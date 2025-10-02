靈長類動物學家珍古德逝世終年 91 歲 黑猩猩研究震撼學術界
麥當勞50週年展覽｜重現1975年香港首間麥當勞場景！展出集體回憶：經典餐牌燈箱、收銀機、飲管桶
香港麥當勞今年踏入第50個年頭，特別在西九文化區舉辦「I’m Lovin’ It 50週年展」，不只是慶祝品牌歷史，更是一場屬於香港人的集體回憶之旅。展覽以懷舊場景為主軸，帶領觀眾重返1975年全港首間的麥當勞，重溫那份初嚐美式快餐的悸動。
重現首店風貌 經典麥記場景
展覽場地精心復刻了銅鑼灣百德新街的歷史風貌，重現全港首間麥當勞的原始樣貌。走進展場，彷彿穿越回70年代，眼前是熟悉的餐牌燈箱、復古收銀機、啡色地磚和卡座，連飲管桶、餐盤紙、食物包裝等細節都一絲不苟。其中最吸睛的，是當年開幕剪綵時使用的「特製綵帶」——以十元港幣串連而成的綵球，象徵着那個年代的創意與儀式感。展覽將由經典人物麥當勞叔叔、漢堡神偷、小飛飛、滑嘟嘟等為參加者導航，走進滋味時光旅程。
70年代街景重現 感受昔日風情
除了餐廳場景，展覽亦重現了百德新街的舊街景，包括涼茶鋪、藥房、電器行、洋服店及文具玩具店等傳統商舖。每個角落都以細緻道具佈置，展出當年的單車、的士和私家車，讓人彷彿置身香港70年代，感受那段充滿人情味的歲月。
打卡互動 回味童年快樂滋味
展覽設有多個打卡位，讓觀眾與麥當勞叔叔、漢堡神偷、小飛飛和滑嘟嘟等經典角色合照，當然要在復刻餐廳場景中拍照留念，重溫當年享受快餐的純粹快樂。展覽門票部分收益將捐予麥當勞叔叔之家慈善基金，為這趟懷舊之旅添上一份溫暖意義。
香港麥當勞i'm lovin' it 50週年展
日期：2025年10月1日至10月19日
時間：10am-10pm（最後入場時間：9:30pm）
地址：Freespace, WestK西九文化區自由空間（地圖按此）
電子門票：$35（門票收益將扣除部份成本後撥捐香港麥當勞叔叔之家慈善基金）
預訂網址：按這裡
