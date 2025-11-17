iHerb破萬好評洗護產品64折起！
香港好去處｜上水一日遊6大景點！朝聖打卡「港版心形湖」、隱世秘境睇絕美日落、新手行山路線、復古高質cafe
大家聽到可能會卻步的上水原來也有許多有趣獨特的景點！有興趣的朋友快點把這一篇收藏起來，這個週末到上去體驗一下小眾一日遊吧。
不少港人週末都會北上深圳玩樂，但其實香港仍然有很多好去處讓大家發掘。除了在市區Citywalk歎杯啡、食個早午餐chill一日外，到郊外或離島親親大自然也是放鬆身心的好選擇。想避開人流較多的熱門路線，大家聽到都卻步的上水原來也有許多有趣獨特的景點，有興趣的朋友快點把這一篇收藏起來，這個週末到上去體驗一下小眾一日遊吧！
上水好去處1.塱原自然生態公園
塱原自然生態公園是一個結合濕地保育、農耕作業與自然教育於一身的新設施，為訪客提供多元化的生態體驗與學習機會。公園於2024年11月正式開放，公園提供豐富的塱原深度遊體驗，讓公眾能夠更深入了解香港本地的濕地生態系統及重要性。園內還設有布袋拓印工作坊，讓訪客透過親手印製植物圖案感受傳統工藝的魅力並增進對本地植物的認識。在這裡，人們不僅能夠沉浸於綠意盎然的濕地景色，更能享受片刻的寧靜和放鬆，啱晒一家大細或熱愛大自然的朋友。
塱原自然生態公園
地址︰新界古洞北 (地圖按此)
營業時間︰星期一、星期三至星期日及公眾假期 9:30am-5pm
交通方法：上水港鐵站乘搭專線小巴51B、51K、50A或50K至燕崗路，再步行約250米；或巴士76K至金錢村巴士站步行約500米
網站：按這裡
上水好去處2.古洞水塘
位於上水古洞村附近的古洞水塘是一條初級行山路線，從古洞街市出發，沿古洞南路步行約10分鐘即可抵達水塘。沿途景色迷人，有樹蔭遮蔽，環境幽靜怡人，讓人遠離城市繁囂。整條步道平坦易行，即使是行山新手或親子同行也能在短短一小時內輕鬆完成，享受自在的郊遊時光。另外，古洞水塘因其形狀酷似心形亦被稱為「港版心形湖」，成為近年來備受推崇的隱世打卡點，吸引許多人特意前來打卡拍照。
古洞水塘
地址：古洞街市 (地圖按此)
開放時間：24小時
交通方法：於上水站乘搭76K巴士或50A小巴至古洞街市下車。
上水好去處3.松仔園
如果要尋找香港隱世的自然美景，上水的松仔園絕對是其中一顆低調卻迷人的瑰寶，更是內行人才知道的日落好去處。每逢七月，這片靜謐的園地便會化身成一片絕美的花海，盛放的小野菊猶如金黃的波浪，在微風中輕輕搖曳，拍照打卡超出片。拍攝小提示：建議穿着淺色衣服以及自備草帽，若能捕捉日落時分，整片花海都會呈現金黃色，美得讓人目不暇給，不用登山也能看到絕美日落！
上水松仔園
地址：上水松仔園近安圃村及丙崗村一帶(地圖按此)
開放時間：24小時
交通方法：上水小巴57K瑕公地站下車或上水巴士77K安圃村下車走15分鐘。
上水好去處4.坪輋壁畫村
坪輋壁畫村是上水粉嶺的人氣景點之一，這座壁畫村的最大特色是村屋外牆繪滿了色彩斑斕的壁畫，題材涵蓋自然景觀、卡通角色及各式創意設計，為整個村落增添獨特魅力。最初這些壁畫的誕生並非為吸引遊客，而是村民與義工為抗議拆村逼遷所作的藝術表達，希望藉此引起公眾對坪輋村未來發展的關注。除了壁畫，坪輋壁畫村還有不少特別的打卡點，如「情心留言雪櫃」—遊客可將心意寫在紙條上再放入雪櫃內，留下溫暖的印記。目前村內仍有居民居住，因此到訪拍照或參觀時請務必保持安靜，避免打擾村民的日常生活，尊重這個充滿故事的地方。
坪輋壁畫村
地址：香港坪洲坪洋村坪原路157號華逹園
營業時間：24小時
交通方法：粉嶺火車站乘52K小巴（往打鼓嶺方向）至九記士多下車，步行3分鐘到達。
上水好去處5.明記腸粉
一場來到上水怎能錯過當地的街坊美食，其中最受歡迎的小食店就是有超過30年歷史的「明記腸粉」。這家老字號自開業以來一直深受街坊愛戴，之前曾短暫結業引來大批街坊不捨。招牌嫩滑腸粉帶淡淡米香，口感順滑，每份腸粉均淋上獨家混醬，包括甜醬、芝麻醬、豉油及辣醬的完美搭配，確實滋味。此外，店內的魚蛋和豬皮也不遜色，魚蛋彈牙有嚼勁，豬皮經過精心處理，軟嫩入味，每一口都帶來滿滿的港式街頭美食風情。
明記腸粉
地址：上水馬會道148號地下B號舖 (地圖按此)
營業時間：星期二至日 7am-5pm (星期一休息）
交通方法：上水站A4出口步行約8分鐘。
上水好去處6.Everglow Coffee
品嚐過上水的地道美食，不妨抽空到Everglow Coffee歎杯啡，感受這片隱世角落的獨特氛圍。咖啡店位於上水屋苑附近，被網民譽為「隱世高質 cafe」，以紅磚牆的設計營造出溫暖而復古的氛圍，店舖不大卻別具一格。比較多人推薦的食物是：開心果蛋糕和Egg Benedict Sourdough 。開心果蛋糕內呈流心狀，口感細滑，每一口都充滿開心果香氣，甜而不膩，再配上一杯咖啡，完美的下午茶之選。Egg Benedict Sourdough選用自家製酸種麵包，內有煙肉和水波蛋，表面淋上一層濃厚的荷蘭醬汁，層次感十足，好吃得讓人意猶未盡。
Everglow Coffee
地址：上水智昌路8號順欣花園地下5A號舖 (地圖按此)
營業時間：星期一 7：30am-6pm；星期三至五：7：30am-6pm；星期六日及公眾假期：9am-6pm（星期二休息）
交通方法：上水站B2出口步行約7分鐘。
