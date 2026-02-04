香港好去處｜渣打藝趣嘉年華2月7日銅鑼灣舉行！《木偶奇遇記》皮諾丘等5座巨型燈籠偶夜光巡遊

今個星期六出銅鑼灣逛街食飯不要錯過！「渣打藝趣嘉年華」將於2月7日在銅鑼灣利園區舉行，重點活動為晚間「夜光巡遊」，展出由本地藝術家精心製作的21件藝術作品，包括《木偶奇遇記》主角皮諾丘等5座巨型燈籠偶將栩栩如生地與觀眾見面。即睇嘉年華活動詳情！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，緊貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com｜Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

本地藝術家特別呈獻夜光巡遊

「渣打藝趣嘉年華」多年來深受歡迎，2月7日星期六晚上8時特別呈獻的「夜光巡遊」延續去年活動主題、意大利經典童話《木偶奇遇記》，總共會有5隻巨型燈籠偶以及16件華麗的嘉年華服飾，包括童話主人翁皮諾丘、老木匠，全部都會發光。這21件藝術品全數出自本地藝術家之手，平均每件作品的製作時間要花13小時以上，市民可以近距離欣賞優秀本地年青藝術家的靚靚作品。

廣告 廣告

藝術家們創作了5隻巨型燈籠偶（圖片來源：渣打藝趣嘉年華）

音樂＋舞蹈＋發光雜技表演！

巡遊全長1.5小時，在銅鑼灣利園一期正門出發，途經恩平道、白沙道、利園山道及啟超道，延伸至希慎廣場折返，屆時專業舞蹈員會穿上閃閃發光的服飾獻上舞蹈表演，加上現場音樂及發光雜技表演，為銅鑼灣街頭添上濃厚藝術氣息。

栩栩如生的 《木偶奇遇記》主角皮諾丘（圖片來源：渣打藝趣嘉年華）

加入發光元素的華麗表演服（圖片來源：渣打藝趣嘉年華）

免費參與互動藝術活動

此外，當日下午3時至6時利園一期正門特別設置免費互動藝術攤位，讓市民預先投入《木偶奇遇記》的童話世界，活動包括面部彩繪、提線木偶製作，更有機會與巡遊表演人員合照，一家大小及任何年齡的市民參與。

藝術攤位非常適合親子一同參與（圖片來源：渣打藝趣嘉年華）

渣打藝趣嘉年華：夜光巡遊

日期：2026年2月7日

時間：晚上8時至9時30分

開始地點：銅鑼灣利園一期正門（地圖按此）

互動藝術攤位

日期：2026年2月7日

時間：下午3時至6時

地點：銅鑼灣利園一期正門（地圖按此）

網站：請按此

皮諾丘約定大家2月7日晚上8時銅鑼灣見！（圖片來源：渣打藝趣嘉年華）

更多相關文章：

農曆新年2026｜馬年攝太歲全攻略！攝太歲吉日＋6大廟宇開放安排＋注意事項

黃大仙祠上頭炷香攻略2026｜嗇色園：禁帶元寶蠟燭／黃大仙祠年廿九、農曆新年開放時間＋上頭炷香人流管制安排

大埔慈山寺農曆新年免費開放｜公眾一連7日進內賞花禮佛！即睇預約方法、交通方法、入寺須知

年滿7歲可用e-道！香港永久性居民出入境過關攻略：非觸式e-道、澳門／內地自助過關登記教學

年初二維港煙花匯演2026｜比去年多8千發！8字型禮花彈、金元寶點亮維港｜即睇最佳觀賞地點