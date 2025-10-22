香港好去處｜鑽石山跨年代體適能嘉年華 互動體驗搶包山、端午龍舟、登獅子山

香港好去處｜鑽石山跨年代體適能嘉年華 互動體驗搶包山、端午龍舟、登獅子山等等

你有多久沒和家人一起玩得盡興？今年秋天，一場專為跨代家庭設計的體適能嘉年華，將於一連兩日，於鑽石山荷里活廣場熱鬧登場。活動以多元體適能運動為主軸，鼓勵家庭成員一同參與，促進跨代交流，營造和諧氛圍。無論活力滿滿的小朋友，還是動靜皆宜的長者，都能在這裡找到屬於自己的樂趣。

鑽石山的荷里活廣場將一連兩日舉行跨年代體適能嘉年華。（官方圖片）

家庭同樂日 打卡位、遊戲區 仲有紀念品

「賽馬會老友運動計劃—體適能樂活耆園」的重點活動——「耆」趣家庭同樂日2025，將於10月25至26日一連兩天舉行。每組家庭需由2至6人組成，並至少包括一位年滿50歲的長者，年齡層涵蓋6至80歲，真正做到老少咸宜。現場不但設有打卡位和遊戲區，更有紀念品送出，讓每個家庭都能留下珍貴回憶。場地佈置猶如繽紛遊樂場，令人一踏入便感受到滿滿活力。

今年活動特別設置三個主題遊戲區，融合互動、虛擬及AI智能元素。（官方圖片）

三大遊戲區：動靜皆宜的體驗

今年活動特別設置三個主題遊戲區，融合互動、虛擬及AI智能元素，讓參加者在玩樂中提升身體協調力，並感受香港本土文化的魅力。

參加者可體驗VIPR訓練、反應燈及敏捷梯等活動。（官方圖片）

A區：色彩幾何下的體能挑戰

A區以鮮明色彩和立體幾何圖案打造，視覺上充滿動感。參加者可體驗VIPR訓練、反應燈及敏捷梯等活動，採用循環方式進行，既具挑戰性又能提升身體靈活度，是一場寓教於樂的體能之旅。

參加者需組隊合作完成任務，考驗默契與溝通能力。（官方圖片）

B區：迷宮與智能的雙重考驗

B區則以迷彩風格打造森林迷宮氛圍，參加者需組隊合作完成任務，考驗默契與溝通能力。區內更設有A.I.智能防跌測試，由專業教練即場分析結果，並提供健康建議，讓長者了解自身狀況，預防跌倒風險。

設有A.I.智能防跌測試，由專業教練即場分析結果，並提供健康建議，讓長者了解自身狀況，預防跌倒風險。（官方圖片）

主題遊戲「體感大激鬥」包括搶包山、端午龍舟、登獅子山及暢遊維港等互動體驗。（官方圖片）

C區：懷舊香港的互動遊戲

C區以懷舊地磚和經典水色調重現舊香港風貌，主題遊戲「體感大激鬥」包括搶包山、端午龍舟、登獅子山及暢遊維港等互動體驗，讓參加者在遊戲中感受香港情懷。等候區設計貼心，確保每位參加者都能安心投入其中。

讓參加者在遊戲中感受香港情懷。（官方圖片）

賽馬會老友運動計劃—體適能樂活耆園

地址：鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場（地圖按此）

日期與時間：

10月25日10am-6pm（6節）

10月26日10am-6:30pm（7節）

註：

每節活動時間約1小時 參與形式：每組家庭最少2名至最多6名成員報名參與，而其中一名家庭成員必須為50歲以上 網上報名者優先入場，現場僅提供少量名額，視乎該節實際出席人數而定 每個家庭只可選擇一個日子及一個時間，如重覆報名或會取消資格 費用全免，出席者可獲紀念品乙份 參加者年齡須介乎6歲-80歲 到場時間：請於活動開始前 5-10 分鐘到達。遲到超過 10 分鐘將視為缺席，名額將開放予現場輪候人士

網址：按這裡

