香港好去處｜戶外花園DJ音樂啤酒節！重量級DJ廣東歌之夜、品嘗精釀德國啤、任食豬手/豬肉腸等佐酒小食

香港好去處｜戶外花園DJ音樂啤酒節只限2場 品嘗精釀德國啤、任食豬手/豬肉腸等佐酒小食、重量級DJ廣東歌之夜

一年一度的德國啤酒節Oktoberfest又到了！今年都會海逸酒店於10月份舉辦兩場「The Patio戶外花園德國啤酒微醺音樂祭2025」，於德式啤酒花園暢飲獨特精釀德國啤酒、任食傳統佐酒美饌，兼由兩位重量級DJ帶領踏上Canton Disco音樂之旅。現時於Klook報名有85折優惠，每位只需$458，當晚更可獲經典陶瓷啤酒杯作紀念品，快啲約老best一齊參加啦！

10月指定Happy Friday嘆德國啤酒美食

十月初秋，準備迎接年度最熱鬧的「德國啤酒節 Oktoberfest」。都會海逸酒店將The Patio戶外花園化身成Bavarian啤酒花園，現場氛圍直逼慕尼黑！10月10日及24日「Happy Friday」晚上賓客可暢享經典德國啤酒 Löwenbräu與Franziskaner，配搭燒德國豬手、豬肉腸、燒豬仔骨、德國結麵包與蘋果卷等正宗德國美饌，再加上芝士拼盆、炸魚柳、椒鹽雞翼等任食佳餚，讓你一邊舉杯高呼「Prost！」，一邊享受地道 Bavarian 狂歡。

戶外花園品嘗精釀德國啤、任食佐酒小食（圖片來源：Klook）

重量級DJ廣東歌Disco現場體驗 每人$458起

當晚更有重量級DJ兼廣東歌狂迷DJ Fabsabs 與 DJ Steffunn震撼登場，帶來獨一無二的「Cantopop Disco Night」！維港夜景為背景，星空下舉杯暢飲，沉醉於音浪與微醺氛圍。現場還設有遊戲環節及打卡區，送出豐富禮品，愛酒之人不能錯過這場啤酒、美食、音樂與狂歡交織的華麗之夜！想要參加的朋友可於Klook直接報名，原價$537，現在有約85折優惠每位只需$458，每位賓客更可獲贈 Löwenbräu 經典陶瓷啤酒杯一隻，立即約齊三五知己買票入場啦！

【Canton Disco之夜】The Patio戶外花園德國啤酒微醺音樂祭2025

日期：2025年10月10、24日

優惠價：$458 （原價$537）

時間：7pm-11pm

佐酒美食供應由7:30pm至9:30pm

當日7:30pm至10:30pm設有DJ現場打碟表演

每位可免費獲贈Löwenbräu經典陶瓷啤酒杯乙個

DJ Fabsabs 將帶來廣東歌remix（圖片來源：Instagram@fabsabshk）

10月10及24日兩場演出（圖片來源：都會海逸酒店）

都會海逸酒店 - The Patio

地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓（地圖按此）

交通：港鐵紅磡站C出口

