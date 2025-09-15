銀債開售｜專家建議抽 30 手
全球首屆高達主題跑10月尖沙咀星光大道舉行！參加可獲主題T-Shirt+紀念毛巾+完賽獎牌+吹氣高達道具
高達迷不單止宅在家砌模型，更將要集體出動跑步！10月19日將舉行全球首屆的高達主題跑，一眾粉絲穿上高達紀念T-shirt，帶着吸睛的吹氣高達道具，浩浩蕩蕩於尖沙咀星光大道放跑，場面極具紀念價值，更備有多款加購包，高達迷定要盡力搶購。
全球首屆高達主題跑 齊化身動漫英雄
剛在週末西九文化區海濱長廊上演的高達無人機匯演，1,200架無人機在夜空中編隊飛行，重現《新機動戰記高達W》中的經典場面。這演出亦正式為《新機動戰記高達W》動畫誕生30周年官方活動揭開序幕，下一輪活動為《Mobile Suit Gundam Wing 30th Anniversary Run 2025》，將於10月19日於尖沙咀星光大道舉行。參加者可選擇一人、二人或五人組合報名，分別命名為「高達 Wing」、「薩古斯伯爵」及「高達駕駛員」，每位「駕駛員」都會獲得一份精心設計的選手包，內含主題T-Shirt、紀念毛巾、運動水樽、完賽獎牌，甚至包括一件吸睛的吹氣高達道具，讓你化身動漫中的英雄角色。
限量加購包引爆收藏熱潮
除了基本選手包，活動更推出三款限量加購包，內含高達主題珍藏品，包括立牌、徽章、風褸等，專為追求極致收的粉絲而設，極具紀念價值。透過這場活動中找到屬於自己的回憶與感動，門票現已開售，數量有限，額滿即止。
Mobile Suit Gundam Wing 30th Anniversary Run 2025
日期：2025 年 10 月 19 日（星期日）
地點：香港尖沙咀星光大道
網址：按這裡
更多相關文章：
香港好去處｜「進擊的巨人展FINAL」啟德開催！設8大專區：9米巨型螢幕巨人大戰、近200幅原畫
香港好去處｜伊藤潤二恐怖體驗展9月旺角登場！《漩渦》立體場景+周邊精品+主題Cafe
Bouncetopia by Kiztopia奧海城新店9.5開幕！佔地6,000呎、14個遊戲區大玩無重力跳躍遊戲｜附早鳥優惠詳情
夏日玩水不想曬傷/電話入水必買items推介：電話高清防水袋、防曬衣、妝後防曬粉｜水上活動
迪士尼Halloween惡人派對登場！必搶優惠：門票送20周年LinaBell特別版毛公仔/$879入園暢玩兩次
熊貓加加、得得生日｜大熊貓主題小輪、Panda Friends期間限定店！路牌都換上熊貓主題？｜熊貓經濟
郵輪旅遊｜海洋光譜號香港出發、遊越南峴港！每晚人均只要$361.8起
求姻緣｜香港10大求姻緣好去處！求姻緣寺廟還可求子 即睇各廟參拜儀式
香港機場貴賓室地圖｜一文睇清貴賓室位置、入場條件、收費 24小時開放Lounge是這間？
2025中秋節「請3放7」快閃台北攻略！水舞嘉年華/圓山大飯店中秋BBQ/最新迷幻太空滾軸溜冰場｜附台北酒店推介
中秋節好去處2025｜嗇色園綵燈節3大免費活動：巨型花燈裝置+遊園猜燈謎+天文觀星賞月
中秋好去處2025｜8度海逸酒店推芒果奶黃月餅工作坊！DIY迷你芒果奶黃月餅＋歎二人下午茶
中秋好去處2025｜大埔Lake House化身粉紅中秋派對！多個夢幻打卡位：粉紅月亮/星空森林/月光兔影/Moonlit Voyage木船
其他人也在看
道枝駿佑的粉色魅力背後，藏著什麼讓粉絲瘋狂的秘密？
道枝駿佑，2002年7月25日生在大阪，O型血，180公分高，粉絲都叫他「みっちー」。他媽媽是SMAP的超級鐵粉，小時候家裡滿是SMAP和Hey! Say! JUMP的歌，讓他對傑尼斯超有好感。Japhub日本集合 ・ 23 小時前
中秋燒烤BBQ食材網購推介2025！集齊全城20間高質網購BBQ店 免運優惠/低至7折/日本直送
中秋節BBQ燒烤是香港人的傳統，但是夾到一大班朋友家人時間已經夠難，更何況準備一大班人的食材？因此網購中秋燒烤食材絕對幫到忙碌的大家，今次Yahoo Food幫大家集齊優惠套餐、免運服務跟各種食材，想再豐富一點？除了月餅外，大家不妨再加點盆菜跟一系列到會美食，為中秋留下難忘的回憶。Yahoo Food ・ 1 天前
【Le Creuset】Factory to Table特賣會 近千款商品低至3折（17/09-22/09）
Le Creuset將於9月17日至22日在尖沙咀海港城 Bazaar舉行 Factory to Table 特賣會，全場精選近千款商品低至3折，購買5件商品享額外85折！YAHOO著數 ・ 1 天前
〈國泰金看經濟〉台灣今年人均GDP將超車韓國 學者點出2隱憂
韓國媒體報導，2025 年韓國人均 GDP 預估將落後台灣，為 22 年來首次「被超車」。國泰金 (2882-TW) 今 (15) 日舉行第 3 季「經濟氣候暨金融情勢」發表會，學者指出，這是國際對於台灣經濟表現的肯定，鉅亨網 ・ 17 小時前
Google５星好評不能信？內行教如何找出好餐廳：超過這星數恐為假評價
現代人選擇餐廳、店家時，通常會先上網查評論，但隨著店家紛紛祭出「好評優惠」等行銷手法，Google評論的公信力備受質疑。近日就有網友在PTT發文抱怨，Google５星好評因商家「洗評價」，已經失去參考食尚玩家 ・ 1 天前
袁嘉敏回流香港拍港島新居開箱片 透露人妻朋友拒聚會感傷心：女人之間比較很愚蠢
袁嘉敏（Candy）曾於2022年公開怒斥鍾培生及其父曾向佢提出古怪要求，「鍾袁大戰」引起全城熱議。2023年底，袁嘉敏移英展開新生活，表示希望可以融入當地生活，和來自歐洲或不同國家嘅人交流，尋找另一半，因而冇選擇市郊香港人較多嘅社區居住，而係選擇住喺倫敦Zone 1南肯辛頓，又自爆玩交友app，激讚app內嘅男性高質，同時課金500英鎊（約4,800港元）出席「富豪飯局」。不過，袁嘉敏喺今年2月宣布回流香港，重返港島南區成長地段居住。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
特朗普親信佔據聯儲局多數席次 大放水時代將至？
美國聯儲局 (Fed) 下周三 (17 日) 將做出最新利率決議，市場普遍預測此會將宣布降息 1 碼，但多位華爾街分析師指出，相較於可能出現的貨幣政策典範轉移，這點調整不過是序曲。鉅亨網 ・ 2 天前
女神配對計劃︳曾展望霸氣嘴葉蒨文 2位女神配對失敗 關嘉敏爆喊嘆細John「錯的時間對的人」
TVB戀愛綜藝《女神配對計劃 》尋晚播出大結局，5位女神葉蒨文（Sophie）、關嘉敏（Carman）、梁敏巧（Maggie）、羅毓儀（Yuki）及李芷晴（Stephanie）情歸何處終於有答案Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
42歲苟芸慧認已離婚 回復單身仍相信愛情 可接受比自己年輕10歲小鮮肉：溝通好緊要
現年42歲的前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）早前承認婚變，正與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）辦理離婚。她昨日（9月14日）到觀塘出席慈善嘉年華活動，被問及是否已完成離婚手續，她先大嘆一口氣，然後表示「好多謝大家關心，我而家都係好自由嘅，都係以工作為主」，其後笑着確認已經離婚，「係呀，都解決咗」，又稱女性要獨立，而她仍相信愛情，但卻不會強求，「緣份呢樣嘢，有就有，無都唔可以強求」，並笑稱現時沒有追求者。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
消委會面膜｜Watsons只需$79性價比高媲美Chanel？逾9成樣本檢出重金屬（附泥狀清潔面膜五星名單）
夏日油脂分泌旺盛，加上空氣中的污染物很容易堵塞毛孔，不少人會購入泥狀清潔面膜去除皮膚中多餘油脂與污垢。消委會今次測試市面上30款泥狀清潔面膜，測試發現有兩款面膜重金屬檢測超出內地及美國的標準上限，長期使用會累積重金屬，或對身體健康造成影響；有4款樣本檢出1至4種香料致敏物，皮膚敏感或患有濕疹人士需要小心留意。最後，只需$79的Watsons與$590的Chanel同列於五星名單中，價差達6倍，主要成分同是高嶺土（Kaolin），還有9款泥狀面膜也獲得五星評分，快來看看自己用的品牌有沒有上榜吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
內地車廠｜對象為內地汽車品牌 有助中資車廠「出海」 港府擬引入電動車組裝工廠
根據外媒報道，政府正在與多間中資電動車車廠洽談，研究在香港設立電動車組裝工廠的可能性。雖然香港面對成本高昂的問...BossMind ・ 1 天前
沉寂數年重新出山 馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角
在中國整頓科技行業的幾年間，阿里巴巴集團內部留言板裡涌動著「MAGA」（讓阿里巴巴再次偉大）的雄心壯志。為實現這一抱負，該公司如今正在動用其最有力的武器之一：創始人馬雲。Bloomberg ・ 2 小時前
Kodak盲盒相機是「復古相機界Labubu」？特別版被炒價10倍價錢，LOG-ON以外還有哪裡搶？
掀起熱潮的Kodak Charmera盲盒相機，復古魅力無敵！Kodak Charmera靈感來自1987年經典Fling一次性相機，這款新系列以7款復古彩繪盲盒限量發售，含神秘透明隱藏版，驚喜滿滿。Yahoo Style HK ・ 1 天前
杜如風喪買嘢成網民人生目標 被封「公主教母」 曾因「世界級港女」封號多年冇拖拍
好熟日本嘅杜如風再次為TVB主持旅遊節目《解風東京2》，當然貫徹態度繼續喪食喪買。其中一集杜如風去到一間買二手名牌袋嘅店鋪「巡視」Yahoo 娛樂圈 ・ 16 分鐘前
操盤手札記│梁振英對淘寶當頭棒喝的啟示（割柑人）
但佢身為國家領導層，批評淘寶賣假貨，不能小覷。筆者諗起5年前螞蟻上市被煞停一幕，筆者現時持有巴巴，當然唔想佢再喺得意時失意啦，如果閣下都有貨，做好風險管理吧！Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
「上流千金」Juiles Lee令人羨慕的人生：美貌智慧並重的白富美！從小認識G-Dragon，與張員瑛、Annie是好友
大林集團千金Jules Lee，集財閥家世、學霸才華與星級人脈於一身！從小與G-Dragon相識，與張員瑛、Annie都是好友。除此之外，更是攻讀法律的「學霸」，她的IG日常宛如韓劇，堪稱現代版「It Girl」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
直接對撼｜ 雷軍放話：要和蘋果正面迎戰 新旗艦手機跳過16 改名「小米17」提前亮相
蘋果新iPhone慣常在每年9月登場，繼早前華為早前高調宣佈截糊，搶先在蘋果 iPhone 17登場前，開發佈會推新款旗艦三摺機，同屬國產品牌的小米（1810）亦唔執輸，小米總裁盧偉冰發文指，為「對標iPhone」，將跳過「小米16」，直接將新旗盤手機改名為「小米17」，創辦人雷軍隨即轉發該帖文，並放話要和蘋果「正面迎戰」。BossMind ・ 20 小時前
銀債2025｜專家建議抽30手 多間銀行優惠一覽
銀債2025｜政府公布銀色債券2025（第10批銀色債券）認購詳情，包括發售日期、保證息率、最低認購金額等。銀債可為60歲及以上的長者，提供一個回報不錯又穩定可靠的投資選擇，同時亦可推動潛力龐大的銀髮市場產品發展。政府表示，發行今次銀色債券後，本財政年度將不會發行其他零售債券。Yahoo財經 ・ 21 小時前
張智霖18歲兒子張慕童首公開正面照被指撞樣周嘉洛 曾與袁詠儀關係惡劣提出「換媽媽」
張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）為圈中模範夫妻，二人育有一子張慕童（Morton魔童），魔童現年已18歲，今年已從香港國際學校畢業，並往外國留學。向來低調嘅魔童日前於IG限時動態中罕有分享多段影片記錄海外留學嘅生活點滴，並首次公開正面自拍照，其靚仔外貌遺傳父母優良基因。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
內地人嘴上嫌棄 iPhone 17 身體很誠實瘋狂搶購？
蘋果推出新iPhone，早前市場意見兩極，內地甚至有人批評設計差、顏色醜，認為國產手機功能已經超越蘋果。不過最新市場趨勢顯示，新iPhone在中國預訂情況依然非常火爆，據報京東官方旗艦店在60秒內清空所有庫存，天貓亦瞬間售罄，發貨期排到10月。有傳蘋果未來半年還將推出另外10款產品，野心勃勃背後，可能與對中國市場有信心有關？Yahoo財經 ・ 23 小時前