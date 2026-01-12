香港好去處｜全港最靚景麥當勞登陸元朗錦綉花園！天鵝湖畔食M記漢堡包 網民驚呼：香港都有歐洲Feel

誰說麥當勞只能匆匆忙忙吃份漢堡便離開？香港竟然有間麥當勞美得令人懷疑自己去了歐洲度假！元朗錦綉花園剛開業的全新分店，近日在社交平台瘋傳，更被網民冠以「全港最美景M記」稱號。這間24小時營業的麥當勞，坐落在15,000平方米人工湖旁邊，旅客可以一邊用餐，一邊欣賞天鵝在湖中悠然暢泳。有網民形容麥當勞叔叔孤獨坐在長椅上望著湖面的畫面，簡直就是快餐店版的「老人與海」。到底這間隱世麥當勞有多麼特別？為何連當地居民也表示「等了30多年」？

麥當勞叔叔長椅對正天鵝湖，背景是歐陸式建築群，陽光灑落湖面波光粼粼，畫面充滿異國風情，難怪網民表示似去了歐洲小鎮。（圖片來源：Facebook@香港風景攝影會、Threads@Snap Food）

天鵝湖畔的歐陸風情麥當勞

香港有超過260間麥當勞，但要數景觀最震撼的，錦綉花園這間新店絕對榜上有名。這個元朗著名私人屋苑以歐陸式建築聞名，中央人工湖佔地15,000平方米，四周綠樹環繞，黑白天鵝在湖中自在游弋，整個環境恍如置身歐洲小鎮公園。

2024年12月才開業的麥當勞分店，選址市中心E座地下，餐廳最大賣點是設有面向湖景的用餐區域。透過落地玻璃，食客可以飽覽整個湖面景色，天氣好的日子更能看見遠山輪廓。店外的經典紅黃色麥當勞叔叔長椅正對著平靜湖水，成為必拍打卡位置。不少到訪食客都表示，坐在窗邊慢慢品味麥樂雞或豬柳蛋漢堡，眼前是廣闊湖景和游水天鵝，完全顛覆了對快餐店的既定印象。

店內落地玻璃窗邊座位區，可以180度無遮擋欣賞湖景，黑白天鵝不時游過，吃份早餐都變成享受。（圖片來源：Facebook@香港風景攝影會）

湖中經常有天鵝悠然游過，這種與大自然近距離接觸的用餐環境，令錦綉花園分店與市區分店的感覺截然不同。（圖片來源：Facebook@McDonald's）

等足麥當勞叔叔30年

這間新店落戶於錦綉花園市中心E座，更實行24小時營業。對於區內居民來說，這絕對是個大好消息。有居民激動地表示：「等了30多年，屋苑終於有麥當勞了！」以往半夜想吃麥樂雞或宵夜，可能要開車到元朗市中心，現在只要步行即可填飽肚子。對於區外的朋友來說，這裡也是假日遊車河後休息的好地方，無論何時來到，都能在美景陪伴下享用熱騰騰的美食。

對於區內居民來說，這絕對是個大好消息。有居民激動地表示：「等了30多年，屋苑終於有麥當勞了！」現在只要步行即可「醫肚」。（圖片來源：Facebook@McDonald's）

溫馨提示，雖然景色吸引，但由於麥當勞位於私人屋苑範圍內，原本環境非常寧靜。隨著網上爆紅，不少街坊擔心會變得過於擠擁。建議大家前往打卡及用餐時，記得保持低調，盡量不要大聲喧嘩，避免打擾到附近居民。大家共同愛護這個隱世美景，才能讓這份「國外度假感」長久保留。

為了慶祝新店開幕，官方特別在2024年推出兩大期間限定優惠。只要在錦綉花園分店消費，用手機出示相關優惠畫面即可享用，優惠期至2025年1月17日。（圖片來源：Facebook@McDonald's）

麥當勞（錦綉花園分店）​

地址：元朗錦綉花園市中心E座地下8-14及14A號舖 （地圖）

交通：屯馬線到元朗站，轉乘居民巴士NR93（冠忠巴士），直達錦綉花園總站。

