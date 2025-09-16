秋季旅遊博覽會2025｜KKday旅遊產品低至$1、郵輪優惠買2送2！入場更有機會贏東京/沖繩/北京機票

施政報告｜租者置其屋擬重推｜新生子女免稅額料再放寬
踏入9月，想為年尾、或明年年初plan旅行，但又未有任何頭緒？推介大家於9月25日至28日到灣仔會展參加秋季旅遊博覽會，現場超過300個攤位，提供多元化旅遊產品優惠外，更大搞50場旅遊相關的講座和表演，入場人士隨時有機會嬴得東京/沖繩/北京機票！
$30入場有機會贏日本雙人來回機票
秋季旅遊博覽會可算是專門為各位正在焦慮「不知道去哪裡旅行」的朋友準備，因為只要一張$30的門票，就可以在9月25日至28日於灣仔會展中心向各個參展商詢問意見，現場入手旅遊產品還有額外折扣優惠，包保大家有着落！提提大家，現場除了有香港快運、KKday、澳門特別行政區政府旅遊局（MGTO），以及日本國家旅遊局（JNTO）聯同多個縣市及機構，如樂桃航空、東武鐵道、東北觀光推進機構、星野集團等提供旅遊資訊，還有多個贏獎機會～例如每天首500名入場人士可獲免費旅遊SIM卡；「旅遊通識王」有獎遊戲區送遊輪套票、酒店住宿套票及本地體驗遊等禮品；憑Mastercard消費滿指定金額可獲抽獎機會，有機會贏東京、沖繩、北京等雙人來回機票、主題樂園入場門票等。
秋季旅遊博覽會現場旅遊優惠
Yahoo購物專員幫大家睇過現場攤位的旅遊優惠，當中最吸引的一定是KKday低至$1的旅遊產品、$99酒店、景點門票買一送一，最適合喜歡快閃及自由行的朋友！至於想「一步到位」的朋友，可以參考「領航星號」郵輪香港出發到廈門或高雄／海上遊郵輪之旅的航次買二送二優惠，內艙客房每位$1,200起，同房第3及第4位可享免船費優惠！中國旅行社都有旅行團優惠，每位$599起，十分抵買～
以下郵輪、旅行團的優惠，只要付款就有專人帶你飲飲食食兼遊熱門景點。
KKday（展位：5G-J01）
旅遊產品低至$1起
體驗活動買一送一
酒店住宿低至$99/晚
麗星郵輪（展位：5F-E16）
「領航星號」香港出發郵輪航次，包括2晚廈門週末郵輪之旅，內艙客房HK$1,800起，同房第3及第4位更可享免船費優惠；
2晚高雄／海上遊郵輪之旅，內艙房HK$1,200起，同房第3及第4位亦免船費。
5晚沖繩、越南及中國三亞或菲律賓航次，內艙房每位低至HK$1,990起，優惠高達67折。
香港中國旅行社有限公司（展位：5G-K01）
「台北72小時」快閃3天團 每位HK$599起（原價HK$999起）。
捷旅旅遊有限公司（展位：5F-D01）
16天壯麗非洲．非凡之旅 （團號 : JKS），現場報名即減HK$10,000 （另設同行優惠）；
AMA Waterways河船 / 海達路德遊輪 / 海達路德郵輪探險，即場報名指定航線及艙房尊享郵輪船票88折優惠。
美麗華旅遊（展位：5G-H29）
指定南美團勁減$10,000。
指定歐洲鐡路遊、美國、加拿大、東非團，會場限定優惠，勁減$3,000。
圜之旅有限公司（展位：5G-G29）
南極半島、智利、阿根廷、森巴嘉年華皇者巡遊21天 高達HK$10,600折扣優惠。
TCI勝景遊專屬萊茵河河船之旅12天 高達HK$2,600折扣優惠。
香港秋季旅遊博覽會 2025
地址：香港會議展覽中心（展覽館 5FG）（地圖按此）
日期：9月25日至28日
時間：11am-8pm
購票方法：現場購票或網上購票
網址：按這裡
