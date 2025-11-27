宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
香港好去處｜穿越時空的灣仔濟公之旅！濟公服體驗、導賞遊宗教建築、手藝工作坊、主題飲食｜國際濟公文化節
在灣仔街頭穿起濟公服，手持破蒲扇邊走邊體驗。說的是「2025國際濟公文化節」，參加導賞團，穿起濟公服，回味曾經的「香火勝地」灣仔濟公廟舊址，文化節還有手藝工作坊、主題飲食等等，以另類方式重溫昔日濟公廟的風華歲月。
昔日香火勝地 走進歷史、重拾記憶
早在百多年前，灣仔皇后大道東迪龍里的一條窄巷內，曾矗立著香港最早的濟公廟。當年因濟公驅瘟有功，廟宇香火鼎盛，成為街坊心中的「勝地」。然而，隨着市區重建，這段歷史逐漸被塵封。由國際濟公文化協會與東華三院攜手舉辦的「2025國際濟公文化節」，今年首次移師灣仔，於11月29日至12月5日展開為期七日的「濟公文化在灣仔」系列活動，選址於昔日廟址附近的創活MM2 café——一所結合廟宇與文創的特色餐廳，融合傳統與現代，既有期間限定的展覽，亦提供期間限定的「濟公茶」與特色輕食，讓人邊品茗邊感受濟公文化。
導賞團 DIY扇形肥皂 濟公服體驗
「濟公文化在灣仔」活動內容多元，既有靜態展覽，也有互動體驗。導賞團將帶領參加者走訪灣仔區內的宗教建築，細說濟公信仰如何在本地紮根，遊歷灣仔的古建築與宗教地標。手工工作坊，親手製作扇形肥皂，寓意「扇者善也」，傳遞濟公濟世為懷的精神。此外，現場更設有濟公服體驗區，讓參加者穿上標誌性的八件配件，包括濟公帽、破蒲扇、酒葫蘆等，化身為「活濟公」，在灣仔街頭自由遊走，拍照留念，感受一份穿越時空的趣味。
濟公文化在灣仔導賞
日期：11月29日；12月6日
時間：2-4pm
路線：洪聖古廟 – 集善醫院 – 舊大押 – 利東街 – 胡忠大廈 （迪龍里舊址）- 舊灣仔郵局 – 舊灣仔街市 – 藍屋 – 北帝廟
註：需預先報名
濟公文化在灣仔展覽
日期：11月29日- 12月6日
時間：10am-4pm
地點：灣仔皇后大道東127號創活MM2 Cafe（地圖按此）
手工扇形肥皂製作工作坊
日期：12 月 6 日
時間：10:30am–12nn、2:30–4pm
地點：灣仔皇后大道東127號創活MM2 Cafe（地圖按此）
註：需預先報名
網址：按這裡
大埔宏福苑五級火 街坊、小店齊心派水派飯盒送暖 一田、麥當勞都伸出援手
大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，宏昌閣外牆棚架猛烈燃燒，火勢迅速蔓延至多幢樓宇，造成多人受傷，並有消防員在救火期間不幸殉職，消息震動全港。直至深夜，現場仍未完全撲熄，多名居民無法返家，只能在街頭或臨時場地暫避。面對突如其來的災難，大埔社區展現了強大的互助精神，在困境中燃起一絲溫暖。Yahoo Food ・ 1 小時前
香港高層住宅發生致命火災後警方逮捕三人 竹制腳手架成調查焦點
【彭博】— 在香港一處高層住宅群發生致命火災後，當地警方以涉嫌過失殺人逮捕了一家工程公司的三名人員。該事件也重新引發了對香港在重大翻修工程中使用竹制腳手架的審查。Bloomberg ・ 3 小時前
宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火，大埔民政處於下午約5時半，開放多個處所和學校用作臨時庇護中心，包括廣福社區會堂、東昌街社區會堂等。廣福邨聖公會阮鄭夢芹小學亦自發開放，讓居民暫時休息。《Yahoo新聞》記者晚上6時許到達廣福邨阮鄭夢芹小學視察，校內約有50多人等候回家，當中大多為廣福邨居民。場內有水和梳打餅予居民充飢。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級大火，據了解，警方就大埔宏福苑五級火警拘捕三名男子，涉嫌誤殺。警方凌晨 4 時半將交代案情。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 44 死有消防員殉職 279 人失聯 警拘三人涉誤殺｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑五級火警，截至周四早上 6 時，火警已造成 44 人死亡，包括一名消防員。警拘捕三人涉誤殺。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
宏福苑五級火｜雷軍：香港小米基金會捐1000萬元救災
大埔宏福苑五級火仍然持續，小米（1810.HK）創辦人雷軍今日（28日）表示，香港小米基金會將捐贈1000萬元，緊急馳援大埔火災救援。Fortune Insight ・ 43 分鐘前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，由周三（26日）下午 2 時 51 分起焚燒，截至周四（27 日）早上 6 時造成 44 死 58 傷，包括有消防員殉職，有 279 人失聯。警方已拘捕三名男子，涉嫌誤殺。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
大埔宏福苑五級火 增至逾44名死者 警拘工程公司三人涉嚴重疏忽
香港大埔宏福苑發生嚴重火災，全屋苑8座有7座焚燒，至周四早上6時仍有3座火勢仍未救熄，消防及警方舉行記者會，稱累計死亡人數增至逾44人，但強調相信大廈內仍有生還者，目前多座大廈搜救最高至23樓，滅火工作則進行至10樓以上。AASTOCKS ・ 5 小時前
大埔宏福苑五級火至今 44 死｜港姐謝嘉怡透露祖母家遭火燒｜差估私宅租金指數 200.2 破頂｜11 月 27 日・Yahoo 早報
宏福苑火警焚燒 10 多小時至今仍未救熄，截至周四清晨 6 時，火警已造成 44 人死亡，包括一名消防員，另外有 58 人受傷，留醫傷者當中有 15 人危殆、23 人嚴重，另外有 279 人仍然失聯，死亡數字超越 1996 年的佐敦嘉利大廈 41 死五級火警。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（ 26 日）下午發生的五級火警，至今造成嚴重傷亡。行政長官李家超與多名官員今日（ 27 日）凌晨會見記者，其中保安局局長鄧炳強指，由於火勢蔓延速度異常快速，情況並不尋常，事件已交由警方循刑事方向調查。行李家超表示，火災至今造成 36 人死亡，另有 279 人失聯，現時有 29 名傷者仍在醫院留醫，其中 7 人情況危殆。李家超表示，警務處和消防處已成立專責小組調查火警，並會將事件送交死因庭。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
大埔宏福苑五級火︱消防處網站轉黑白致哀 殉職消防員何偉豪友人悼念：落更喇好好休息 bro︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級火災，事故造成多人死傷，包括一名 37 歲的消防員何偉豪。為表達哀悼，消防處將其官方網站的頁面，以及社交媒體 Facebook 的頭像和封面圖片，全數轉換為黑白色調。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
大埔宏福苑五級火｜騰訊公益慈善基金會捐1000萬馳援火災救援
騰訊公益慈善基金會向大埔宏福苑火災事件捐款1000萬元，用於受災居民的緊急救援、過渡安置、生活物資補給及情緒疏導等急需工作。 騰訊向全力援救的消防救護人員以至一呼百應迅速援災的各界團體致以崇高敬意，感謝消防人員以專業與勇氣守護生命安全。基金會將持續關注救災情況，根據災情和實際需求，和各方保持合作，祈願受災居民平安及生活早日復常。Fortune Insight ・ 21 分鐘前
宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，外牆棚架火勢猛烈，波及鄰近多座大廈，至下午 6 時，火警造成至少4死5傷，其中 3人危殆。消防在下午約 5 時 30 分證實，有一名消防員殉職。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
宏福苑五級火｜消防派逾20隊拯救隊到不同樓層處理求助個案
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火造成44人死亡，另有279人失去聯絡。中共總書記習近平向火災事故遇難人員表示哀悼，要求將傷亡損失降至最低。行政長官李家超先後到醫院探望居民和傷者。消防就指受波及的7座樓宇，有4座火勢已經受控，其餘3座仍在處理。宏福苑五級火．不斷更新天光後，宏福苑部分大廈仍然有火光，多個單位火勢依然猛烈，冒出濃煙。消防出動多條喉，在大廈內外射水灌救。救援人員繼續拯救，有傷者救出時要帶上氧氣罩，由救護車送院治理。消防指，宏福苑受波及的7座大廈當中，有4座火勢在凌晨開始陸續受控，另外的3座都有繼續進攻，已派出超過20隊拯救隊，進入不同樓層處理求助個案。消防處副處長(行動)陳慶勇：「有3座，我們同事去到十多層的位置，我們的滅火的隊伍，以及搜救的隊伍是同步上去工作。我們預計可能都要中午，甚至黃昏的時間，才可以去到天台位置，但有些情況，我們看到後樓梯稍為沒有這麼大煙的話，搜救隊都會做一個快速搜救，上去一些。之前收到求助個案的單位去拯救被困的人士，好像在其中一座大廈，我們都在天台的位置帶到兩位生還者下來。」今次火災是在星期三近下午3時，首先在宏昌閣起火，在大風下，火勢一發不可收拾，很快蔓延至同屋苑其他座數。被問到起火初時為何不出動多些鋼梯車在外圍射水，消防解釋需要時間調配。陳慶勇：「天黑時，因為視野沒有這麼清楚，會對我們的同事構成一些額外的困難及風險，所以在大約晚上6時許，我們將火警升為五級，調動更多人手及較高級的同事在現場幫忙做指揮的工作。另外鋼梯方面，我們在較早的時間已經一直調派一些鋼梯過來，但鋼梯需要在不同的區份過來，以及現場有很多我們的車輛，我們需要騰出空間，讓鋼梯在策略性的位置，才可以進行外圍的灑水拯救。」消防又指，個別大廈的消防系統無法使用，需要完成整個拯救行動，才能夠詳細調查。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 3 小時前