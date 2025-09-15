全球首屆高達主題跑10月尖沙咀星光大道舉行！參加可獲主題T-Shirt+紀念毛巾+完賽獎牌+吹氣高達道具

高達迷不單止宅在家砌模型，更將要集體出動跑步！10月19日將舉行全球首屆的高達主題跑，一眾粉絲穿上高達紀念T-shirt，帶着吸睛的吹氣高達道具，浩浩蕩蕩於尖沙咀星光大道放跑，場面極具紀念價值，更備有多款加購包，高達迷定要盡力搶購。

為慶《新機動戰記高達W》動畫誕生30周年，10月19日將舉行《Mobile Suit Gundam Wing 30th Anniversary Run 2025》。（官方圖片）

全球首屆高達主題跑 齊化身動漫英雄

剛在週末西九文化區海濱長廊上演的高達無人機匯演，1,200架無人機在夜空中編隊飛行，重現《新機動戰記高達W》中的經典場面。這演出亦正式為《新機動戰記高達W》動畫誕生30周年官方活動揭開序幕，下一輪活動為《Mobile Suit Gundam Wing 30th Anniversary Run 2025》，將於10月19日於尖沙咀星光大道舉行。參加者可選擇一人、二人或五人組合報名，分別命名為「高達 Wing」、「薩古斯伯爵」及「高達駕駛員」，每位「駕駛員」都會獲得一份精心設計的選手包，內含主題T-Shirt、紀念毛巾、運動水樽、完賽獎牌，甚至包括一件吸睛的吹氣高達道具，讓你化身動漫中的英雄角色。

廣告 廣告

活動於尖沙咀星光大道舉行。（官方圖片）

參加者可選擇一人、二人或五人組合報名。（官方圖片）

分別命名為「高達 Wing」、「薩古斯伯爵」及「高達駕駛員」。（官方圖片）

每位「駕駛員」都會獲得一份精心設計的選手包，內含主題T-Shirt、紀念毛巾、運動水樽、完賽獎牌，甚至包括一件吸睛的吹氣高達道具。（官方圖片）

限量加購包引爆收藏熱潮

除了基本選手包，活動更推出三款限量加購包，內含高達主題珍藏品，包括立牌、徽章、風褸等，專為追求極致收的粉絲而設，極具紀念價值。透過這場活動中找到屬於自己的回憶與感動，門票現已開售，數量有限，額滿即止。

除了基本選手包，活動更推出三款限量加購包。（官方圖片）

內含高達主題珍藏品，包括立牌、徽章、風褸等，專為追求極致的粉絲而設。（官方圖片）

極具紀念價值，數量有限，額滿即止。（官方圖片）

Mobile Suit Gundam Wing 30th Anniversary Run 2025

日期：2025 年 10 月 19 日（星期日）

地點：香港尖沙咀星光大道

網址：按這裡

更多相關文章：

香港好去處｜「進擊的巨人展FINAL」啟德開催！設8大專區：9米巨型螢幕巨人大戰、近200幅原畫

香港好去處｜伊藤潤二恐怖體驗展9月旺角登場！《漩渦》立體場景+周邊精品+主題Cafe

Bouncetopia by Kiztopia奧海城新店9.5開幕！佔地6,000呎、14個遊戲區大玩無重力跳躍遊戲｜附早鳥優惠詳情

夏日玩水不想曬傷/電話入水必買items推介：電話高清防水袋、防曬衣、妝後防曬粉｜水上活動

迪士尼Halloween惡人派對登場！必搶優惠：門票送20周年LinaBell特別版毛公仔/$879入園暢玩兩次

熊貓加加、得得生日｜大熊貓主題小輪、Panda Friends期間限定店！路牌都換上熊貓主題？｜熊貓經濟

郵輪旅遊｜海洋光譜號香港出發、遊越南峴港！每晚人均只要$361.8起

求姻緣｜香港10大求姻緣好去處！求姻緣寺廟還可求子 即睇各廟參拜儀式

香港機場貴賓室地圖｜一文睇清貴賓室位置、入場條件、收費 24小時開放Lounge是這間？

2025中秋節「請3放7」快閃台北攻略！水舞嘉年華/圓山大飯店中秋BBQ/最新迷幻太空滾軸溜冰場｜附台北酒店推介

中秋節好去處2025｜嗇色園綵燈節3大免費活動：巨型花燈裝置+遊園猜燈謎+天文觀星賞月

中秋好去處2025｜8度海逸酒店推芒果奶黃月餅工作坊！DIY迷你芒果奶黃月餅＋歎二人下午茶

中秋好去處2025｜大埔Lake House化身粉紅中秋派對！多個夢幻打卡位：粉紅月亮/星空森林/月光兔影/Moonlit Voyage木船