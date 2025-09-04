首屆香港國際熱氣球節9月4日起開催！多名跨世代歌手表演 Yahoo送獨家優惠睇Serrini、Tyson Yoshi、RubberBand

香港首個國際級熱氣球慶典即將在今日（9月4日）起開催，中環海濱活動空間屆時雲集多國熱氣球作品，當中包括近期大熱的熊貓造型，熱氣球有足足11.5米高，令人相當期待大熊貓在半空中飄浮的可愛樣子！除此之外，香港國際熱氣球節每晚還大搞星空音樂祭，陣容頂盛，可算是跨世代的代表歌手都齊聚一堂，有Serrini、Tyson Yoshi、RubberBand、ToNick、容祖兒、古巨基、Gin Lee等。這個結合了藝術、音樂、美食與慈善的空中嘉年華，十分值得大家入場參與，Yahoo送出獨家優惠，憑文中Coupon到現場購票，即可享獨家優惠價，成人$150起、18歲或以下學生及長者$90起，即睇詳情！

香港首個國際級熱氣球慶典即將在今星期四（9月4日）起開催，屆時將上演一個結合藝術、音樂、美食與慈善的空中嘉年華！（官方圖片）

香港首個國際級熱氣球慶典 設美食、遊戲打造嘉年華盛會

由盛事（亞洲）有限公司主辦的首屆「香港國際熱氣球節」（HABFest），將於9月4日至7日於中環海濱活動空間舉行，匯聚來自加拿大、英國、德國、日本等地的獨特造型的熱氣球，當中6隻高達20米的大型熱氣球與十多隻11米高的小型熱氣球宛如漂浮的藝術品，部分更曾亮相國際盛會，而友邦「健康財富貓」將化身巨型熱氣球吉祥物，於特定時段定點升空！現場還會有光雕匯演及多個打卡位，更設美食市集、主題遊戲、零售攤位等，夠晒熱鬧！

「香港國際熱氣球節」（HABFest）匯聚來自加拿大、英國、德國、日本等地的獨特造型的熱氣球。（官方圖片）

音樂、美食、慈善跑嘉年華

不但有熱氣球定點升空，還有每晚的星空音樂祭，表演陣容星光熠熠，包括活動大使容祖兒、古巨基、關智斌、李幸倪、周國賢、ToNick、泳兒、鄧小巧、黃峻熙、Serrini、Tyson Yoshi、RubberBand等等，橫跨不同年代、不同風格的歌手接力登場。

9月4日｜主題《昇空傳奇．雲起》 ：Joey容祖兒、Kenny關智斌、Ken洪卓立、Angela許靖韻、鄧小巧、Locksmiths開鎖佬、Aiden洪助昇、Heize黃峻熙

9月5日｜主題《周末熱浪．狂歡》 ：Serrini、Novel Fergus、LMF、Heize黃峻熙、Dark黃明德、The Lemon Ones

9月6日｜主題《燃點天際．搖滾》 ：RubberBand、ToNick、Endy周國賢、Hedy海兒、Daze in White、 Heize黃峻熙、Andy黎展峯

9月7日｜主題《飛越暮光．終章》：Leo古巨基、Tyson Yoshi、Vincy泳兒、Gin Lee李幸倪、周吉佩、Arvin曾傲棐、VIVA、SULIS、Heize黃峻熙

每晚都有星空音樂祭，容祖兒、古巨基、關智斌、李幸倪、周國賢、ToNick、泳兒、鄧小巧、黃峻熙、Serrini、Tyson Yoshi、RubberBand等本地歌手都會現身獻唱。（官方圖片）

Yahoo獨家優惠每人$150起

尚未購票入場？Yahoo有獨家優惠送出！在9月4日至7日期間，只要用優惠碼【HABFest2025】到快達票網上購票，即可以用優惠價入場，早上門票成人$150起、18歲或以下學生及長者$90，而黃昏票價錢扣減最多，成人原價$880、折後只要$680，平了足足$200，用相宜價錢睇最精彩節目內容～因為黃昏入夜後，音樂祭、光雕Show就會上演，保證現場氣氛熱鬧！

友邦香港國際熱氣球節門票—獨家優惠

早上門票（7:30am-11:30am）

成人$150 （原價$200）

18歲或以下學生$90 （原價$120）

65歲或以上/持樂悠卡長者$90起 （原價$150）

傷殘人士及照顧者$115 （原價$150）

黃昏門票（4:30pm-10:30pm）

成人$680 （原價$880）

18歲或以下學生$340 （原價$440）

65歲或以上/持樂悠卡長者$340起 （原價$440）

傷殘人士及照顧者$440 （原價$540）

2日黃昏門票（4:30pm-10:30pm，1日任選2天）

成人$1,080 （原價$1,480）

18歲或以下學生$560 （原價$740）

65歲或以上/持樂悠卡長者$560起 （原價$740）

傷殘人士及照顧者$740 （原價$920）

👉🏻👉🏻👉🏻按此購票

只要用優惠碼【HABFest2025】到快達票網上購票，即可以用優惠價入場！

化身熱鬧市集，設有多個遊戲、美食及零售攤位，由地道小吃至星級料理。（官方圖片）

友邦香港國際熱氣球節

場地：中環海濱活動空間（地圖按此）

日期及時間：

9月4日(星期四) 4:30pm-10:30pm (黃昏時段)

9月5日(星期五) 7:30am-11:30am (早上時段) / 4:30-10:30pm (黃昏時段)

9月6日(星期六) 7:30am-1pm (早上時段) /4:30-10:30pm (黃昏時段)

9月7日(星期六) 7:30-11:30am (早上時段) / 4:30-10:30pm (黃昏時段)

購票網址：按這裡

更多相關文章：

香港熱氣球節都有主題跑！三甲獲熱氣球定點飛行體驗 最平$480、再送你熱氣球節入場券

海洋公園哈囉喂2025登場！化身驚嚇結界 6大驚嚇體驗：詛咒盲盒、食人族部落

Bouncetopia by Kiztopia奧海城新店9.5開幕！佔地6,000呎、14個遊戲區大玩無重力跳躍遊戲｜附早鳥優惠詳情

海洋公園水上樂園買一送一、人均只要$155！體驗全新「水花．狂歡夜」

$280就睇到Jay Fung?M+夜不同音樂體驗9月新表演陣容 一票睇勻表演、展覽，盡情享受Happy Friday

童年回憶召喚！數碼暴龍動畫25週年紀念展 入場送角色透卡、數碼暴龍配件｜香港好去處

中秋好去處2025｜8度海逸酒店推芒果奶黃月餅工作坊！DIY迷你芒果奶黃月餅＋歎二人下午茶

熊貓加加、得得生日｜大熊貓主題小輪、Panda Friends期間限定店！路牌都換上熊貓主題？｜熊貓經濟

香港好去處｜WHIMSY歡樂天地36,000呎、最大旗艦店登陸灣仔合和！必玩零下15°C「奇幻冰雪樂園」＋VR飛行電單車

香港好去處｜Merry Balloon香港首個輕氣球巡遊！近20個人氣角色現身維港上空

香港機場貴賓室地圖｜一文睇清貴賓室位置、入場條件、收費 24小時開放Lounge是這間？

香港特區護照確定9月8日加價！升幅高達16.2% 即將過期建議提早續期辦理

MAMA香港2025｜11.28-29登陸啟德主場館 一文睇清購票詳情、豪華演出陣容、入場離場/交通安排（持續更新）