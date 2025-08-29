香港好去處｜Merry Balloon香港首個輕氣球巡遊！近20個人氣角色現身維港上空

美國感恩節年度的巨型氣球巡遊，今年不用飛到異地，留港都可以參與！今年聖誕，香港將迎來一場前所未有的節慶盛事——Merry Balloon卡通輕氣球巡遊，近20個深受喜愛的本地及國際人氣角色將化身巨型輕氣球，在維港上空翱翔。勢必成為今個冬季最矚目的旅遊打卡熱點。

香港首個輕氣球巡遊Merry Balloon，今個聖誕節登場。（官方圖片）

近20個卡通角色化身巨型氣球

香港首個輕氣球巡遊「Merry Balloon」，將於聖誕節期間舉行，屆時近20個人氣IP角色輕氣球造型亮相，跟美國感恩節的22個不相伯仲。這些色彩繽紛的卡通氣球，達3層樓高，將於維港上空飄浮，為市民和旅客帶來震撼視覺享受，更讓人感受到節日的歡樂氛圍。

屆時近20個人氣IP角色輕氣球造型亮相。（官方圖片）

城市尋寶體驗 發掘香港隱藏樂趣

除了壓軸的輕氣球巡遊，「Merry Balloon」亦設有城市尋寶活動，鼓勵市民與旅客走訪香港各大特色景點。更有不同城市尋寶體驗，帶領市民與旅客穿梭香港各大特色景點，讓大家發掘隱藏樂趣同時，更可感受節日的熱鬧與創意。就一起期待將來更多的官方公布。

這些色彩繽紛的卡通氣球，達3層樓高，將於維港上空飄浮，大家準備打卡拍片。（官方圖片）

更多相關文章：

$280就睇到Jay Fung?M+夜不同音樂體驗9月新表演陣容 一票睇勻表演、展覽，盡情享受Happy Friday

Bouncetopia開新店！選址奧海城、大玩運動競技主題 早鳥優惠人均$71起｜親子室內彈跳樂園

香港好去處｜首屆香港國際熱氣球節9月登場！早鳥門票優惠人均$110起 睇埋Serrini、Tyson Yoshi、RubberBand

香港熱氣球節都有主題跑！三甲獲熱氣球定點飛行體驗 最平$480、再送你熱氣球節入場券

童年回憶召喚！數碼暴龍動畫25週年紀念展 入場送角色透卡、數碼暴龍配件｜香港好去處

郵輪優惠｜香港遊宮古島每日人均$356.8起！包全天候飲食、娛樂設施，輕鬆快閃日本

郵輪旅遊｜海洋光譜號香港出發、遊越南峴港！每晚人均只要$361.8起

中秋好去處2025｜8度海逸酒店推芒果奶黃月餅工作坊！DIY迷你芒果奶黃月餅＋歎二人下午茶

熊貓加加、得得生日｜大熊貓主題小輪、Panda Friends期間限定店！路牌都換上熊貓主題？｜熊貓經濟

香港七夕好去處5選！脫單必去坪洲七姐誕/寶雲道姻緣石、拍拖推介沉浸式體驗/花漾玻璃工作坊

七月鬼節2025｜盂蘭文化節銅鑼灣免費入場！搶孤競賽/盆供堆疊賽/實境互動劇場/工作坊/文化導賞

MAMA香港2025｜11.28-29登陸啟德主場館 一文睇清購票詳情、豪華演出陣容、入場離場/交通安排（持續更新）

啟德體育園入場懶人包！即睇NCT Dream演唱會違禁品、入場/散場交通、自拍棒/應援物大小｜啟德演唱會注意事項