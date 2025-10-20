三號風球至少維持至周二下午 6 時
香港好去處｜馬灣1868放水燈點亮馬青馬大橋！親手製作水燈及12種體驗工作坊：咖啡渣肥皂、彩繪玻璃
水燈許願祝福，不用飛到泰國，坐程車到馬灣即有。馬灣1868將在10月25至26日舉行「點亮馬灣」放水燈活動，而且可以親手製作水燈，讓心中的祝福隨波而去。同場還有咖啡渣肥皂、彩繪玻璃等12種體驗工作坊，名額有限，先到先得，額滿即止。
親手製、放水燈
「點亮馬灣」活動將於10月25至26日傍晚舉行，地點選在馬灣1868，只要於十月份報名指定文創商戶工作坊，或於活動當日達到指定消費金額，亦或是馬灣居民出示住址證明，即可獲贈水燈材料包，親手繪製屬於自己的水燈。當夜幕低垂，一盞盞水燈在水面緩緩漂浮，映照出每位參加者的心願。
手作體驗 12場工作坊
馬灣1868聯同多位本地藝術家及文創小店，推出12場風格各異的工作坊。從繪製水燈、花燈製作，到咖啡渣肥皂、書籤及彩繪玻璃都有。完成免費工作坊後（除38號屋水燈彩繪工作坊外），只需於商戶消費任何金額，即可參加水燈繪畫工作坊。屆時，於活動當日傍晚5:30pm後回到園區，將水燈放入水中，讓水燈承載你的祝福。
點亮馬灣
地址：馬灣珀欣路33號馬灣1868（地圖）
日期：2025年10月25至26日
時間：5:30pm-8pm(截龍時間：7:30pm)
報名方式：
成功報名參加場內商戶10月的指定工作坊
活動當日於指定合作的馬灣1868餐廳或零售商戶消費滿HK$100換領
馬灣居民出示馬灣住址證明換領
註：
為安全起見，水燈只能交由工作人員負責放出
創意DIY工作坊日期及時間，留意各工作坊安排
官網：按這裡
更多相關文章：
萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！冰上鬼馬南瓜哈囉喂/手工糖果工作坊/樂高小魔怪狂歡派對
萬聖節好去處｜澳門新濠影滙鬼屋買1送1、人均$69.5！「心寒影滙2」7部恐怖電影為題 網民大讚刺激、裝修夠逼真
萬聖節2025｜香港JOYPOLIS SPORTS推萬聖節歷險記！挑戰三大關卡/彩繪體驗/DJ派對/門票優惠買1送1
直擊迪士尼Halloween！因颱風米娜撲空全新「惡人反轉大街派對」、「森林河流之旅」 秋裝Duffy與好友可愛度爆燈｜萬聖節2025
Chiikawa萬聖節公仔登陸香港！與日本同步登場 即睇官方限定店預約入場方法
尖沙咀金普頓酒店人均$1,017住海景房！賞維港日出日落靚景 開放式浴缸是因為「土地問題」？
廣東歌發燒友必去！Canto Disco酒店狂歡派對玩足5小時 DJ組合「節拍星期五」帶你回顧廣東金曲
香港好去處｜動漫聯動祭空降銅鑼灣！集結《鬼滅之刃》《怪獸8號》《DAN DA DAN膽大黨》等過千款產品
其他人也在看
一張街頭照引爆百萬點閱：大森莉緒的偶像人生藏什麼玄機？
大森莉緒，2001年12月22日出生於愛知縣，166公分的修長身材，AB型血的她從3歲就當起小模特！Japhub日本集合 ・ 9 小時前
《大行》大摩列出港股最新焦點股名單(表)
摩根士丹利發表中國市場策略報告，重申對恒指明年6月的「基本情境」目標預測為24,500點，並列出港股、中概股及A股最新焦點股名單： 股份 阿里巴巴(BABA.US) 長江電力(600900.SH) 寧德時代(300750.SZ) 映恩生物(09606.HK) 樂鑫科技(688018.SH) 港交所(00388.HK) 香港電訊(06823.HK) 國電南瑞(600406.SH) 中石油(00857.HK) 中國財險(02328.HK) 匯川技術(300124.SZ) 春秋航空(601021.SH) 舜宇(02382.HK) 騰訊(00700.HK) 紫金礦業(02899.HK) (wl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 10 小時前
陳茂波赴美晤商界 盼中美關係穩定
財政司司長陳茂波日前到訪美國紐約及華盛頓，參與國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行年會，並出席多場活動，又向金融界領袖、主要商界和智庫代表介紹香港最新發展情況及營商環境。陳茂波在網誌總結行程時稱，在美國跟當地商界領袖及智庫交流時，大家普遍認為中美保持穩定的關係，不但有利兩國自身發展，對全球經濟的未來更是至關重要，大家對此都有所期盼。信報財經新聞 ・ 19 小時前
珠酒新酒店｜珠海悅榕莊落戶鳳凰灣！基本房型約780平方呎、附私人風呂 即睇開幕日期及房價
港珠澳大橋開通後，珠海成為港人週末輕旅行的熱門目的地之一。珠海今年10月底將迎來珠海鳳凰灣悅榕莊（Banyan Tree Zhuhai Phoenix Bay），這個重量級奢華新酒店擁有得天獨厚的地理位置，更承襲了其所屬集團的經典養生哲學，相信是追求身心療癒的港人Wellness酒店新寵。酒店已經開始預訂，也有不少網民受邀搶先入住，即睇房價及首輪評價。Yahoo 旅遊 ・ 14 小時前
前列腺癌手術致尿失禁損性功能 局部定位治療助減後遺 中大醫學院 5 年完成近 170 個案︱Yahoo
【Yahoo健康】前列腺癌已成為本港男性常見癌症之一，傳統手術會切除前列腺，雖有效治療癌症，但伴隨的卻是終身的尿失禁或性功能障礙等後遺症。中大醫學院表示，自 2019 年起引入「前列腺癌局部定位治療」，透過三種不同技術，處理較早期發現的病人，有助縮短手術時間、減少痛楚與住院天數，同時降低出現後遺症的風險。Yahoo 健康 ・ 4 小時前
4大抗炎蔬果汁食譜功效大公開，哈佛醫學院都大推「這杯」愈喝愈年輕、從內而外美麗健康
假如自覺肌膚狀態每況愈下，那麼抗炎蔬果汁可能會你的最佳選擇，讓維他命的攝取變得更簡單方便！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
叱咤頒獎禮 記者會｜MIRROR 缺席到場粉絲大減 MC最多人撐康堤成新人焦點
男團MIRROR本年度將會缺席叱咤頒獎禮，因此今天（20日）在昂坪舉行的叱咤頒獎禮記者會都不見人，令記者會頓時失色，到場粉絲人數大減。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
向太陳嵐爆男演員與富家女鬧離婚 男方冇錢落袋因「媽媽不看好」 何超蓮竇驍成討論話題
向華強太太（陳嵐）近年密密喺社交平台出片，爆料對象不分上下高低，早前自爆對細仔向佑恨鐵不成鋼之外，近日就提醒各位家境不俗嘅女生「下嫁是滅亡之路」，仲大爆有富家女下嫁男星後婚姻觸礁。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？
男生心目中最想娶的職業排行榜。穩坐榜首的職業完全顛覆想像，更有網民表示自己媽媽聽到「這職業」時也會特別有好感，即看看是哪個職業能虜獲男生與長輩的雙重芳心吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
天文台料「風神」明轉往西南方移動 具體轉向地點時間存在變數
【on.cc東網專訊】熱帶風暴「風神」在今日(20日)上午10時，集結在東沙以南約300公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中北部。天文台考慮在今日下午5時至7時直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今日在電台節目表on.cc 東網 ・ 11 小時前
珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命 香港墮胎被拒轉赴台灣同不果
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命am730 ・ 1 天前
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
港姐季軍袁文靜多謝人夫「包含」 林盛斌講明唔包呢樣嘢
【on.cc東網專訊】林盛斌（Bob）不上是圈中金牌媒人，他更十分提攜後輩。他近日與應屆港姐亞軍施宇琪和季軍袁文靜主持台慶特備節目《攻你上大學》，對兩位港姐的照顧無微不至，袁文靜就在社交網留言感謝Bob，但就是這個留言，差點搞到Bob亮起婚姻危機。東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
打風・風神｜天文台直接發三號風球 至少維持至周二下午 6 時｜不斷更新｜Yahoo
天文台表示，三號風球至少維持至周二下午 6 時。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
張智霖大方認「怕老婆我第一」！只要袁詠儀數到1就投降，順從的背後是27年深情
香港銀色夫妻張智霖與袁詠儀互動一向是粉絲焦點。近日張智霖在綜藝節目《你好星期六》中，幽默舉手自認「怕老婆我第一 […]姊妹淘 ・ 6 小時前
渾水專欄│柬埔寨KK園區與港股莊家猛人 （渾水）
英美一出手，便知有沒有。今次連美國司法部都親自出手對付柬埔寨KK園區，涉及的人馬和資金，相信非凡人可想像得到。Yahoo財經專欄 ・ 4 小時前
潮語｜00後常說的「sigma」是什麼意思？9個新生代潮語盤點：「No Cap」＝說真話？
每個年代都有不同的「潮語」，早前Netflix《混沌少年時》才知道愛心emoji不同顏色都有不同意思，100分emoji原來不是解作100分而是別的意思。這裡來整理一下00年比較常說的英文潮語，如「sigma」原來不是你直譯的意思，給大家先估一下，再給大家解釋，跟隨00後潮流！Yahoo Style HK ・ 1 天前
「地溝油」成寶貝！美媒：特朗普禁運威脅沒效 誤判反暴露美新能源弱點
特朗普近日在社群媒體公開威脅中國不買美國大豆的話，美國將禁止進口中國「食用油」。這一言論隨即遭美國媒體打臉，《彭博資訊》報導稱中國輸美「食用油」，實則是俗稱的「地溝油」的廢棄食用油 (UCO)，且美國對這一「廢品」的依賴度極高，禁運只會傷己。鉅亨網 ・ 13 小時前
李嘉欣都讓位！和Rosé、孫芸芸是閨蜜，盤點香港最強名媛圈
在香港這座被譽為「東方時尚之都」的城市裡，名媛不勝枚舉，從出生即含著金湯匙，到憑藉美貌與智慧嫁入豪門，「名媛」成了香港上流社交圈的多年縮影。不同於觀眾熟知的嫁入豪門女星如李嘉欣、徐子淇、黎姿等憑氣場與女人我最大 ・ 7 小時前
藍田聖保祿中學男教師涉約女學生酒店「傾心事」 被指要求發生關係 教育局促校方嚴肅跟進｜Yahoo
有自稱藍田聖保祿中學學生在網上申訴，指該校一名男教師以「想傾心事」為由相約去酒店，並要求與該名女學生發生關係。教育局回覆《Yahoo 新聞》稱非常關注事件，並已即時聯絡學校，要求學校嚴肅跟進及向教育局交代事件。Yahoo新聞 ・ 9 小時前