香港好去處｜中環碼頭Monchhichi海陸嘉年華門票早鳥優惠$48起！8米高水手造型公仔、巨型充氣迷宮、彩虹水泡滑梯

可愛的Monchhichi又同大家見面啦！全港首個Monchhichi海陸嘉年華將於本月16日起登陸中環6號碼頭，嘉年華以遊樂場及水手造型Monchhichi為主題，設有8個主題遊戲區，包括近2,000呎的充氣迷宮及6米高的彩虹水泡滑梯；更有一對8米高巨型Monchhichi於天台同大家打招呼，將成為中環碼頭的最新打卡地標。大人小朋友一起在維港海景相伴下暢玩，絕對是最佳的親子好去處，現在買票更可享早鳥優惠，立即看看購票詳情！

首個Monchhichi空中嘉年華

超有趣的Monchhichi維港海陸嘉年華將於2026年1月16日至3月3日期間，於中環6號碼頭二樓空中花園舉行。以遊樂場為主要概念的嘉年華配上水手造型Monchhichi，一對8米高巨型毛茸茸充氣Monchhichi屹立天台，晚上增設燈光效果，讓大小朋友進入Monchhichi繽紛世界。場地設有8個主題遊戲區，大型Monchhichi長洲搶包山充氣迷宮，各處隱藏不同造型的Monchhichi，6條不同路徑會每星期更新！喜愛刺激就不能不坐上水泡從6米高滑輪板面滑梯高速滑下，為大人及小朋友帶來滑翔般的速度感。

Monchhichi維港海陸嘉年華將於2026年1月16日至3月3日期間，於中環6號碼頭二樓空中花園舉行（官方圖片）

一對8米高巨型毛茸茸充氣Monchhichi屹立天台（官方圖片）

香港限量特別版主題裝飾及精品

這次的Monchhichi嘉年華主題裝飾及紀念精品都是香港特別版，場內6個以新年為主題的遊戲攤位，好玩之餘，更有機會贏取逾10款Monchhichi限量版禮品，如Monchhichi造型咕臣、貼紙、毛巾等。亦少不了多個Monchhichi大型打卡裝置、即影即有photo booth及紀念銀幣製作機等，粉絲們定必滿足。此外，每日均有Monchhichi主題渡輪來往長洲，3米高毛茸茸吹氣Monchhichi更化身成船長，穿上可愛水手服在船頂領航，陪大家一起搭渡輪。

Monchhichi主題渡輪來往長洲（官方圖片）

早鳥門票每位$48起

想去朝聖的朋友現可經KKday購買早鳥優惠門票，普通入場門票每位只需$48（原價$68）；門票連10個活動代幣則每位$108，更包Monchhichi限定禮品及長洲來回船票。入場玩遊戲一定用得到活動代幣，建議不要錯過早鳥套票！購票後需於網站預約入場，實體入場門票及代幣則於中環6號碼頭現場兌換。

Monchhichi維港海陸嘉年華有8大主題遊戲，加上香港特別版精品，粉絲們一定要去打卡。（官方圖片）

Monchhichi維港海陸嘉年華

日期：2026年1月16日至3月3日

時間：12pm-10pm

地點：中環6號碼頭二樓空中花園

門票：早鳥普通門票$48（原價$68）；門票連10個活動代幣$108

