巨型Labubu現身香港機場？9月22日起限時打卡熱點登場

香港機場近日非常熱鬧，除了2號航運大樓的開幕、對應颱風樺加沙的部署，更將迎來一位神秘巨星。雖然社交媒體上只有背影，但網民即炸爆帖文，短短一天已吸引逾二千個讚好、百多則留言及數百次轉發，萬眾期待熱爆的Labubu登場，不妨在登機前留點時間，與這位毛茸茸的巨星合照留念。

神秘背影引爆猜測潮

香港國際機場日前在社交平台釋出一張模糊背影照，只見尖耳、毛絨絨輪廓，瞬間引起網民熱烈討論。有人猜測地點可能是新二號客運大樓大堂，也有人直言「又係Labubu🙄🙄」，甚至有趣地揣測黑麻麻是「非洲版？」。雖然官方尚未公布詳情，但根據輪廓特徵，大家幾乎一致認定是Labubu，亦有眼利網民懷疑是其好友Zimomo。

一張模糊背影照，只見尖耳、毛絨絨輪廓，瞬間引起網民熱烈討論。（網絡截圖）

有人看似嫌棄Labubu。（網絡截圖）

甚至有趣地揣測黑麻麻是「非洲版？」。（網絡截圖）

猜測地點可能是新二號客運大樓大堂。（網絡截圖）

9月22日起限時打卡熱點登場

Labubu是由香港插畫師Kasing Lung創作的角色，屬於「The Monsters」系列，憑其獨特外貌與淘氣性格風靡亞洲。Zimomo則是同系列中另一人氣角色，外型圓潤可愛，常與Labubu一同出現，深受粉絲喜愛。據小道消息透露，巨型Labubu將由9月22日起，設置於機場近麥當勞一帶，位置方便，方便一眾離港旅客。雖然展期尚未公布，但不少粉絲已摩拳擦掌準備出發打卡。

有眼利網民懷疑是其好友Zimomo。（網絡圖片）

