麥當勞50週年展覽｜重現1975年香港首間麥當勞場景！展出集體回憶：經典餐牌燈箱、收銀機、飲管桶

香港麥當勞今年踏入第50個年頭，特別在西九文化區舉辦「I’m Lovin’ It 50週年展」，不只是慶祝品牌歷史，更是一場屬於香港人的集體回憶之旅。展覽以懷舊場景為主軸，帶領觀眾重返1975年全港首間的麥當勞，重溫那份初嚐美式快餐的悸動。

麥當勞在香港踏入第50個年頭，特別舉辦「I’m Lovin’ It 50週年展」。（官方圖片）

重現首店風貌 經典麥記場景

展覽場地精心復刻了銅鑼灣百德新街的歷史風貌，重現全港首間麥當勞的原始樣貌。走進展場，彷彿穿越回70年代，眼前是熟悉的餐牌燈箱、復古收銀機、啡色地磚和卡座，連飲管桶、餐盤紙、食物包裝等細節都一絲不苟。其中最吸睛的，是當年開幕剪綵時使用的「特製綵帶」——以十元港幣串連而成的綵球，象徵着那個年代的創意與儀式感。展覽將由經典人物麥當勞叔叔、漢堡神偷、小飛飛、滑嘟嘟等為參加者導航，走進滋味時光旅程。

廣告 廣告

復刻了銅鑼灣百德新街的歷史風貌，重現全港首間麥當勞的原始樣貌。（官方圖片）

展場內是經典的餐牌燈箱、復古收銀機、啡色地磚和卡座。（官方圖片）

70年代街景重現 感受昔日風情

除了餐廳場景，展覽亦重現了百德新街的舊街景，包括涼茶鋪、藥房、電器行、洋服店及文具玩具店等傳統商舖。每個角落都以細緻道具佈置，展出當年的單車、的士和私家車，讓人彷彿置身香港70年代，感受那段充滿人情味的歲月。

連飲管桶、餐盤紙、食物包裝等細節都一絲不苟。（官方圖片）

打卡互動 回味童年快樂滋味

展覽設有多個打卡位，讓觀眾與麥當勞叔叔、漢堡神偷、小飛飛和滑嘟嘟等經典角色合照，當然要在復刻餐廳場景中拍照留念，重溫當年享受快餐的純粹快樂。展覽門票部分收益將捐予麥當勞叔叔之家慈善基金，為這趟懷舊之旅添上一份溫暖意義。

在復刻餐廳場景中拍照留念，重溫當年享受快餐的純粹快樂。（官方圖片）

香港麥當勞i'm lovin' it 50週年展

日期：2025年10月1日至10月19日

時間：10am-10pm（最後入場時間：9:30pm）

地址：Freespace, WestK西九文化區自由空間（地圖按此）

電子門票：$35（門票收益將扣除部份成本後撥捐香港麥當勞叔叔之家慈善基金）

預訂網址：按這裡

更多相關文章：

香港好去處｜「進擊的巨人展FINAL」啟德開催！設8大專區：9米巨型螢幕巨人大戰、近200幅原畫

香港好去處｜伊藤潤二恐怖體驗展9月旺角登場！《漩渦》立體場景+周邊精品+主題Cafe

Bouncetopia by Kiztopia奧海城新店9.5開幕！佔地6,000呎、14個遊戲區大玩無重力跳躍遊戲｜附早鳥優惠詳情

迪士尼Halloween惡人派對登場！必搶優惠：門票送20周年LinaBell特別版毛公仔/$879入園暢玩兩次

TWICE演唱會香港場2025｜TWICE 12月登陸啟德！Trip.com 9.17優先預售 套票一定要買開蓬巴士、城巴72小時車票？

熊貓加加、得得生日｜大熊貓主題小輪、Panda Friends期間限定店！路牌都換上熊貓主題？｜熊貓經濟

郵輪旅遊｜海洋光譜號香港出發、遊越南峴港！每晚人均只要$361.8起

全球首屆高達主題跑10月尖沙咀星光大道舉行！參加可獲主題T-Shirt+紀念毛巾+完賽獎牌+吹氣高達道具

2025中秋節「請3放7」快閃台北攻略！水舞嘉年華/圓山大飯店中秋BBQ/最新迷幻太空滾軸溜冰場｜附台北酒店推介

中秋節好去處2025｜嗇色園綵燈節3大免費活動：巨型花燈裝置+遊園猜燈謎+天文觀星賞月

中秋好去處2025｜8度海逸酒店推芒果奶黃月餅工作坊！DIY迷你芒果奶黃月餅＋歎二人下午茶

中秋好去處2025｜大埔Lake House化身粉紅中秋派對！多個夢幻打卡位：粉紅月亮/星空森林/月光兔影/Moonlit Voyage木船