香港好去處｜伊藤潤二恐怖體驗展9月旺角登場！《漩渦》立體場景+周邊精品+主題Cafe
被譽為「日本當代恐怖漫畫大師」的伊藤潤二，以其獨特的筆觸和詭異的故事，深深吸引了全球粉絲。INCUBASE Studio將帶來大師的恐怖體驗展，於9月19日至11月9日在旺角舉行，帶領粉絲走進一個驚悚而又迷人的黑暗世界。
體驗黑暗鬼屋《漩渦》立體場景
展覽的設計融合了沉浸式鬼屋體驗和珍貴的原畫展示，讓大家彷彿置身於伊藤潤二的漫畫世界中。展覽將呈現多部經典作品，從《隧道奇譚》到《閣樓的長髮》，每一個角落都充滿了令人毛骨悚然的氛圍，特別設置的《漩渦》立體場景，展現漫畫中經典的場面。觀眾將以「救命繩」摸黑進入體驗空間，感受那種不寒而慄的刺激。在鬼屋體驗過後，觀眾將進入「神秘展區」，近距離欣賞動畫的複製原稿，了解伊藤潤二的創作過程和靈感來源。
限定精品 主題Cafe
展覽結束後，別忘了造訪展覽限定周邊商店，將推出多款獨家商品，包括主題Tee等，都是恐怖迷必買的收藏。此外，展館外的主題Cafe也將提供靈感來自伊藤潤二漫畫的「暗黑料理」，在驚悚的氛圍中享用獨特的美食。早鳥門票優惠已開售，購票入場還有機會獲得限量面具、Tee、立牌等等。趕快準備好迎接這趟深入骨髓的恐怖冒險吧！
預售門票套裝：
預售雙人票－$299/套（2人必須一同進入展覽場地）
預售特典票A－$229/套（預售特典票A包含1張入場票及1個亞加力立牌
預售特典票B－$369/套（預售特典票B包含1張入場票及1件展覽限定富江 T-shirt）
預售特典票C－$369/套（預售特典票C包含1張入場票及1件展覽限定雙一 T-shirt）
註：
購買期直至2025年9月18日23:59（香港時間）為止
僅適用於9月19日至10月10日及11月1日至9日進場 的場次
展期門票：
展期單人票－$179/張
萬聖節單人票－$199/張（適用於10月11日至10月31日的場次，購票時需要先預定進場時段）
展期特典票A－$259/套（適用於9月19日至10月10日及11月1日至9日的場次，展期特典票A包含1張入場票及亞加力立牌）
展期特典票B－$399/套（適用於9月19日至10月10日及11月1日至9日的場次，展期特典票B包含1張入場票及1件展覽限定富江 T-shirt）
展期特典票C－$399/套（適用於9月19日至10月10日及11月1日至9日的場次，展期特典票C包含1張入場票及1件展覽限定雙一 T-shirt）
※所有購票入場人仕獲贈送面具一個（2種款式隨機送出）
伊藤潤二 恐怖體驗展 2
地址：旺角創興廣場 B2 層INCUBASE Arena（地圖按此）
日期：9月19日至11月9日
網址：按這裡
