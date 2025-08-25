天文台料低壓區本週中入南海
香港好去處｜首屆香港國際熱氣球節9月登場！早鳥門票優惠人均$110起 睇埋Serrini、Tyson Yoshi、RubberBand
旅遊盛事8月先有CHIIKAWA，再有GD來港開唱，而9月則有香港首個國際級熱氣球慶典。中環海濱活動空間屆時雲集多國作品，結合創意設計與本地文化元素，不但有11.5米高的熊貓造型熱氣球，每晚還大搞星空音樂祭，Serrini、Tyson Yoshi、RubberBand、ToNick、容祖兒、古巨基、Gin Lee等等輪流上台獻唱，打造一個結合藝術、音樂、美食與慈善的空中嘉年華，夠晒熱鬧！門票即日起開賣門票，人均低至$110起兼送Gelato/鴻福堂電子禮券，即睇詳情！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
香港首個國際級熱氣球慶典
今年九月，一場前所未有的空中奇幻盛宴即將席捲維港上空。由盛事（亞洲）有限公司主辦的首屆「香港國際熱氣球節」（HABFest）將於9月4日至7日於中環海濱活動空間舉行，匯聚來自加拿大、英國、德國、日本等地的獨特造型的熱氣球，當中6隻高達20米的大型熱氣球與十多隻11米高的小型熱氣球宛如漂浮的藝術品，部分更曾亮相國際盛會，而友邦「健康財富貓」將化身巨型熱氣球吉祥物，於特定時段定點升空！另外，現場會有光雕匯演及多個打卡位，更設美食市集、主題遊戲、零售攤位等，夠晒熱鬧！
音樂、美食、慈善跑嘉年華
中環海濱更有星空音樂祭每晚同步上演，包括活動大使容祖兒、古巨基、關智斌、李幸倪、周國賢、ToNick、泳兒、鄧小巧、黃峻熙、Serrini、Tyson Yoshi、RubberBand等等，橫跨不同年代、不同風格的歌手接力登場。
9月4日｜主題《昇空傳奇．雲起》：Joey 容祖兒、Kenny 關智斌、Ken洪卓立、Angela許靖韻、 鄧小巧、Locksmiths開鎖佬、Aiden 洪助昇、Heize 黃峻熙
9月5日｜主題《周末熱浪．狂歡》：Serrini、Novel Fergus、LMF、Heize黃峻熙、Dark黃明德、 The Lemon Ones
9月6日｜主題《燃點天際．搖滾》：RubberBand、ToNick、Endy周國賢、Hedy海兒、Daze in White、 Heize黃峻熙、Andy黎展峯
9月7日｜主題《飛越暮光．終章》：Leo古巨基、Tyson Yoshi、Vincy泳兒、Gin Lee李幸倪、 周吉佩、Arvin曾傲棐、VIVA、SULIS、Heize黃峻熙
早鳥門票優惠人均$110起
現時可以經KKday購買「友邦香港國際熱氣球節」入場券，活動設有早上及黃昏兩個時段，票價分為成人、學生、長者、傷健人士及四人家庭套票。而在8月7日或之前，經KKday預購門票可享早鳥優惠，成人票每張$150，家庭套票（兩大兩小）每人只是$120，更可獲贈中環FiLMOR咖啡店特色飲品或雪糕一客，以及堂食6折優惠券。數量有限，早鳥優惠後回復正價$215。
友邦香港國際熱氣球節 HABFest 門票・特色套票
價錢：單人票$150起、家庭套票（2大2小）$480起
分早上時段（9月5日、7日｜7:30-11:30am；9月6日｜7:30am-1pm）及黃昏時段（4:30pm-10:30pm）
連FiLMOR特色飲品 / 招牌GELATO意式雪糕＋堂食6折券，單人票為1杯飲品/1球雪糕，家庭套票為4杯飲品/4球雪糕
友邦香港國際熱氣球節
場地：中環海濱活動空間（地圖按此）
日期及時間：
9月4日(星期四) 4:30pm-10:30pm (黃昏時段)
9月5日(星期五) 7:30am-11:30am (早上時段) / 4:30-10:30pm (黃昏時段)
9月6日(星期六) 7:30am-1pm (早上時段) /4:30-10:30pm (黃昏時段)
9月7日(星期六) 7:30-11:30am (早上時段) / 4:30-10:30pm (黃昏時段)
更多相關文章：
香港Staycation優惠｜黃金海岸酒店激抵價$388！暑假、聖誕節都可入住
香港WATERBOMB 2025｜10月登陸中環！早鳥門票最平$495起投入韓國HipHop濕身派對
Trip.com門票優惠低至39折/買一送一！最平$80.9入場 廣州熱雪奇蹟、澳門水上樂園、珠海海泉灣、昂坪360
Trip.com大派旅遊優惠｜福岡、沖繩、台北、曼谷機票連稅$388起！另有機票優惠碼激減$888
高鐵車票優惠｜Trip.com激抵價$1入手3大優惠券、最多減$65！Klook送滴滴乘車優惠/HopeGoo減$5
機場快綫加價13%！這裏買單程車票低至$8 無須兌換實體票、QR Code快速入閘
My Melody+Kuromi主題跑登陸西九！選手包、優惠、賽程一覽
香港JP超動感世界買1送1！人均$180起 日本著名遊樂場JOYPOLIS登港、首個超音鼠主題互動遊樂場
G-DRAGON世界巡展尖沙咀開催！打卡4.4米高雛菊、多款週邊商品＋限量福袋 即睇門票搶購詳情｜GD展覽
GD香港演唱會攻略｜一覽入場安排、周邊開賣時間、尖沙咀展覽、粉絲應援活動（持續更新）
暑假好去處｜親子點心工作坊7折優惠 人均$160學整兔仔餃、白菜造型水餃 送下午茶及餐廳現金券
暑假好去處2025｜商場活動總覽（持續更新）！My Melody+Little Twin Stars花火夏祭/《頭文字D》快閃店/Peppa Pig彈床樂園
暑假好去處｜全港首個城市露營活動！摩天輪下扎營+黃昏音樂會+野炊棉花糖+運動遊戲體驗
暑假好去處｜Tamagotchi登陸荃灣D‧PARK！重塑電子寵物懷舊世界：吹氣樂園+三輪車挑戰+工作坊
其他人也在看
屯門男子頭有刀傷伏屍橋底 警列謀殺 死者疑曾被追斬(更新)
屯門發生謀殺案，一名年約50歲男子死亡。清晨6時許，警方接報，指一名男子倒臥在亦園路對開港深西部公路的橋底，身上染滿鮮血。救援人員到場，發現傷者頭部有刀傷，證實男子當場死亡。警方正調查死者身份，案件交由新界北總區重案組接手，及後把案件改列謀殺。 後腦有傷痕相信為致命傷 警方初步相信，死者曾被人用刀襲擊，正追am730 ・ 10 小時前
男子伏屍屯門亦園路橋底 警列作謀殺案調查｜Yahoo
今早約 6 時 18 分，屯門藍地亦園路一名男子報案，指發現上址一名男子昏迷，倒臥橋底。救護員接報到場，發現男事主頭部流血，當場證實男事主死亡。至於停泊在附近的一輛私家車，車上亦有血跡。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
墮樓意外｜22歲自閉男忘帶疑八達通、鎖匙，疑心急爬回家失足墮斃。父心痛道：我摸摸佢個鼻都仲有溫度
墮樓意外｜旺角上周三（20日）發生意外墮斃悲劇。一名患自閉症的22歲楊姓青年，疑因爬回家時失足墮下，經搶救後不治。 編輯：YK@Medical Inspire │ 圖片來源：Google Maps、shutterstockMedical Inspire 醫．思維 ・ 20 小時前
七旬男看護給腦受損病人鼻胃管注射尿液 只因曾與其家屬爭執
南韓忠清北道清州市一名70多歲男看護，因為曾經與一名重度腦損病人的家屬發生爭執，懷恨在心，竟然於去年將他人尿液和醋混合起來，注射到相關人的鼻胃管。清州地方法院法官周日(24日)宣判，涉事男看護被判6個月有期徒刑。 綜合報道，涉事男看護負責照顧病人A，但因與同病房一名重度腦損病人B的家屬發生爭執後懷恨在心，於去年1am730 ・ 17 小時前
香港Cafe｜香港10大高質咖啡店推介 資深咖啡比賽評審主理/本地自家烘焙/精品朱古力
香港除了Cafe多，Cafe更是非常高質！而且間Cafe賣點都有所不同，好像有些有資深咖啡師坐陣、有些甜點出色、有些則引入香港少見的豆子等等，要數香港cafe實在多如繁星，今次先推介10間，想知還有哪些Cafe出色，記得不要錯過Yahoo Food的報導！Yahoo Food ・ 22 分鐘前
《Heart Signal 2》李奎彬求婚 粉絲全暴動
[NOWnews今日新聞]韓國戀綜《HeartSignal2》自2018年播畢至今，其中一位來賓向女朋友求婚成功了！那就是節目中首爾大學畢業的李奎彬，2023年他宣布和模特兒女友安善美交往，經過了多年...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
神級老師重磅踢館 丁噹〈我愛他〉掀回憶殺
[NOWnews今日新聞]音樂選秀節目《大學聲YoungVoice》第20集迎來「社會大學踢館賽」，比賽緊張刺激，讓舞台火藥味十足，這次挑戰守門員的，不再只是學生，而是一群有著豐富舞台經驗的「實戰派」...今日新聞 娛樂 ・ 8 小時前
陳國基指申訴專員可「調解」處理輕微行政失當：很多投訴因市民政府互相不了解｜Yahoo
【Yahoo新聞報導】申訴專員公署今（ 25 日）舉行國際申訴專員學院揭幕禮，學院將為政府部門和公營機構提供培訓和分享平台。政務司司長陳國基致辭時表示，對於不涉及或是「輕微涉及行政失當」的申訴，鼓勵申訴專員公署以「調解」的方式解決爭議，形容這是「大勢所趨」。陳國基指，很多投訴不是對與錯的問題，而是政府部門和市民「互相不了解」。申訴專員陳積志則表示，若問題涉及多個政府部門及性質複雜，會展開全面調查。二人均未有提及冒牌內地水風波，會後也不設傳媒問答環節。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
庇護旅館外爆抗議潮 英國允徹底改革庇護申請
（法新社倫敦24日電） 英國各地安置移民的旅館外週末期間爆發抗議活動，促使英國政府今天誓言將徹底改革現行的庇護制度。政府使用旅館臨時安置尋求庇護者的做法因成本高昂且引發當地民眾抗議。法新社 ・ 16 小時前
黃大仙酒樓男職員遭前女友持魚生刀狂斬 疑為感情及金錢糾紛
黃大仙發生傷人案。今日(24日)下午4時許，警方接報指，位於龍翔道110號豪苑商場一間酒樓內，一名酒樓男職員被一名女子以利刀襲擊，腹部血流如注，一度陷入昏迷。救援人員接報到場，男子尚有意識，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救。女子施襲後逃去無蹤，警員其後在附近搜索，最終在田坳道近竹園邨附近，尋獲涉案女兇徒，她左手受傷，同送往am730 ・ 1 天前
閱兵綵排出動中重型軍機 傳福建號即將入列
【on.cc東網專訊】北京下月3日將舉行閱兵式，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，國內外關注屆時展示的軍備，繼續從綵排及調動尋找細節。中國官媒周日（24日）報道中，將中國第三艘航母福建號與抗日戰爭時期日軍旗艦對照，引發輿論猜測福建號即將入列。on.cc 東網 ・ 18 小時前
一田優惠｜一田夏日購物賞！全線勁減低至1折/首推會員$1好貨換購/$20激筍專區/買一送一專區/35週年$35感謝專區 多款美食都有優惠！
還記得去年被一田購物賞「洗版」的盛況嗎？今年的夏日購物賞將於8月29日至9月7日再度登場，這次優惠力度比以往更猛烈！不只有萬件商品低至1折，還首推會員專屬「$1換購」！於購物賞深受顧客喜愛的「$150換購專區」、「$20激筍專區」、「買一送一專區」及「35週年$35感謝專區」，陣容加碼至近200款產品以超抵價發售，選擇更豐富、搶購更盡興。Yahoo Food ・ 21 小時前
晨早新聞重點｜當局要求營運機構助居民區內就業／普京願有前提下與澤連斯基會晤
【Now新聞台】8月25日now早晨新聞重點攸壆路簡約公屋 【配套齊全】元朗攸壆路簡約公屋已全數入伙，當局認為該處交通方便，並要求營運機構協助居民區內就業。【電子病歷】醫管局推行電子化眼科影像取代傳統的紙質報告，之後會擴大電子病歷使用至更多層面。【有前提下會晤】俄羅斯外長拉夫羅夫透露，普京願意在有前提下，會晤澤連斯基。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
日本神戶保險女職員被殺案 有前科疑兇尾隨死者50分鐘
日本神戶市的保險女職員在回家時遇害的案件，日本警察雖然拘捕了35歲的男疑兇谷本將志，然而案件仍然疑點重重。當中被害女子片山惠被谷本從工作地點一直跟蹤回家達50分鐘卻未有發現，而谷本雖然報稱與受害人不認識，但他其實早在1個月已買新幹線的車票返回關西，並且租住在死者工作地點不遠的酒店。而谷本早在3年前也曾闖入一名不認識的女am730 ・ 15 小時前
以巴戰爭 │加沙醫院遇襲四名記者身亡 至今最少 217 新聞工作者遇害
以色列今日（25 日）再向加沙的醫院設施空襲，造成最少二十人喪生，包括最少四名記者。遇害記者來自半島電視台、路透社及美聯社等主流媒體，以軍今次否認以記者為目標，國際記者聯盟指出，自 2023 年以巴戰爭爆發以來，至今已有最少 217 名新聞工作者殉職，聯盟譴責暴行，並要求立即展開調查。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
53歲吳美珩「古典美人」罕見露面！與Do姐鄭裕玲、顧紀筠、宣萱好姊妹們「六美聚首」，真實的美貌與智慧並重
近日，鄭裕玲分享合照，指在努力兩年半後，和好友們終於能齊腳見面，而她的好友們包括顧紀筠、宣萱、吳美珩、丘凱敏和劉曉彤。合照不但令人驚訝，走智慧路線的人身邊都是同頻的朋友，也驚訝這六人確是美貌與智慧並重，無論外表或腦袋，經過年月都更好看，皆因人人都有各自的保養法。Yahoo Style HK ・ 54 分鐘前
以巴戰爭｜加沙大饑荒 51 萬人受災料持續增加 解構「人為」饑荒如何造成｜Yahoo
聯合國上周五（22日）正式宣布加沙陷入饑荒，旗下「糧食安全階段綜合分類」（IPC）最新報告指，加沙約近四分之一民眾，約 51.4 萬人正經歷饑荒，預計人數將上升。報告明確指出，加沙的饑荒完全是人為造成，本來就可以制止和逆轉。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
屯門謀殺案男子伏屍橋底｜「星星人」炒至逾 1,450 元｜呂頌賢肺部細菌感染一度危殆｜8 月 25 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 8 月 25 日，星期一。明日大致多雲，有幾陣驟雨，早上最低約 28 度，日間部分時間有陽光，市區最高 32 度，新界再高一兩度，紫外線指數達 10，屬甚高水平，記得注意防曬。Yahoo 健康 ・ 10 小時前
湯水食譜│低脂味噌蔬菜湯 加一種材料提升甜味
天氣熱，讓人胃口不佳，清爽的低脂味噌蔬菜湯可以取代替傳統的以豬腩片來煮的日式豚汁。蔬菜如果直接加入水中煲湯，煲出來會很清但不香，所以材料要依次序的先炒過，尤其先把洋葱和瘦身的煙肉炒香，可以提升整個湯的甜味，之後把其他蔬菜煲45分鐘，最後加味噌調勻便可，金菇也能增飽肚感，可以加少許麵包便成一個營養均衡的簡餐，即睇如何製作味噌蔬菜湯：Yahoo Food ・ 1 天前
童年回憶召喚！數碼暴龍動畫25週年紀念展 入場送角色透卡、數碼暴龍配件｜香港好去處
亞古獸、太一，久違的名字，是無數港人童年的共同記憶。25年過去，這個夏天，《數碼暴龍動畫25週年紀念展》登陸旺角INCUBASE Studio，將這段回憶實體化，各位「被選中的細路」是時候齊齊走進數碼世界，與最初的感動重逢。Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前