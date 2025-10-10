香港好去處｜動漫聯動祭空降銅鑼灣！集結《鬼滅之刃》《怪獸8號》《DAN DA DAN膽大黨》等過千款產品

動漫迷注意！官方授權動漫主題店Microworks ACG動漫聯動將於10月10日起在銅鑼灣皇室堡舉行一年一度「動漫聯動祭」，出售過千款產品，有全新發售的，亦有早前動漫節火速售罄的精品，場內特設5大人氣動漫大型打卡位、兩大抽卡機，以及全港首度登場的《DAN DA DAN膽大黨》高速婆婆吉祥物見面會，喜歡《鬼滅之刃》、《怪獸8號》、《我獨自升級》、《藥師少女的獨語》等動漫的粉絲，即睇以下活動詳情及購物優惠吧！

廣告 廣告

官方授權動漫主題店Microworks ACG動漫聯動將於10月10日起在銅鑼灣皇室堡舉行一年一度「動漫聯動祭」。（相片來源：官方照片）

過千款產品 動漫節售罄精品再販

一年一度的「動漫聯動祭」由10月10日至23日期間在銅鑼灣皇室堡舉行，出售過千款產品，有的是全新發售，亦有於動漫節火速售罄的精品，必搶《鬼滅之刃》劇場版無限城篇盲抽襟章、《我獨自升級》LINKU盲盒毛公仔、全港首賣SUNRISEPOP《藥師少女的獨語》收藏卡、Hot Toys《DAN DA DAN膽大黨》高速婆婆招財貓系列 COSBI 盲盒毛公仔掛飾、《BanG Dream!》 Ave Mujica盲抽公仔，以及9款低至29折超值福袋等，上次動漫節買不到的各位，機會又嚟啦。

「動漫聯動祭」出售過千款產品，有的是全新發售，亦有於動漫節火速售罄的精品。（相片來源：官方照片）

5大動漫大型打卡位！1:1《怪獸8號》雕像+《鬼滅之刃》九柱

場內特設5大人氣動漫大型打卡位，包括首度來港的1:1《怪獸8號》雕像、《鬼滅之刃》九柱打卡位、2.5米高巨型《DAN DA DAN膽大黨》高速婆婆招財貓造型吹氣公仔、《藥師少女的獨語》女主角貓貓玻纖公仔等；另活動期間逢周末全港首度登場的《DAN DA DAN膽大黨》高速婆婆吉祥物亦將現身同大家見面！

場內特設5大人氣動漫大型打卡位。（相片來源：官方照片）

《鬼滅之刃》九柱打卡位。（相片來源：官方照片）

首度來港的1:1《怪獸8號》雕像（相片來源：官方照片）

活動期間逢周末全港首度登場的《DAN DA DAN膽大黨》高速婆婆吉祥物亦將現身同大家見面！（相片來源：官方照片）

兩大抽卡機 動漫人物相卡+收藏卡

此外，場內設有兩大抽卡機，包括「即抽即印大相卡機」可即場打印6套動漫人物相卡，包括《HUNTER × HUNTER》及《進擊的巨人》等，以及7部「人氣動漫珍藏卡機」，首度推出《鬼滅之刃無限列車篇》、《藥師少女的獨語》及《DAN DA DAN膽大黨》收藏卡，極具紀念價值！

三大購物優惠送贈品

最最最重要留意三大購物優惠，包括：購買SUNRISEPOP《藥師少女的獨語》周邊產品滿指定金額可獲贈品、購買ABYSTYLE《龍珠》《ONE PIECE 海賊王》周邊產品滿$200即送《龍珠》布口罩、以及購買周邊產品滿購物滿$300送《DAN DA DAN》紙袋，粉絲們小心買不停手呢！

「動漫聯動祭」開放詳情

日期：2025年10月10日至23日

時間：11am-9pm（10月10日6pm-9pm；10月23日11am-6pm）

地點：皇室堡地下中庭（地圖按此）

更多相關文章：

迪士尼半價優惠！單次入園人均低至$283.8 送20周年紀念品/入園睇Halloween惡人派對

瘋搶！海洋公園水上樂園低至32折、每人只要$93 暢玩27個室內外設施

海洋公園哈囉喂2025登場！設驚嚇結界、6大驚嚇體驗 走入駭人案發現場/拆詛咒盲盒

香港好去處｜「進擊的巨人展FINAL」啟德開催！設8大專區：9米巨型螢幕巨人大戰、近200幅原畫

Halloween好去處｜大帽山屍樂園沉浸式鬼屋劇場殺！過萬呎真實旅舍探險、殭屍邪教主題玩足150分鐘 門票價錢包專車接送

Chiikawa萬聖節公仔登陸香港！與日本同步登場 即睇官方限定店預約入場方法

維港海上大巡遊60分鐘遊艇之旅限時半價優惠！只需$98起 遊艇頂層360度睇巨型充氣雕塑、無限量免費啤酒飲品

灣仔海濱Halloween音樂嘉年華！張敬軒、MC張天賦、DJ Zedd、Steve Aoki等流輪表演 設萬聖攤位、市集

萬聖節2025｜香港JOYPOLIS SPORTS推萬聖節歷險記！挑戰三大關卡/彩繪體驗/DJ派對/門票優惠買1送1

香港首個SUPER MARIO主題跑！超精美選手包：紅綠色跑手Tee、運動帽 即睇優先報名詳情