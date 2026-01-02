香港好去處｜Chiikawa Baby香港期間限定店登陸旺角！近2,000呎可愛BB世界／打卡位＋新品同步登場

全城Chiikawa粉絲注意啦！超萌的「Chiikawa Baby」系列終於以寶寶造型征服香港，由本地生活品牌NIKO-NIKO Lifestyle Store獨家呈獻的Chiikawa Baby 香港期間限定店，將於2026年1月23日至3月2日在旺角MOKO新世紀廣場地下中庭登場！這是全球巡迴快閃店的一站，佔地近2,000呎，重現日本官方場景，讓你一秒走進滿滿可愛感的BB世界。除了多款日本直送官方授權商品，更有「Chiikawa Baby」第2彈新品與日本同步發售，絕對是粉絲必掃貨的療癒打卡點！

Chiikawa迷要注意啦！香港期間限定店即將於旺角登場。（圖片來源：NIKO-NIKO Lifestyle Store）

必打卡2大場景！沉浸式走進 Chiikawa Baby 世界

Chiikawa（吉伊卡哇）是由插畫家Nagano在X（前Twitter）上連載的超人氣漫畫，主角吉伊卡哇與朋友小八、兔兔等一群性格鮮明的角色，演繹出時而歡樂、時而帶點小艱辛卻總是溫暖的日常故事。自2022年起更有電視動畫播出，圈粉無數！這次的「Chiikawa Baby」系列更是將可愛度推到極致，將大家變成寶寶模樣，吃神秘糖果後的萌態讓人忍不住想抱回家。無論你是資深老粉還是剛入坑的新手，以下兩個打卡位絕對能讓你感受到Chiikawa的獨有魅力！

打卡位1：巨型BB床場景

最吸睛絕對是這個巨型寶寶床裝置！吉伊卡哇（Chiikawa）、小八貓（Hachiware）與兔兔（Usagi）等，以超萌Baby造型登場，戴著可愛口水巾、坐在小馬桶或小鴨子上，圓滾滾的大眼睛和胖嘟嘟的身軀，簡直可愛到讓人心臟融化，彷彿自己也變成BB世界的一員！

巨型BB床（圖片來源：NIKO-NIKO Lifestyle Store）

打卡位2：角色合照牆

另一邊則是超夢幻的「角色合照牆」，以Chiikawa Baby漫畫故事中的經典插圖精心打造而成！牆面上滿滿都是寶寶版的吉伊卡哇、小八和兔兔等角色，爬爬走走、玩耍吃飯的萌態盡現。你可以站在指定位置，輕鬆與心愛角色「合照」，感覺就像走進了漫畫裡的溫馨日常，讓滿滿的幸福感和療癒氛圍包圍著你！

角色合照牆（圖片來源：NIKO-NIKO Lifestyle Store）

好像走進了Chiikawa的故事當中。（圖片來源：NIKO-NIKO Lifestyle Store）

超過百款日本直送商品！人氣新品與日本同步開售

由本地品牌NIKO-NIKO Lifestyle Store帶來的Chiikawa Baby香港巡迴快閃店，不但有日本直送的官方授權精品，更會與日本同步發售全新「Chiikawa Baby」第2彈新品！除了角色化身可愛寶寶造型的公仔外，還有多款實用又吸睛的生活雜貨，如Chiikawa Baby紙巾收納袋、環保袋和幸運御守等，絕對是粉絲掃貨的好機會！注意：每款商品每人限購2件（盲盒除外），想入手就要快手！

椰菜兔兔公仔吊飾（圖片來源：NIKO-NIKO Lifestyle Store）

Chiikawa Baby迷你束口袋盲盒（圖片來源：NIKO-NIKO Lifestyle Store）

Chiikawa Baby幸運御守（圖片來源：NIKO-NIKO Lifestyle Store）

Chiikawa Baby夾棉手提袋（圖片來源：NIKO-NIKO Lifestyle Store）

Chiikawa Baby 香港期間限定店資訊

日期：2026年1月23日（四）至3月2日（一）

時間：11am至9pm（最後進場 8:30pm）

地點：旺角MOKO新世紀廣場 地下中庭

付款方式：只接受電子付款（Alipay、WeChat Pay、八達通、VISA、MasterCard、銀聯），不設現金付款。

