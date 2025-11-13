最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
香港好去處｜渣打藝趣嘉年華25周年！銅鑼灣化身木偶奇遇記世界 維園設攤位舞台表演
渣打藝趣嘉年華再度於11月尾回歸，踏入第25個年頭，今年的渣打藝趣嘉年華以《木偶奇遇記》為主題，讓皮諾丘、老木匠與狡猾狐狸從書頁中走出，化身巨型木偶在銅鑼灣街頭現身，更有互動藝術攤位、藝術作品展覽，更有多隊青少年藝術團隊帶來舞台表演，絕對不可錯過。
銅鑼灣化身童話舞台 巨型木偶巡遊吸睛登場
天氣漸涼，11月起是戶外活動起動，當中最矚目的定必包括渣打藝趣嘉年華。今年嘉年華的製作規模再創新高，超過1,500名青少年參與藝術創作，巡遊人數逾500人，涵蓋逾100間學校及青年團體。整個籌備過程歷時超過13,500小時，製作出515件巡遊服飾與木偶，並有600名義工協助活動運作，展現本地社區的凝聚力與創意能量。焦點的巡遊以意大利經典童話《木偶奇遇記》為靈感，打造一系列巨型木偶與燈籠裝置。由本地藝術家親手製作的皮諾丘、老木匠、大鯨魚等角色將在銅鑼灣街頭巡遊，讓觀眾彷彿置身童話世界。11月29日8:30pm更在利園區展開夜光巡遊，途經多條街道，並於希慎廣場折返，燈光、音樂與舞蹈交織成一場視覺盛宴。
維園藝術市集 互動攤位與表演輪番登場
除了街頭巡遊，維多利亞公園亦會舉辦一連兩日的藝術活動。場內設有17個互動藝術攤位、非洲鼓樂坊、故事演講環節，以及由60個青少年藝術團隊帶來的舞台表演。逾1,000件藝術作品展覽亦將同步展出，讓市民近距離欣賞本地創作力量。活動全程免費入場，無須門票，適合一家大小同遊。無論是想感受藝術氛圍，還是與孩子一同探索創意世界，渣打藝趣嘉年華都是理想選擇。
渣打藝趣嘉年華 2025
日期：2025年11月29及30日（星期六及日）
時間：10am-5pm
地點：銅鑼灣維多利亞公園中央草坪
夜光巡遊
日期：2025年11月29日（星期六）
時間：8:30-10pm
地點：由利園一期正門出發，途經恩平道、白沙道、利園山道及啟超道，至希慎廣場折返
壓軸巡遊
日期：2025年11月30日（星期日）
時間：2:30-4pm
地點：由維多利亞公園出發，途經記利佐治街及崇光百貨，至東角道折返
網址：按這裡
