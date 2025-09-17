香港好去處｜伊藤潤二恐怖體驗展9月旺角登場！《漩渦》立體場景+周邊精品+主題Cafe

被譽為「日本當代恐怖漫畫大師」的伊藤潤二，以其獨特的筆觸和詭異的故事，深深吸引了全球粉絲。INCUBASE Studio將帶來大師的恐怖體驗展，於9月19日至11月9日在旺角舉行，帶領粉絲走進一個驚悚而又迷人的黑暗世界。

INCUBASE Studio將帶來大師的恐怖體驗展，於9月19日至11月9日在旺角舉行。（官方圖片）

體驗黑暗鬼屋《漩渦》立體場景

展覽的設計融合了沉浸式鬼屋體驗和珍貴的原畫展示，讓大家彷彿置身於伊藤潤二的漫畫世界中。展覽將呈現多部經典作品，從《隧道奇譚》到《閣樓的長髮》，每一個角落都充滿了令人毛骨悚然的氛圍，特別設置的《漩渦》立體場景，展現漫畫中經典的場面。觀眾將以「救命繩」摸黑進入體驗空間，感受那種不寒而慄的刺激。在鬼屋體驗過後，觀眾將進入「神秘展區」，近距離欣賞動畫的複製原稿，了解伊藤潤二的創作過程和靈感來源。

廣告 廣告

彷彿置身於伊藤潤二的漫畫世界中。（官方圖片）

展覽將呈現多部經典作品，從《隧道奇譚》到《閣樓的長髮》。（官方圖片）

近距離欣賞動畫的複製原稿，了解伊藤潤二的創作過程和靈感來源。（官方圖片）

特別設置的《漩渦》立體場景，展現漫畫中經典的場面。（官方圖片）

限定精品 主題Cafe

展覽結束後，別忘了造訪展覽限定周邊商店，將推出多款獨家商品，包括主題Tee等，都是恐怖迷必買的收藏。此外，展館外的主題Cafe也將提供靈感來自伊藤潤二漫畫的「暗黑料理」，在驚悚的氛圍中享用獨特的美食。早鳥門票優惠已開售，購票入場還有機會獲得限量面具、Tee、立牌等等。趕快準備好迎接這趟深入骨髓的恐怖冒險吧！

早鳥門票優惠已開售，購票入場還有機會獲得限量面具、Tee、立牌等等。（官方圖片）

早鳥優惠至9月19日。（官方圖片）

預售門票套裝：

預售雙人票－$299/套（2人必須一同進入展覽場地） 預售特典票A－$229/套（預售特典票A包含1張入場票及1個亞加力立牌 預售特典票B－$369/套（預售特典票B包含1張入場票及1件展覽限定富江 T-shirt） 預售特典票C－$369/套（預售特典票C包含1張入場票及1件展覽限定雙一 T-shirt）

註：

購買期直至2025年9月18日23:59（香港時間）為止 僅適用於9月19日至10月10日及11月1日至9日進場 的場次

展期門票：

展期單人票－$179/張

萬聖節單人票－$199/張（適用於10月11日至10月31日的場次，購票時需要先預定進場時段）

展期特典票A－$259/套（適用於9月19日至10月10日及11月1日至9日的場次，展期特典票A包含1張入場票及亞加力立牌）

展期特典票B－$399/套（適用於9月19日至10月10日及11月1日至9日的場次，展期特典票B包含1張入場票及1件展覽限定富江 T-shirt）

展期特典票C－$399/套（適用於9月19日至10月10日及11月1日至9日的場次，展期特典票C包含1張入場票及1件展覽限定雙一 T-shirt）

※所有購票入場人仕獲贈送面具一個（2種款式隨機送出）

伊藤潤二 恐怖體驗展 2

地址：旺角創興廣場 B2 層INCUBASE Arena（地圖按此）

日期：9月19日至11月9日

網址：按這裡

更多相關文章：

迪士尼Halloween惡人派對登場！必搶優惠：門票送20周年LinaBell特別版毛公仔/$879入園暢玩兩次

迪士尼門票優惠！單次入園人均低至$359 送20周年Duffy毛公仔飾物/入園睇Halloween惡人派對

打風｜天文台：今晚掛1號風球，料星期六掠過香港！第三個低壓系統最強？預測下星期幾最接近香港？

打風旅遊保險Q&A！延誤幾耐先有得賠？滯留外地Claim到酒店或交通費？

秋季旅遊博覽會2025｜KKday旅遊產品低至$1、郵輪優惠買2送2！入場更有機會贏東京/沖繩/北京機票

中秋好去處（持續更新）！灣仔藍屋花燈節+大坑/薄扶林村舞火龍+秋日咖啡露營祭

中秋好去處2025｜中秋綵燈會銅鑼灣維園＋尖沙咀文化中心開催！十五運會+殘特奧會為主題 綵燈加入熊貓/竹林/非遺等元素

全球首屆高達主題跑10月尖沙咀星光大道舉行！參加可獲主題T-Shirt+紀念毛巾+完賽獎牌+吹氣高達道具

香港好去處｜「進擊的巨人展FINAL」啟德開催！設8大專區：9米巨型螢幕巨人大戰、近200幅原畫

麥當勞50週年展覽｜重現1975年香港首間麥當勞場景！展出集體回憶：經典餐牌燈箱、收銀機、飲管桶