吉省警察局合作，再成功救出4名中國籍受害者，逮捕6名中國籍犯罪嫌疑人。當地警方指，涉事犯罪團夥長期針對中國公民實施非法拘禁、綁架勒索、販賣人口等犯罪行為。目前案件正進一步調查中。中國駐柬埔寨大使館敦促柬方徹查真相、嚴懲犯罪分子，切實保護在柬中國公民生命財產安全。(ST)infocast ・ 1 天前
典當高仿金鏈 僅扣位是真金 警拘兩漢涉呃14萬
國際金價屢創新高，有騙徒將高仿真金飾扮作真金出售。兩名男子7至9月到不同當舖將假金鏈典當，其中3次成功騙取14萬元。警方前日採取行動，拘捕二人，涉嫌以欺騙手段取得財產及企圖以欺騙手段取得財產。 涉案金頸鏈經人手加工，扣位以真金製成，其餘位置屬普通金屬但外層以薄金包裹，具高仿真度。騙徒於7至9月期間，6度前往九龍及am730 ・ 11 小時前
金價持續高企 兩男子典當假金鏈被捕 涉14萬元
兩名男子於7月至9月到當舖典當假金鏈。警方根據線報及深入調查後，於13至14日一連兩日展開執法行動，於觀塘及長沙灣區拘捕兩名分別27及54歲本地男子，分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「企圖以欺騙手段取得財產」。 警方留意到有不法分子試圖以高仿真度的金器於不同當鋪進行典當。黃大仙警區重案組第二隊偵緝督察岑思朗表示，am730 ・ 1 天前
英籍業主離港賣樓返老家 南丫島隱世村屋頂樓連天台「一字頭」成交 持貨16年升值兩倍 賺逾一球
一名英籍業主因要離港返回英國，將名下南丫島榕樹灣一幢村屋頂層單位交予忠誠拍賣行拍賣，昨日（15日）以182萬元成交。閱讀更多：「蝕讓之王」上水天巒洋房3,000萬沽 外籍業主9年蝕1,000萬 跌穿15年前開售價滶晨第3輪開售｜首小時售12伙 外籍大手客「一客兩食」2,500萬買2伙2房成交單位為榕樹灣大坪106號頂樓連同天台，內攏企理。該單位位處山上，位置「隱世」，距離榕樹灣渡輪碼頭約10分鐘步程。物業建築面積約350平方呎，拍賣吸引三組買家競投，起拍價150萬元，最終叫價升約21%以182萬元成交，呎價約5,200元。原業主於2009年以65萬元購入該單位，持貨16年，帳面獲利約117萬元，物業期內升值近兩倍。 延伸閱讀: 滶晨 洋房 洋房 南丫島 上水 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 3 小時前