香港好去處｜首屆香港國際熱氣球節9月登場！早鳥門票優惠人均$110起 睇埋Serrini、Tyson Yoshi、RubberBand

旅遊盛事8月先有CHIIKAWA，再有GD來港開唱，而9月則有香港首個國際級熱氣球慶典。中環海濱活動空間屆時雲集多國作品，結合創意設計與本地文化元素，不但有11.5米高的熊貓造型熱氣球，每晚還大搞星空音樂祭，Serrini、Tyson Yoshi、RubberBand、ToNick、容祖兒、古巨基、Gin Lee等等輪流上台獻唱，打造一個結合藝術、音樂、美食與慈善的空中嘉年華，夠晒熱鬧！門票即日起開賣門票，人均低至$110起兼送Gelato/鴻福堂電子禮券，即睇詳情！

旅遊盛事8月先有CHIIKAWA，再有GD來港開唱，而9月則有香港首個國際級熱氣球慶典。（官方圖片）

香港首個國際級熱氣球慶典

今年九月，一場前所未有的空中奇幻盛宴即將席捲維港上空。由盛事（亞洲）有限公司主辦的首屆「香港國際熱氣球節」（HABFest）將於9月4日至7日於中環海濱活動空間舉行，匯聚來自加拿大、英國、德國、日本等地的獨特造型的熱氣球，當中6隻高達20米的大型熱氣球與十多隻11米高的小型熱氣球宛如漂浮的藝術品，部分更曾亮相國際盛會，而友邦「健康財富貓」將化身巨型熱氣球吉祥物，於特定時段定點升空！另外，現場會有光雕匯演及多個打卡位，更設美食市集、主題遊戲、零售攤位等，夠晒熱鬧！

香港將在9月4至7日，舉辦本地首個國際級熱氣球慶典。（官方圖片）

於中環海濱活動空間盛大舉行。（官方圖片）

音樂、美食、慈善跑嘉年華

中環海濱更有星空音樂祭每晚同步上演，包括活動大使容祖兒、古巨基、關智斌、李幸倪、周國賢、ToNick、泳兒、鄧小巧、黃峻熙、Serrini、Tyson Yoshi、RubberBand等等，橫跨不同年代、不同風格的歌手接力登場。

9月4日｜主題《昇空傳奇．雲起》 ：Joey 容祖兒、Kenny 關智斌、Ken洪卓立、Angela許靖韻、 鄧小巧、Locksmiths開鎖佬、Aiden 洪助昇、Heize 黃峻熙

9月5日｜主題《周末熱浪．狂歡》 ：Serrini、Novel Fergus、LMF、Heize黃峻熙、Dark黃明德、 The Lemon Ones

9月6日｜主題《燃點天際．搖滾》 ：RubberBand、ToNick、Endy周國賢、Hedy海兒、Daze in White、 Heize黃峻熙、Andy黎展峯

9月7日｜主題《飛越暮光．終章》：Leo古巨基、Tyson Yoshi、Vincy泳兒、Gin Lee李幸倪、 周吉佩、Arvin曾傲棐、VIVA、SULIS、Heize黃峻熙

中環海濱更有星空音樂祭每晚同步上演，包括活動大使容祖兒、古巨基、關智斌、李幸倪、周國賢、ToNick、泳兒、鄧小巧、黃峻熙、Serrini、Tyson Yoshi、RubberBand等等。

早鳥門票優惠人均$110起

現時可以經KKday購買「友邦香港國際熱氣球節」入場券，活動設有早上及黃昏兩個時段，票價分為成人、學生、長者、傷健人士及四人家庭套票。而在8月7日或之前，經KKday預購門票可享早鳥優惠，成人票每張$150，家庭套票（兩大兩小）每人只是$120，更可獲贈中環FiLMOR咖啡店特色飲品或雪糕一客，以及堂食6折優惠券。數量有限，早鳥優惠後回復正價$215。

友邦香港國際熱氣球節 HABFest 門票・特色套票

價錢：單人票$150起、家庭套票（2大2小）$480起

分早上時段（9月5日、7日｜7:30-11:30am；9月6日｜7:30am-1pm）及黃昏時段（4:30pm-10:30pm）

連FiLMOR特色飲品 / 招牌GELATO意式雪糕＋堂食6折券，單人票為1杯飲品/1球雪糕，家庭套票為4杯飲品/4球雪糕

kkday獨家早鳥優惠，每人送中環FiLMOR咖啡店特色飲品或雪糕一客，以及每組得堂食六折優惠券。

化身熱鬧市集，設有多個遊戲、美食及零售攤位，由地道小吃至星級料理。（官方圖片）

友邦香港國際熱氣球節

場地：中環海濱活動空間（地圖按此）

日期及時間：

9月4日(星期四) 4:30pm-10:30pm (黃昏時段)

9月5日(星期五) 7:30am-11:30am (早上時段) / 4:30-10:30pm (黃昏時段)

9月6日(星期六) 7:30am-1pm (早上時段) /4:30-10:30pm (黃昏時段)

9月7日(星期六) 7:30-11:30am (早上時段) / 4:30-10:30pm (黃昏時段)

