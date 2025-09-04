本周後期或有低壓區發展
Jeremy李駿傑生日展啟德AIRSIDE登場！設打卡區、服裝展 生日應援巴士遊走港島1個月
為慶祝李駿傑（Jeremy@Mirror）即將於2025年9月8日踏入30歲的重要時刻，其官方歌迷會特別策劃了一場名為「Aelira - 光影之弦」的生日展覽，於九龍啟德AIRSIDE隆重登場。展覽以光影藝術為主軸，場內有打卡區、扭蛋機、服裝展，更有家書postcard給Unicorns作紀念。生日月必有生日應援巴士，展示他特地為歌迷拍攝的生日主題相片，帶領大家走進Jeremy的音樂世界與人生篇章。
光影交織打卡區、服裝展 扭蛋及家書postcard作紀念
展覽主題「Aelira」一詞源自拉丁文與希臘文，象徵空氣、光輝與琴弦的悠揚旋律，寓意生命中的平衡與堅韌。從地下光影廊的夢幻打卡牆作為序幕，到三樓就有多個區域展覽。Jeremy親筆家書的「From Jeremy, With Love」展區，每一個角落都充滿情感與回憶，Unicorns可取⾛家書postcard留念，家書postcard將於展期內將每週推出不同款式。還有「弦影幻奏主題展區」，主打光影打卡位，透過光影投射展現Jeremy的⾳樂世界，重現Jeremy過往的經典歌曲，少不了互動⾺賽克牆照相館、扭蛋機。另一區的《Rise in Love》Wardrobe展出Jeremy於 2025 年《Jeremy Lee Rise In Love Live 2025》表演服裝，呈現多樣舞台造型與獨特風格，可近距離欣賞服飾細節。另在2樓、4樓、5樓都有「MV情景⼩駿駿打卡區」，還原Jeremy經典MV場景，結合光影效果，打造獨特的打卡體驗。
應援巴士為期一個月 城市中流動的生日祝福
除了展覽本身，歌迷會更精心打造了一輛以Jeremy生日派對及光影為主題的應援巴士，由8月28日起為期一個月。城巴10號線將由北角碼頭開往堅尼地城，途經港島多個地標地區，車廂內外均以Jeremy為主題設計，並展示他特地為歌迷拍攝的生日主題相片。
2025 年 Jeremy 李駿傑「Aelira - 光影之弦」⽣⽇展覽
日期：即日至9月14日
時間：9月4日 11:30am-6pm、9月5－14日11:30am-9pm
地址：九龍啟德協調道 2 號 AIRSIDE 分布於地下⾄ 5 樓各區（地圖按此）
