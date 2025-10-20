香港好去處｜馬灣1868放水燈點亮馬青馬大橋！親手製作水燈及12種體驗工作坊：咖啡渣肥皂、彩繪玻璃

水燈許願祝福，不用飛到泰國，坐程車到馬灣即有。馬灣1868將在10月25至26日舉行「點亮馬灣」放水燈活動，而且可以親手製作水燈，讓心中的祝福隨波而去。同場還有咖啡渣肥皂、彩繪玻璃等12種體驗工作坊，名額有限，先到先得，額滿即止。

馬灣1868將在10月25至26日舉行「點亮馬灣」放水燈活動。（官方圖片）

親手製、放水燈

「點亮馬灣」活動將於10月25至26日傍晚舉行，地點選在馬灣1868，只要於十月份報名指定文創商戶工作坊，或於活動當日達到指定消費金額，亦或是馬灣居民出示住址證明，即可獲贈水燈材料包，親手繪製屬於自己的水燈。當夜幕低垂，一盞盞水燈在水面緩緩漂浮，映照出每位參加者的心願。

除報名指定文創商戶工作坊，亦可於活動當日達到指定消費金額，亦或是馬灣居民出示住址證明，即可獲贈水燈材料包，親手繪製屬於自己的水燈。（官方圖片）

手作體驗 12場工作坊

馬灣1868聯同多位本地藝術家及文創小店，推出12場風格各異的工作坊。從繪製水燈、花燈製作，到咖啡渣肥皂、書籤及彩繪玻璃都有。完成免費工作坊後（除38號屋水燈彩繪工作坊外），只需於商戶消費任何金額，即可參加水燈繪畫工作坊。屆時，於活動當日傍晚5:30pm後回到園區，將水燈放入水中，讓水燈承載你的祝福。

馬灣1868聯同多位本地藝術家及文創小店，推出12場風格各異的工作坊。（官方圖片）

從繪製水燈、花燈製作，到咖啡渣肥皂、書籤及彩繪玻璃都有。（官方圖片）

完成免費工作坊後（除38號屋水燈彩繪工作坊外），只需於商戶消費任何金額，即可參加水燈繪畫工作坊。（官方圖片）

點亮馬灣

地址：馬灣珀欣路33號馬灣1868（地圖）

日期：2025年10月25至26日

時間：5:30pm-8pm(截龍時間：7:30pm)

報名方式：

成功報名參加場內商戶10月的指定工作坊 活動當日於指定合作的馬灣1868餐廳或零售商戶消費滿HK$100換領 馬灣居民出示馬灣住址證明換領

註：

為安全起見，水燈只能交由工作人員負責放出 創意DIY工作坊日期及時間，留意各工作坊安排

官網：按這裡

