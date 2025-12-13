香港好去處｜THE GUNDAM BASE香港店12月20日開幕！1:2神高達立像、附預約抽選方法

香港高達粉絲們終於迎來了一個期待已久的驚喜——「THE GUNDAM BASE」的香港首間官方旗艦店，將於12月20日選址香港啟德雙子匯開幕！THE GUNDAM BASE既是購物天地，亦是模型藝術的殿堂，有1:2比例神高達巨型半身立像、過100款高達模型與周邊產品，更有主題展覽、製作體驗等等。開業期間將採用登記預約抽選入場，大家記得做好準備！

「THE GUNDAM BASE」的香港首間官方旗艦店選址啟德雙子匯，將於12月20日開幕。（官方圖片）

香港首間官方旗艦店 1:2比例神高達巨型半身立像

THE GUNDAM BASE香港店的落成，不僅提供模型銷售、主題展覽及互動體驗，還特別設計了全球獨有的1:2比例神高達巨型半身立像，成為全場矚目的焦點。背負著《機動武鬥傳G高達》的歷史與情感，這座雕塑將讓每位訪客都能感受到高達的魅力。

專為香港店打造的1:2神高達巨型半身立像，出自《機動武鬥傳G高達》（官方圖片）

歷代高達系列 過百款高達模型及周邊精品

店內有歷代高達系列的發展回顧展，細細體會每一款經典機體的背後故事。從《機動戰士高達》起步的數十年歷程，展覽將引領粉絲們回顧那些熱血時刻，探索機體與駕駛員間的深情連結。

官方亦預告發售超過100款高達模型與周邊產品，其中包括多款獨家限定商品。除了全球粉絲最愛的RG 1/144 RX-78-2高達Ver.2.0限定配色版，還有MG 1/100飛翼高達零式EW Ver.ka及MG 1/100迷惘高達紅色機，它們都是本年度「THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR」的重要展品。當然不可錯過各式各樣的卡牌遊戲、擺設、服飾及絨布公仔等周邊商品，令高達迷心動不已。

店內有歷代高達系列的發展回顧展，細細體會每一款經典機體的背後故事。（官方圖片）

官方預告發售超過100款高達模型與周邊產品，其中包括多款獨家限定商品。（官方圖片）

RG 1/144 RX-78-2高達Ver.2.0限定配色版（官方圖片）

MG 1/100飛翼高達零式EW Ver.ka （官方圖片）

置身模型生產線 預約制的入場安排

「THE GUNDAM BASE」香港首間官方旗艦店不僅僅是購物的場所，更設置了以高達模型工廠為靈感的互動體驗區。在這裡，顧客可以置身於模擬的模型生產線，體驗製作模型的快感。此外，現場亦將定期舉辦由專業人員指導的模型製作工作坊，讓初學者們輕鬆上手，享受創作的樂趣。

而為確保顧客們能夠在舒適的環境中參觀，開業期間的入場安排將採用登記預約抽選的形式。透過「The Twins Rewards」手機應用程式，顧客可以按「先到先得」的原則進行登記。每位會員可選擇報名其中一天進場，親身感受高達的魅力。首輪抽選將於2025年12月12日開始，感興趣的朋友們務必提前下載應用程式，登錄成為會員，抓緊機會參加此次盛會。

顧客可親身體驗模型生產線，並親手製作模型。（官方圖片）

定期舉辦由專業人員指導的模型製作工作坊。（官方圖片）

每位會員可選擇報名其中一天進場，首輪抽選將於2025年12月12日開始。（官方圖片）

THE GUNDAM BASE 香港旗艦店

地址：香港九龍啟德沐翠街12號雙子匯2期8樓803號舖（地圖按此）

開業日期：2025年12月20日

營業時間：11am-8pm

網址：按這裡

