不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
香港好去處｜鑽石山跨年代體適能嘉年華 互動體驗搶包山、端午龍舟、登獅子山
你有多久沒和家人一起玩得盡興？今年秋天，一場專為跨代家庭設計的體適能嘉年華，將於一連兩日，於鑽石山荷里活廣場熱鬧登場。活動以多元體適能運動為主軸，鼓勵家庭成員一同參與，促進跨代交流，營造和諧氛圍。無論活力滿滿的小朋友，還是動靜皆宜的長者，都能在這裡找到屬於自己的樂趣。
家庭同樂日 打卡位、遊戲區 仲有紀念品
「賽馬會老友運動計劃—體適能樂活耆園」的重點活動——「耆」趣家庭同樂日2025，將於10月25至26日一連兩天舉行。每組家庭需由2至6人組成，並至少包括一位年滿50歲的長者，年齡層涵蓋6至80歲，真正做到老少咸宜。現場不但設有打卡位和遊戲區，更有紀念品送出，讓每個家庭都能留下珍貴回憶。場地佈置猶如繽紛遊樂場，令人一踏入便感受到滿滿活力。
三大遊戲區：動靜皆宜的體驗
今年活動特別設置三個主題遊戲區，融合互動、虛擬及AI智能元素，讓參加者在玩樂中提升身體協調力，並感受香港本土文化的魅力。
A區：色彩幾何下的體能挑戰
A區以鮮明色彩和立體幾何圖案打造，視覺上充滿動感。參加者可體驗VIPR訓練、反應燈及敏捷梯等活動，採用循環方式進行，既具挑戰性又能提升身體靈活度，是一場寓教於樂的體能之旅。
B區：迷宮與智能的雙重考驗
B區則以迷彩風格打造森林迷宮氛圍，參加者需組隊合作完成任務，考驗默契與溝通能力。區內更設有A.I.智能防跌測試，由專業教練即場分析結果，並提供健康建議，讓長者了解自身狀況，預防跌倒風險。
C區：懷舊香港的互動遊戲
C區以懷舊地磚和經典水色調重現舊香港風貌，主題遊戲「體感大激鬥」包括搶包山、端午龍舟、登獅子山及暢遊維港等互動體驗，讓參加者在遊戲中感受香港情懷。等候區設計貼心，確保每位參加者都能安心投入其中。
賽馬會老友運動計劃—體適能樂活耆園
地址：鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場（地圖按此）
日期與時間：
10月25日10am-6pm（6節）
10月26日10am-6:30pm（7節）
註：
每節活動時間約1小時
參與形式：每組家庭最少2名至最多6名成員報名參與，而其中一名家庭成員必須為50歲以上
網上報名者優先入場，現場僅提供少量名額，視乎該節實際出席人數而定
每個家庭只可選擇一個日子及一個時間，如重覆報名或會取消資格
費用全免，出席者可獲紀念品乙份
參加者年齡須介乎6歲-80歲
到場時間：請於活動開始前 5-10 分鐘到達。遲到超過 10 分鐘將視為缺席，名額將開放予現場輪候人士
網址：按這裡
更多相關文章：
萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！冰上鬼馬南瓜哈囉喂/手工糖果工作坊/樂高小魔怪狂歡派對
萬聖節好去處｜澳門新濠影滙鬼屋買1送1、人均$69.5！「心寒影滙2」7部恐怖電影為題 網民大讚刺激、裝修夠逼真
萬聖節2025｜香港JOYPOLIS SPORTS推萬聖節歷險記！挑戰三大關卡/彩繪體驗/DJ派對/門票優惠買1送1
直擊迪士尼Halloween！因颱風米娜撲空全新「惡人反轉大街派對」、「森林河流之旅」 秋裝Duffy與好友可愛度爆燈｜萬聖節2025
Chiikawa萬聖節公仔登陸香港！與日本同步登場 即睇官方限定店預約入場方法
尖沙咀金普頓酒店人均$1,017住海景房！賞維港日出日落靚景 開放式浴缸是因為「土地問題」？
廣東歌發燒友必去！Canto Disco酒店狂歡派對玩足5小時 DJ組合「節拍星期五」帶你回顧廣東金曲
香港好去處｜動漫聯動祭空降銅鑼灣！集結《鬼滅之刃》《怪獸8號》《DAN DA DAN膽大黨》等過千款產品
其他人也在看
雙11優惠｜雙11 必搶 Sonicare 電動牙刷直降近 4 折，逾半價入手吸塵機
雙十一購物狂潮即將來臨，各大網店紛紛推出驚人優惠，還在猶豫要買什麼？不如看看哪些產品減最多！Ahaa 網店即日起至 11 月 16 日，啟動年度最抵家電促銷，Philips Sonicare DiamondClean Smart 9500 頂規電動牙刷直接減到近乎 4 折，原價二千五百元的機型現在只面 HK$1,111 就能帶走！Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
【U士多】秒殺價 韓國不倒翁即食飯4盒裝 $26.9/件（即日起至30/10）
U士多秒殺價有SK Special 蘋果汁橙汁 1公升裝 $20/2盒、Biscoff蓮花牌焦糖餅乾 $16.9/件、瑞士迷你三角朱古力 $22.5/袋、韓國不倒翁即食飯4盒裝 $26.9/件、韓國八道牛骨湯麵5包裝 $21.9/袋、韓國韓星1963午餐肉 $12/件、韓國廣川紫菜9包裝 $15.9/袋、真露FRESH清新燒酒360毫升 $22/2件、伊藤園綠茶•濃味綠茶500毫升 $5.5/支；任何消費即可加 $20加購維他青檸檬茶•蜜糖檸檬茶六包裝！YAHOO著數 ・ 19 小時前
美酒佳餚巡禮2025｜ $40起入場券、品酒證、品味證早鳥優惠開搶 一連4日越夜越精彩！305個攤位/全球31個國家及地區酒品美食
各位美酒美食愛好者請注意！由香港旅遊發展局舉辦的「香港美酒佳餚巡禮2024」再次回歸，將於10月23日至27日於中環海濱活動空間舉行，今年仍為大家帶來約300個美酒與美食攤位，而且更有一系列的免費舞台表演！由即日起可以入手入場券和品味通行證，投入美食、娛樂世界！Yahoo Food ・ 10 小時前
【MOS BURGER】 吉列八爪魚漢堡回饋價$19起（即日起至優惠結束）
MOS BURGER為慶祝19週年，推出限定吉列八爪魚漢堡回饋價$19優惠，吉列八爪魚漢堡有啖啖彈牙八爪魚粒的吉列海鮮餅，再加入辛辣醬及芥末醬，非常惹味！產品數量有限，售完即止。YAHOO著數 ・ 7 小時前
出國旅遊「忘記做1事」導致腳麻、指甲黑！醫師示警：嚴重恐中風、心肌梗塞
正值旅遊旺季，許多民眾規畫出遊行程。然而，一名女子在澳門自助旅行期間，因疏於補充水分，竟導致血液濃稠形成血栓，造成腳趾壞死、指甲脫落的嚴重後果。對此，醫師提醒民眾旅遊期間一定要記得補充水分，切勿因怕找食尚玩家 ・ 10 小時前
新加坡男攜價值18萬港元Pokémon卡卻被海關「收服」！全因未有申報？港人遊星洲超過這金額必須申報
一疊疊Pokémon卡，竟成為海關眼中的「獵物」。新加坡一名25歲男子今年10月在樟宜機場入境時，因未申報價值超過30,000新加坡元（約18萬港元）的Pokémon卡被當場截獲。移民與關卡局（Immigration & Checkpoints Authority/ICA）隨後在社交平台發文，用上經典台詞「Gotta catch them all!（全部收服）」形容這次行動，瞬間引爆網絡熱話。這宗看似輕鬆幽默的個案，其實亦提醒各位去當地旅遊的大家，帶任何高價收藏品，請務必了解當地的申報門檻，以免自己的「Pokémon」最終也被海關「收服」。Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
台灣品牌發光發熱！BLACKPINK Jennie穿瘦瘦靴登演唱會、價格超親切…Lisa這件百褶裙，全網瘋找同款
韓星同款單品：BLACKPINK Lisa穿台灣品牌PCES百褶裙韓國女子天團BLACKPINK日前在高雄進行「DEADLINE 世界巡迴演唱會」，其中備受矚目的Lisa在舞台上演出期間，身穿一款來自台灣服裝品牌PCES新系列的繫帶百褶裙，瞬間在粉絲與媒體間掀起熱烈討論。「繫帶百褶裙」以現代手法演...styletc ・ 5 小時前
「Sexy Water」飲水文化是什麼？Hit爆全球的潮流，把飲水變成時尚型人新浪潮
你有沒有想過補水這件日常習慣也能變得時尚又性感？席捲全球的「Sexy Water」風潮，讓補水已經不再只是喝口水那麼簡單，已變成了一種態度、一種展現自我的方式，甚至是一場生活革命。不管是手捧設計感十足的Stanley保溫杯，還是喝一杯精心調製的飲品，「Sexy Water」風潮正用最輕鬆的方式吸引大家「喝水」！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
Galaxy XR 狙擊 Vision Pro：Samsung 的 Android XR 處女作，售價 1,800 美元
Samsung 今日如約發佈了自己的第一款 Android XR 裝置 -- 脫胎自 Project Moohan 的 Galaxy XR，它可以運行「幾乎所有」Android 應用程式，售價為 1,800 美元。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
55歲古天樂「惜字如金」的大智慧，古老闆在玄妙說話背後的想法：成功是沒有定義的
古天樂由「古仔」變成「古老闆」，再加上愈見豐厚的人生歷練，話不算很多的他，往往在公開場合或訪問中都惜字如金。但那些看似講咗等於冇講的的說話背後，無論是和生活還是電影相關，聽起來很玄妙的話，都不時蘊含著他的大智慧。花時間細味，就會看懂。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Mango創辦人墮崖身亡，「嫌疑犯」是他的長子？西班牙第五富豪Isak Andic，由「意外失足」轉為「可能的謀殺案」
Mango 創辦人 Isak Andic 突然墮崖身亡，本已定為「意外失足」的案件，突然轉向「可能的謀殺案」方向追查，而「嫌疑犯」竟然是長子 Jonathan Andic，事件引起全城熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 1 天前
廣和通首掛收低12% 每手蝕504元 成新規B方案後首隻破發IPO｜新股IPO(更新)
【16:17更新】廣和通(638)H股今日(22日)首掛，開盤價與招股價同為21.5元，但隨後股價走低，半日收19.8元，到午後跌幅一度擴大，低見18.89元。廣和通H股收市報18.98元，跌2.52元或11.72%，成交3,177萬股，涉資6.46億元，若以每手200股計算，不連手續費，每手預料帳蝕504元，成為了港am730 ・ 2 小時前
adidas寵物系列帶來秋季新品！愛寵也要穿上潮流「三間紋」，想跟「主子」穿同款了
眼見寵物用品的市場越來越大，adidas寵物系列也在這個秋季再次擴展，單品包括風衣、背心、運動服，以及寵物T-Shirt、皮革頸圈與寵物Tote bag等等，其設計靈感來自經典街頭服飾。如果你也想自己的愛寵成為「三間紋家族」，這次的系列絕對不能錯過！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
Starbucks新品｜全新KUROMI x Starbucks®商品系列 指定分店舉行KUROMI見面會
KUROMI化身咖啡師？星巴克香港與 Sanrio 攜手合作，帶領俏皮的 KUROMI 和她的好朋友 BAKU 闖進星巴克的世界，兩個角色一同穿上星巴克的經典綠色圍身，化身星巴克咖啡師。由即日起，推出全新 KUROMI + Starbucks®商品系列，另外更為粉絲舉辦獨一無二的KUROMI「見面會」。Yahoo Food ・ 6 小時前
荃灣八旬老婦遭客貨車撞倒 一度昏迷送院
荃灣發生交通意外。 今日（21日）中午12時30分，一輛客貨車於沿荃灣河背街行駛，其間轉入眾安街時將一名過路的80餘歲老婦撞到，客貨車司機見狀報警。警方和救援人員接報後趕至現場，老婦一度陷入昏迷，其後回復清醒，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。警方正在調查意外原因。現場消息指，涉事客貨車屬於食環署的承辦商。am730 ・ 1 天前
一不小心就這樣做了！生活在日本的外國人認為他們被「日本化」的瞬間
無論哪一個國家，都有屬於那個國家的言行舉止特徵與習慣。在其中到底有哪些是，明明在自己的國家時完全沒有的習慣，住在日本之後漸漸被日本化的言行舉止呢？因此我們這次訪問了許多住在日本的外國人，讓我們來看看他們覺得自己已經被「日本化」的瞬間是什麼時候吧！ ※以下皆為受訪者的經驗談LIVE JAPAN ・ 11 小時前
深水埗酒吧多人打鬥 3男女落網4人在逃
【on.cc東網專訊】執法部門於10月12日凌晨約1時半接獲報案，指多名男女在深水埗鴨寮街因瑣事爭執，並發生打鬥。on.cc 東網 ・ 1 天前
從法博物館盜6公斤金塊 華女圖赴上海被捕
【on.cc東網專訊】法國羅浮宮等博物館近兩個月內發生至少三宗盜竊案，有珠寶金塊、中國瓷器等文物失竊。其中法國國家自然歷史博物館早前遭盜走多塊原生金金塊，當地檢方周二（21日）公布，一名中國女子涉嫌參與組織團夥，上月從該館盜走6塊重近6公斤的金塊，價值約150萬on.cc 東網 ・ 7 小時前
吳千語與施伯雄爺爺施子清握手 打破曾因公屋出身不被認可傳聞
吳千語（Karena）於2023年12月與「百億富三代」施伯雄（Brian）結婚，去年8月喺意大利補辦浪漫婚禮，榮升百億新抱。近日施伯雄喺社交網站上載一段影片，片中吳千語獲爺爺施子清緊握一隻手，場面溫馨之餘，亦證明爺爺對孫新抱好滿意。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
洗米華案｜周焯華太陽城集團「大本營」遭澳門法院拍賣 16物業底價逾1.1億澳門元
目前正在服刑的太陽城集團創辦人周焯華(綽號「洗米華」)，旗下一批物業資產遭到澳門法院拍賣。根據澳門法院網站的司法變賣拍賣表資料顯示，周焯華持有的16間，總值約1.17億澳門元的太陽城集團「大本營」皇朝中土大廈12樓的單位，以密封標書方式被執行司法變賣，變賣底價由430.5萬至1,049萬元澳門元不等。am730 ・ 1 小時前