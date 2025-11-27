香港好去處｜穿越時空的灣仔濟公之旅！濟公服體驗、導賞遊宗教建築、手藝工作坊、主題飲食｜國際濟公文化節

在灣仔街頭穿起濟公服，手持破蒲扇邊走邊體驗。說的是「2025國際濟公文化節」，參加導賞團，穿起濟公服，回味曾經的「香火勝地」灣仔濟公廟舊址，文化節還有手藝工作坊、主題飲食等等，以另類方式重溫昔日濟公廟的風華歲月。

早在百多年前，灣仔皇后大道東迪龍里的一條窄巷內，曾矗立著香港最早的濟公廟。（官方圖片）

昔日香火勝地 走進歷史、重拾記憶

早在百多年前，灣仔皇后大道東迪龍里的一條窄巷內，曾矗立著香港最早的濟公廟。當年因濟公驅瘟有功，廟宇香火鼎盛，成為街坊心中的「勝地」。然而，隨着市區重建，這段歷史逐漸被塵封。由國際濟公文化協會與東華三院攜手舉辦的「2025國際濟公文化節」，今年首次移師灣仔，於11月29日至12月5日展開為期七日的「濟公文化在灣仔」系列活動，選址於昔日廟址附近的創活MM2 café——一所結合廟宇與文創的特色餐廳，融合傳統與現代，既有期間限定的展覽，亦提供期間限定的「濟公茶」與特色輕食，讓人邊品茗邊感受濟公文化。

於11月29日至12月5日展開為期七日的「濟公文化在灣仔」系列活動，選址於昔日廟址附近的創活MM2 café。（官方圖片）

導賞團 DIY扇形肥皂 濟公服體驗

「濟公文化在灣仔」活動內容多元，既有靜態展覽，也有互動體驗。導賞團將帶領參加者走訪灣仔區內的宗教建築，細說濟公信仰如何在本地紮根，遊歷灣仔的古建築與宗教地標。手工工作坊，親手製作扇形肥皂，寓意「扇者善也」，傳遞濟公濟世為懷的精神。此外，現場更設有濟公服體驗區，讓參加者穿上標誌性的八件配件，包括濟公帽、破蒲扇、酒葫蘆等，化身為「活濟公」，在灣仔街頭自由遊走，拍照留念，感受一份穿越時空的趣味。

設有濟公服體驗區，讓參加者穿上標誌性的八件配件，包括濟公帽、破蒲扇、酒葫蘆等。（官方圖片）

親手製作扇形肥皂，寓意「扇者善也」，傳遞濟公濟世為懷的精神。（官方圖片）

濟公文化在灣仔導賞

日期：11月29日；12月6日

時間：2-4pm

路線：洪聖古廟 – 集善醫院 – 舊大押 – 利東街 – 胡忠大廈 （迪龍里舊址）- 舊灣仔郵局 – 舊灣仔街市 – 藍屋 – 北帝廟

註：需預先報名

濟公文化在灣仔展覽

日期：11月29日- 12月6日

時間：10am-4pm

地點：灣仔皇后大道東127號創活MM2 Cafe（地圖按此）

手工扇形肥皂製作工作坊

日期：12 月 6 日

時間：10:30am–12nn、2:30–4pm

地點：灣仔皇后大道東127號創活MM2 Cafe（地圖按此）

註：需預先報名

網址：按這裡

