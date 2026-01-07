香港好去處｜$168起跳足90分鐘！Merry Balloon Hong Kong巨型夢幻充氣樂園 設7米高充氣滑梯、40米長巨型波波競技賽道等

天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
這個周末想找一處盡情放電兼打卡的好去處，西九文化區絕對是首選。超大型冬日慶典「Merry Balloon Hong Kong」早前登陸西九藝術公園大草坪，當中最受矚目的莫過於「Merry Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園，入場費由$168起，即可盡情跳足90分鐘，場內特設有7米高巨型滑梯、40米長巨型波波競技賽道及多個人氣IP打卡位，更特設日夜雙場，大人小朋友都滿足得到。活動尚餘4天，要玩就要把握最後機會了！
兩大核心區域：巨型跳彈區與互動打卡區
樂園佔地極廣，主要劃分為兩大主題區。首先是令大人小孩都為之瘋狂的「巨型跳彈區」，內裡設有長達40米的巨型競技賽道，挑戰參加者的體力與平衡感；還有從高處衝下的7米高充氣滑梯，刺激感十足。此外，特別設計的「反轉波波池」更是必玩之選，讓大家可以在波波海中盡情穿梭。
至於「互動打卡區」，亮點必然是高達7米的巨型充氣聖誕許願樹，四周圍繞著色彩繽紛的迷宮。場內隨處可見多個人氣IP角色（如Care Bears、海綿寶寶等）的大型裝置，支持者記得準備好相機，逐一拍照留念。
特設日夜雙場：從早到晚各具特色
樂園營業時間由早上9時30分一直持續至晚上10時40分，特設不同場次以滿足不同需求：
幼童專屬場次：每日早上設有專為120厘米或以下幼童而設的時段，讓小朋友可以玩得更安全、更盡興。
黑夜狂熱場次：晚間場次則更具派對氣氛，配合西九龍的迷人夜景與維港燈色，攝影效果極佳，是時下年輕人與情侶的打卡熱點。
關於樂園的購票安排，場內根據不同日期及對象劃分票價。一般日子的90分鐘門票為$168；而特別日子的票價則調整至$198。針對攜帶幼童的人士，大會特別於每日首兩場指定時段推出幼童專場套票，一般日子售價為$299，特別日子則為$355，費用已包含一位成人及一位身高120厘米或以下的小童。需要留意的是，所有入場人士均須購票，且12歲以下小童必須由成年人陪同參與。此外，為保障安全，所有參加者於場內必須穿著防滑襪，若未有自備，可於現場以$25即場購買，亦可預先於Klook以優惠價$20購買。
1月11日壓軸：香港首個大型輕氣球巡遊
除了充氣樂園外，活動的重頭戲「Merry Balloon Parade」將於1月11日舉行。屆時將有超過20個全球及本地知名IP角色的巨型輕氣球，由香港故宮文化博物館沿海濱巡遊至M+博物館。
相關文章：「Merry Balloon Parade」過萬張觀賞區門票免費開搶！香港首個大型IP角色輕氣球巡遊1月11日壓軸登場
Merry Balloon Park：
日期：即日起至2026年1月11日
地址：西九文化區藝術公園大草坪
時間：9:30-22:40（每場90分鐘）
票價：一般日子：$168；特別日子：$198；幼童專場套票（1位成人及1位小童）：$299（一般日子）；$355（特別日子）。
「Merry Balloon Parade」過萬張觀賞區門票免費開搶！香港首個大型IP角色輕氣球巡遊1月11日壓軸登場
踏入2026年，香港迎來首個極具話題性的盛事！由MakeItLoud主辦的「Merry Balloon Hong Kong」壓軸活動「Merry Balloon Parade」將於1月11日在西九文化區震撼上演。這是香港首個以大型IP角色為主題的輕氣球巡遊，屆時近20個風靡全球及本地的巨型IP角色將化身輕氣球，在維港上空「漫步」。更值得一提的是，是次巡遊的「觀賞區」門票將會是透過Klook免費派發，想近距離捕捉可愛角色兼打卡的朋友，絕對要留意搶票時間！Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
