居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
$280就睇到Jay Fung?M+夜不同音樂體驗9月新表演陣容 一票睇勻表演、展覽，盡情享受Happy Friday
熱愛音樂與藝術的市民要留意！M+博物館的「M+夜不同」秋季第一個節目9月5日正式登場，由馮允謙Jay Fung、香港本地唱作歌手Allex Chan用音樂帶大家感受今季主題：「祝君安好」。每位只要$280，就可以欣賞到本地歌手精彩演出，又能夠持票在活動期間參觀所有展廳及展覽，一舉兩得，即睇詳情～
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
「M+夜不同」邀來Jay Fung 9月獻唱
「M+夜不同」秋季首個節目以「祝君安好」為題，以展覽「M+希克藏品：心靈圖景」為靈感， 用瑜伽、陶藝、音樂等不同方法療癒大家的心靈，讓入場人士在M＋博物館內感受一個自我關懷、自愛的身心靈旅程。9月5日星期五大家入場後可以先在場內參觀所有展廳及展覽，再欣賞多個音樂單位演出，包括馮允謙Jay Fung、Room307、手指鼓×瑜珈表演PUZZLEMAN & Alba，以及電子音樂二人組SPORA。除此之外，現場還有各種小食、酒精和非酒精飲料發售，大家可以來個Happy Friday！提提大家，當晚活動時間表及表演場地資料，根據過往經驗，相信會在9月1-5日期間公布，可以留意M+ Facebook專頁最新消息。
「M+夜不同」
價錢：一般成人$280（只限18步或以上人士入場）
1張「M+夜不同：祝君安好」門票 (活動時間：7pm-12am)
憑活動門票於活動當晚10:30pm前可參觀所有標準門票展覽展廳
請注意：進入博物館前須進行行李檢查。不可攜帶食物及飲品入場，歡迎即場購買各種酒精和非酒精飲料
M+博物館
地址：九龍博物館道38號西九文化區（地圖按此）
交通方式：
港鐵九龍站E4或E5出口沿雅翔道步行至博物館道，抵達西九文化區，路程需時約10-15分鐘。
港鐵柯士甸站D2出口乘坐專線小巴CX1或W4（只限週末及公眾假期）至西九文化區；B4或B5出口經圓方前往西九文化區，路程需時約10-15分鐘
更多相關文章：
SEVENTEEN演唱會《NEW_》香港站9月啟德開唱！Trip.com 8月28日開售 即睇搶飛詳情、票價、座位表
Bouncetopia開新店！選址奧海城、大玩運動競技主題 早鳥優惠人均$71起｜親子室內彈跳樂園
香港好去處｜首屆香港國際熱氣球節9月登場！早鳥門票優惠人均$110起 睇埋Serrini、Tyson Yoshi、RubberBand
香港熱氣球節都有主題跑！三甲獲熱氣球定點飛行體驗 最平$480、再送你熱氣球節入場券
童年回憶召喚！數碼暴龍動畫25週年紀念展 入場送角色透卡、數碼暴龍配件｜香港好去處
郵輪優惠｜香港遊宮古島每日人均$356.8起！包全天候飲食、娛樂設施，輕鬆快閃日本
郵輪旅遊｜海洋光譜號香港出發、遊越南峴港！每晚人均只要$361.8起
中秋好去處2025｜8度海逸酒店推芒果奶黃月餅工作坊！DIY迷你芒果奶黃月餅＋歎二人下午茶
熊貓加加、得得生日｜大熊貓主題小輪、Panda Friends期間限定店！路牌都換上熊貓主題？｜熊貓經濟
香港七夕好去處5選！脫單必去坪洲七姐誕/寶雲道姻緣石、拍拖推介沉浸式體驗/花漾玻璃工作坊
七月鬼節2025｜盂蘭文化節銅鑼灣免費入場！搶孤競賽/盆供堆疊賽/實境互動劇場/工作坊/文化導賞
MAMA香港2025｜11.28-29登陸啟德主場館 一文睇清購票詳情、豪華演出陣容、入場離場/交通安排（持續更新）
其他人也在看
廣州女持刀追趕男童遭壯漢制服 警拒公開案情
【on.cc東網專訊】網傳廣東省廣州市海珠區有年輕女子持刀追趕男童，被兩名男途人制服。警方周一（25日）拒絕公開情況，僅稱會加強巡邏。on.cc 東網 ・ 1 天前
巴西法官：前總統波索納洛有潛逃之虞 受到全天候監控
（法新社巴西利亞26日電） 巴西最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）今天宣布，前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）有潛逃之虞，因此受到全天候監控。莫瑞斯要求警方「全天候監控」這位前極右派領導人。法新社 ・ 4 小時前
糖水食譜｜南瓜小丸子天然夠甜 糯米桂花糖水更添香
合時令的南瓜香甜軟糯，用來做甜品，天然甜味已經很夠，是非常好的甜品材。將南瓜加入糯米粉，便可以搓出甜甜的糯米小丸子，配上糯米甜酒和桂花醬，不論顏色或口感也比一般酒釀丸子吸引。因為每個南瓜含水量不同，所以加入的糯米粉份量可能有差異，所以分多次慢慢加入，至可以搓成不黏手的麵糰便可，即睇如何製作南瓜小丸子：Yahoo Food ・ 10 小時前
川普：將尋求對華府謀殺案全判死刑
(法新社華盛頓26日電) 美國總統川普今天表示，作為打擊他所謂「失控」的華府犯罪行動的一部分，他將尋求對在華盛頓發生的謀殺案處以死刑。川普在內閣會議上說：「如果有人在首都華盛頓特區殺人，我們將尋求判處死刑。法新社 ・ 7 小時前
鴨脷洲邨20歲男子遭推跌搶3000元 警追緝28歲男子
鴨脷洲發生搶劫案。 今日（27日）凌晨零時35分，一名20歲姓陳男子於南區鴨脷洲邨利澤樓的大堂，遭一名28歲姓李男子推跌後，搶去他身上3,000元逃去，他於是自行報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，男事主前額及腳擦傷，由救護車由到瑪麗醫院治理。警方將案列「襲擊」及「偷竊」案調查。據了解，男事主與姓李男子有金錢am730 ・ 7 小時前
屯門謀殺案拘 13 人｜滙豐遭證監會罰 420 萬｜向太豪氣加贍養費 20 倍｜8 月 26 日・Yahoo 晚報
晚安！今日係 8 月 26 日，星期二。天文台預測明日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區或有狂風雷暴，氣溫介乎 28 至 34 度，日間部分時間酷熱，最高紫外線指數約 11，屬極高水平，市民外出要注意防曬及多補水。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
烏克蘭放寬出境限制 允許18到22歲男性出國
（法新社基輔26日電） 烏克蘭有關當局今天表示，現在允許18歲到22歲的烏克蘭男子出國，放寬了一項原本意在確保有足夠兵源來因應俄羅斯入侵的法律。自俄羅斯發動全面入侵行動以來，年齡介於18到60歲的烏克蘭男子需要獲得批准才能出境。法新社 ・ 7 小時前
懲教人員壁屋監獄外遇襲案 一男子潛逃10個月後落網
【Now新聞台】一名懲教人員去年遭人用硬物襲擊，警方在內地公安協助下拘捕一名潛逃10個月的本地男子，本案累計14人被捕。該名25歲本地男子被帶到壁屋監獄外候車處重組案情，警方以人偶假扮當天受襲的懲教人員，相信疑犯有份施襲。案發去年11月1日，一名休班懲教人員在壁屋監獄外被人用硬物襲擊，身體多處受傷，手腕骨折，13人去年先後被捕，其中8人已被落案起訴，警方相信仍有兩人在逃。 #要聞now.com 新聞 ・ 22 小時前
採訪日誌｜冒牌水詐騙案 鑫鼎鑫負責人提堂／中大醫學院與內地學者研究發現逾六成肝癌可預防
【Now新聞台】冒牌水詐騙政府案，鑫鼎鑫負責人呂子聰在東區裁判法院提堂。 中大醫學院與內地學者研究發現，逾六成肝癌可透過減少相關風險因素預防。#要聞now.com 新聞 ・ 10 小時前
美消費放緩 LV卻推天價唇膏 背後戰略待解
LVMH（MC.PA）旗下時裝品牌Louis Vuitton與著名化妝師Pat McGrath合作，推出首個永久彩妝系列，包括55款唇膏及10款潤唇膏，每支定價160美元。唇膏將於2025年8月29日起在網店及部分Louis Vuitton專門店發售。但市場是否會接受該定價仍存疑問。Yahoo財經 ・ 1 天前
Blue Bottle Studio｜Blue Bottle Studio 10月登陸香港 預約制頂級咖啡體驗
Blue Bottle Studio登陸香港！由Blue Bottle Coffee打造的全球巡迴頂級咖啡體驗企劃「Blue Bottle Studio」將於10月登陸香港！Yahoo Food ・ 1 天前
Google 翻譯新增 AI 驅動的語言學習和即時會話翻譯工具
相比被 Google 主推的 Gemini，日常使用率不低的 Google 翻譯並沒有因大型語言模型的流行而獲得明顯升級，不過這種情況很快會發生改變，今日公布的重大更新為 Google 翻譯帶來了 AI 驅動的語言學習和即時會話翻譯工具。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
黃百鳴否認內幕交易 案件押後至11.20開審
曾製作《開心鬼》系列電影的資深電影人黃栢鳴(藝名黃百鳴)，涉嫌於2017年慫恿他人就天馬影視股份進行內幕交易，因而被控一項內幕交易罪。案件昨日在東區裁判法院再度提訊，黃栢鳴否認控罪。裁判官暫定案件於本年11月20日正式開審，初步預計審訊至12月12日，為期共17日，並將率先於10月24日進行審前覆核。am730 ・ 1 天前
MAMA香港2025｜11.28-29登陸啟德主場館 一文睇清購票詳情、豪華演出陣容、入場離場/交通安排（持續更新）
韓流年度音樂盛事MAMA（Mnet Asian Music Awards）頒獎典禮終於重臨香港，今年將於11月28及29日假啟德主場館舉行！MAMA每年都讓重量級K-POP頂尖歌手及當紅偶像團體聚首出席兼表演，為粉絲們帶來震撼難忘的K-POP盛會！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期熱選（27/08-31/08）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，Kronenbourg 1664 白啤酒500ml $21.9/2件、Paldo大碗麵 $17.9/2件、桃哈多家庭裝薯格/脆薯圈 $33.9/2件、Nature's Snack 核桃仁 $26.9/2件！YAHOO著數 ・ 2 小時前
巴西國民拖鞋Havaianas官網限時43折起！低至$159入手海綿寶寶人字拖/Luna涼鞋 買滿$600加送水樽
夏日當然是在藍天白雲下感受大海沙灘，大家不妨抓著暑假的尾巴，入手沙灘裝備去盡情享受日光浴的美好。這時可以挑選巴西國民拖鞋Havaianas，穿上立刻感受到渡假氛圍，搭配休閒裝、泳裝，時尚又毫無負擔。適逢Havaianas官網推出最後五天的限時優惠，在夏日限時優惠專區中，$598選3對，平均每對低至$199；$798可選5對，多買多慳，平均每對$159！專區中有原價$368的Slim Flatform人字拖，即是以43折就可以買到，超級划算！大家不妨趁此機會入手吧！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
警方打擊非法放債及收數活動 拘捕29人
【Now新聞台】一間持牌財務公司涉嫌非法放債及指使青少年進行收數活動，警方拘捕29人。 警方在行動中檢獲約82萬元現金、超過2400份借貸文件、電腦及手提電話等證物。深水埗警區收到情報，上周一搜查油麻地一間持牌財務公司，發現公司的借貸遠高於法定年利率的48%。公司戶口在半年內 有逾6000萬元交易紀錄，又用淋紅油、滋擾電話等手段追債。整個行動拘捕23男6女，介乎15至69歲，涉嫌無牌放債、刑事恐嚇、刑事毀壞及洗黑錢等。深水埗警區反三合會行動組高級督察劉宏志：「一般他們吸引市民的手法為快速批核貸款，借錢期間借貸人只需要到財務公司花十多分鐘的時間，或直接透過電話、社交媒體提供自己的個人資料，便可以完成借貸，在短時間內批核現金。但借貸過程中，犯罪集團會以不同的藉口，例如手續費或轉介費等為由，扣取借貸人的貸款金額。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
晨早新聞重點｜黃澤林在美網續締造歷史／房屋局指簡約公屋的防水標準與石屎樓一樣
【Now新聞台】8月26日now早晨新聞重點 【晉級美網次圈】香港球手黃澤林繼續締造歷史，他在美國網球公開賽男單首圈，直落3比0擊敗對手晉級。【防水標準】房屋局副局長戴尚誠表示，簡約公屋的防水標準與石屎樓一樣，確保可應對極端天氣。【全國重點實驗室】全國重點實驗室獲正式授牌，李家超指加強與內地及海外聯繫。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
兩電宣布下調9月燃料調整費
【Now新聞台】兩間電力公司宣布下調9月燃料調整費。 中電的燃料調整費9月起下調0.1仙，至每度42.9仙，亦較1月份下調3.4仙，減幅為7.3%，連同基本電價，平均淨電價約為1.4元；而港燈亦下調9月份燃料調整費，較8月減少3.8仙，至每度電32.9仙，亦較今年初下調兩成半，經調整後，港燈每度電的平均淨電費，將由年初約1.6元減至約1.5元。港燈又指，受地緣政治局勢不穩定的影響，預料燃料價格在今年內仍會出現波動。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
樂悠咭周四起一連兩周消費滿100元 可享8元現金回贈
【Now新聞台】八達通公司舉辦第二屆樂悠節，周四起一連兩周向長者派發828萬元回贈。 樂悠咭現有250萬人持有，他們在樂悠節在指定商戶實體店，以樂悠咭單筆消費滿100元，可享有8元現金回贈，每張咭最多回贈800元，派完即止。參與商戶由去年60個倍增至今年120個，涵蓋餐飲、零售、生活百貨及電器等。八達通公司期望透過活動帶動長者外出，促進銀髮經濟。#要聞now.com 影音新聞 ・ 20 小時前