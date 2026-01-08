香港好去處｜MOLLY 20周年特展落戶西九！重現工作室＋手辦/手稿/原畫展覽＋必搶周年商品

天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
作為POP MART的「台柱」，人氣IP MOLLY今年迎來誕生20周年，並將舉行為期一年的《MOLLY 20周年特展》，首站落戶香港，於1月24日至2月10日在香港西九文化區藝術公園藝術展亭舉行，其後會到上海及北京展出；展覽將完整呈現MOLLY 20年來的成長軌跡，展出其人物設定草圖、原畫作品、珍貴手稿及經典公仔等，還會開賣一系列20周年商品，門票採用實名制，價錢由$99起，首周門票已公開發售，立即往下看看詳情！
MOLLY 20周年特展為期一年 香港為首站
香港藝術家王信明（Kenny Wong）於20年前創作出MOLLY，漸漸成為POP MART最具代表性的人氣IP MOLLY之一，今次《MOLLY 20周年特展》將從香港開始，展開為期一年的全球巡展，其後3月會到上海、6月為北京站。
5大區域 完整呈現MOLLY成長軌跡
香港站展覽將分成5個區域，「2006-2009 Hi, MOLLY」陳列著MOLLY誕生之初的設計手稿及經典手辦，由第一隻嘟嘴MOLLY小畫家帶大家回到故事的起點；「2010-2015 第二回合」高度還原Kenny工作室空間，找到天馬行空的草圖、初具雛形的半成品，可近距離感受一件手辦的創作過程；「2016-2026 綺妙的冒險」為MOLLY與POP MART合作時期，環形展廳中陳列著十年間的經典系列手辦，由SPACE MOLLY帶大家在浩瀚宇宙展開一場太空冒險；「不變的星」展出代表性的原畫作品及珍貴手稿，包括為今次展覽創作的原畫作品《不變的星》；最後「沿途的風景」則從Kenny的視角，重新認識這位純真又倔強的小女孩。
必搶周年商品 手辦抽選發售
另2月3日將有Kenny Wong簽名會，展覽期間每個周未都有「MOLLY愛心塗裝活動」，觀眾可提起畫筆為MOLLY賦予獨一無二的色彩，所有收入將捐至慈善機構作支持特殊兒童藝術美育公眾項目；同時發售多款20周年商品，包括木畫、MOLLY畫家帽、紀念收藏冊、Tote Bag等，部份手辦將抽選發售，粉絲一定滿足！
實名制購票 票價$99起
今次特展採取官網實名制購票，入場需核對身分證件原件，門票分為兩大類別：$99的普通票及$299的VIP票，兩者均包單人入場資格及展覽紀念品1份，內有MOLLY二十周年展覽限定菲林膠片，以及小畫家紀念票尾，VIP票則額外附贈MEGA ROYAL MOLLY 100%二十周年限定款一隻，極具收藏價值！首周門票（1月24日至30日）已於即日起開售，全展期門票則由1月24日起全面發售，粉絲們記得留意其最新公佈！
《MOLLY 20週年特展 · 香港站》
地點：西九文化區藝術公園藝術展亭（地圖按此）
日期：2026年1月24日至2月10日
時間：10am-8pm，每日分10個入場時段
門票：$99（普通票），包含單人入場資格及展覽紀念品1份（MOLLY二十周年展覽限定菲林膠片／小畫家紀念票尾）；$299（VIP票）：包含單人入場資格及展覽紀念品1份（MOLLY二十周年展覽限定菲林膠片／小畫家紀念票尾／MEGA ROYAL MOLLY 100%二十周年限定款一隻）
網址：按這裡
