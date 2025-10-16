香港女子台北車站遭公然性侵 台警指女子與疑犯為朋友 事前一同喝酒

香港女子台北車站遭公然性侵，台警指女子與疑犯為朋友(網上圖片)

一名香港女遊客上周四(9日)在台北車站內公然遭人性侵，台警進一步調查後指兩人是朋友關係，事前曾一同喝高粱酒。警方強調事件並非隨機犯案，呼籲外界放心。

台媒引述警方指出，受害人到台灣旅遊，曾在台北車站周邊暫住4日，從而與疑犯相識。10月9日早上約11時，受害人、疑犯連及幾名朋友在台北車站邊喝酒、邊聊天，喝了3支58度的金門高粱酒。至下午3時多，其他朋友離開後，疑犯見受害人醉倒，涉嫌當眾拖走她到牆邊性侵。

據報一名馬來西亞大學生目擊事件並錄下片段，請同行的台灣朋友報警。警察抵達現場時，疑犯已逃離。經翻查閉路電視片段，成功拘捕邱勝明。而受害女子已錄口供，並離開台灣。

疑在台北車站假扮露宿者

據台媒早前報道，44歲疑犯邱勝明有醉酒駕駛、毒品、盜竊前科。他因有2宗盜竊案罪成，判監半年，可繳交罰款代替。但由於無繳納罰款，遭到通緝，並疑在台北車站假扮露宿者。

