香港好去處｜西九渡輪即日起試運！連接西九文化區與中環，送3,500張免費單程船票

「西九渡輪」今日（11月10日）起試運，為慶祝新航線開通，西九將於今日派發共3,000張成人及500張寵物的免費單程船票，憑票可於今個星期六及日（11月15及16日）服務時間內使用，順便觀賞西九日落及絕美夜景，即睇派飛詳情！

「西九渡輪」今日（11月10日）起試運。

西九渡輪即日起試運 送3500張免費單程船票

連接西九碼頭和中環9號碼頭的「西九渡輪」於今日起至13日試行營運四日，於星期五（14日）下午舉行啟動禮，並於星期六（15日）正式投入服務。為慶祝新設施落成和新航線開通，西九將送出共3,000張成人及500張寵物免費單程船票，於航線開通的首個周末（即11月15及16日）使用。市民可於今日早上8點起於西九碼頭及中環8號碼頭換領，每人最多可換領兩張免費船票，先到先得，派完即止。

為慶祝新航線開通，西九將於今日派發共3,000張成人及500張寵物的免費單程船票。

船程約8分鐘 每30分鐘一班

預計「西九渡輪」所有船隻均設有冷氣船艙，容許乘客攜同單車及寵物共乘。服務時間為星期一至五早上8點至晚上10點，星期六、日及公眾假期服務延長至晚上11點，每30分鐘一班，船程約8分鐘，沿途可飽覽維港日夜景致。票價為成人$20、小童及長者為$10、攜同之寵物為$20；另設有月票，每張$560，可於該月份無限次乘坐西九渡輪，於西九碼頭發售，為西九與香港島之間提供便捷的水上交通選擇。

西九渡輪

票價：成人$20、3至11歲兒童/65歲或以上長者$10、攜同之寵物$20

服務時間：星期一至五8am-10pm，星期六、日及公眾假期服務8am-11pm

網址：按這裡

