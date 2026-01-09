Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

香港好去處｜兒童遊樂場Momoland買1送1快閃優惠！人均$75起／全港首個室內滑草梯／適合1至16歲小朋友

小朋友放電的好去處又有優惠！擁有3間主題分店的室內遊樂場Momoland推出快閃優惠，門票限時「買1送1」，原價一小時$150包1大1小入場，折扣後1大1小一小時平均只需$75，即是買一套門票可玩兩小時！小朋友既可以玩全港現時唯一的室內滑草梯，更有特色霓虹光影體能競技場、巨型波波池等，適合不同年齡兒童，家長們準時1月9日10am搶購啦！

全新7千呎北角店光影運動樂園

兒童室內遊樂場「Momoland Playhouse」，概念為來自Momo星球的外星兔，代表著「勇氣」的勇者Momo和代表著「智慧」的智者Mobi，在Momoland為小朋友帶來難忘的玩樂體驗。Momoland Playhouse已有3間分店，各有不同主題，分別位處將軍澳坑口、北角及荃灣西，其中全新開幕的北角店是7,000呎空間的親子光影運動樂園分為六大主題區域，包括全港首創光影競技場Aura Rush、極限挑戰區、角色扮演世界等，必玩遊戲有4米滑梯巨型波波池及手搖小火車。至於坑口店則有全港唯一滑草梯，以及超受歡迎的圈速極限賽車及消防扮裝區；荃灣西店亦有特色「闖關手環挑戰賽」Band Blaze、方格大戰及超大公主房。

外星兔勇者Momo和智者Mobi在Momoland為小朋友帶來難忘的玩樂體驗，3間分店各有主題（圖片來源：KKday）

4米滑梯夠刺激好玩（圖片來源：KKday）

荃灣西店的超大公主房，小女生可以一起扮靚（圖片來源：KKday）

快閃門票優惠$75起！

這次推介的KKday快閃優惠適用於坑口及北角店，入場門票以1小時起計，買1小時送1小時，原價$150一小時，現在平均只需$75一小時，而且一張門票包一位1-16歲兒童及一位18歲或以上成人陪同入場，使用期限至3月30日。同一個價錢可以玩雙倍時間，小朋友一定能夠玩得盡興，家長們不妨趁有優惠買多幾套門票，約定其他朋友仔一齊去放電！

【KKday快閃優惠｜買1小時送1小時】室內遊樂場1小時兒童入場門票｜坑口店及北角店適用

使用日期：2026年1月10日至3月30日（2月17至19日不適用）

優惠價：1大1小$150／2小時，平均$75／小時 （原價$150）

SHOP NOW

【KKday快閃優惠・HK$120/1小時】室內遊樂場1小時兒童入場門票｜坑口店及北角店適用

使用日期：2026年1月10日至3月30日（2月17至19日不適用）

優惠價：1大1小$120／1小時 （原價$150）

每張門票包一位1至16歲兒童及一位18歲或以上成人作陪同者入場

每張門票僅限一名小童(1至16歲) 單次入場，成人陪同者可以交換

坑口店及北角店適用

每位顧客限購一次「$120／1小時」優惠，如有重複，KKday及MOMOLAND有權取消該訂單，並不設退款。

SHOP NOW

小朋友可在光影競技場Aura Rush體驗不同的運動遊戲。（圖片來源：KKday）

少不了小朋友最愛經典波波池。（圖片來源：KKday）

坑口店的消防扮裝區，小朋友可穿上消防服一起玩救火主題遊戲。（圖片來源：KKday）

Momoland Playhouse

營業時間：星期一至五 11am至8pm

星期六、日、公眾假期及前夕 10:30am至8pm

地址：北角渣華道123號北角匯二期2樓212-213號舖／將軍澳培成路8號南豐廣場1樓B185-B23／荃灣大河道100號海之戀商場2樓2108至2115號＆2129A至2131號

