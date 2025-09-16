Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

秋季旅遊博覽會2025｜KKday旅遊產品低至$1、郵輪優惠買2送2！入場更有機會贏東京/沖繩/北京機票

踏入9月，想為年尾、或明年年初plan旅行，但又未有任何頭緒？推介大家於9月25日至28日到灣仔會展參加秋季旅遊博覽會，現場超過300個攤位，提供多元化旅遊產品優惠外，更大搞50場旅遊相關的講座和表演，入場人士隨時有機會嬴得東京/沖繩/北京機票！

秋季旅遊博覽會將於9月25日至28日灣仔會展舉行。（官方圖片）

按此經Klook預訂門票

$30入場有機會贏日本雙人來回機票

秋季旅遊博覽會可算是專門為各位正在焦慮「不知道去哪裡旅行」的朋友準備，因為只要一張$30的門票，就可以在9月25日至28日於灣仔會展中心向各個參展商詢問意見，現場入手旅遊產品還有額外折扣優惠，包保大家有着落！提提大家，現場除了有香港快運、KKday、澳門特別行政區政府旅遊局（MGTO），以及日本國家旅遊局（JNTO）聯同多個縣市及機構，如樂桃航空、東武鐵道、東北觀光推進機構、星野集團等提供旅遊資訊，還有多個贏獎機會～例如每天首500名入場人士可獲免費旅遊SIM卡；「旅遊通識王」有獎遊戲區送遊輪套票、酒店住宿套票及本地體驗遊等禮品；憑Mastercard消費滿指定金額可獲抽獎機會，有機會贏東京、沖繩、北京等雙人來回機票、主題樂園入場門票等。

每天首500名入場人士可獲免費旅遊SIM卡！

憑Mastercard消費滿指定金額可獲抽獎機會，有機會贏東京、沖繩、北京等雙人來回機票、主題樂園入場門票等。

秋季旅遊博覽會現場旅遊優惠

Yahoo購物專員幫大家睇過現場攤位的旅遊優惠，當中最吸引的一定是KKday低至$1的旅遊產品、$99酒店、景點門票買一送一，最適合喜歡快閃及自由行的朋友！至於想「一步到位」的朋友，可以參考「領航星號」郵輪香港出發到廈門或高雄／海上遊郵輪之旅的航次買二送二優惠，內艙客房每位$1,200起，同房第3及第4位可享免船費優惠！中國旅行社都有旅行團優惠，每位$599起，十分抵買～

以下郵輪、旅行團的優惠，只要付款就有專人帶你飲飲食食兼遊熱門景點。

KKday（展位：5G-J01）

旅遊產品 低至$1起

體驗活動 買一送一

酒店住宿低至$99/晚

麗星郵輪（展位：5F-E16）

「領航星號」香港出發郵輪航次，包括2晚廈門週末郵輪之旅，內艙客房 HK$1,800起 ，同房第3及第4位更可享 免船費優惠 ；

2晚高雄／海上遊郵輪之旅，內艙房 HK$1,200起 ，同房第3及第4位亦 免船費 。

5晚沖繩、越南及中國三亞或菲律賓航次，內艙房每位低至HK$1,990起，優惠高達67折。

香港中國旅行社有限公司（展位：5G-K01）

「台北72小時」快閃3天團 每位HK$599起（原價HK$999起）。

捷旅旅遊有限公司（展位：5F-D01）

16天壯麗非洲．非凡之旅 （團號 : JKS），現場報名 即減HK$10,000 （另設同行優惠）；

AMA Waterways河船 / 海達路德遊輪 / 海達路德郵輪探險，即場報名指定航線及艙房尊享郵輪船票88折優惠。

美麗華旅遊（展位：5G-H29）

指定南美團勁減$10,000。

指定歐洲鐡路遊、美國、加拿大、東非團，會場限定優惠，勁減$3,000。

圜之旅有限公司（展位：5G-G29）

南極半島、智利、阿根廷、森巴嘉年華皇者巡遊21天 高達HK$10,600折扣優惠。

TCI勝景遊專屬萊茵河河船之旅12天 高達HK$2,600折扣優惠。

Yahoo購物專員幫大家睇過現場攤位的旅遊優惠，當中最吸引的一定是KKday低至$1的旅遊產品、$99酒店、景點門票買一送一！（官方圖片）

香港秋季旅遊博覽會 2025

地址：香港會議展覽中心（展覽館 5FG）（地圖按此）

日期：9月25日至28日

時間：11am-8pm

購票方法：現場購票或網上購票

網址：按這裡

