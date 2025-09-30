香港好去處｜Pickleball大熱登陸The ONE！粉紫色標準室內場地、可入手個人化球拍 即睇免費體驗方法

香港好去處｜Pickleball大熱登陸 The ONE ！粉紫色標準室內場地、可入手個人化球拍 即睇免費體驗方法

香港近年掀起Pickleball熱潮，一種源自美國、混合羽毛球網球乒乓球的新運動。尖沙咀有新Pickleball場，選址The ONE，更用上夢幻的粉紫色作主調，增加打卡元素；美國品牌PikPok Pickle更設期間限定店，可訂個人化球拍！而在10月19日還有Pickleball體驗日，歡迎大家親身體驗這集趣味、健身與社交於一身的潮流運動。

由即日起至11月7日，The ONE中庭設立標準室內Pickleball場地。（官方圖片）

夢幻粉紫色Pickleball標準場進駐The ONE

由即日起至11月7日，The ONE聯手Asia Aces Pickleball Academy（AAPA）舉辦【The ONE × AAPA Pickleball Power-up!】，於UG2中庭打造標準室內Pickleball場地，讓市民在商場中也能感受比賽級的運動氛圍。場地配備專業球網及劃線，更以夢幻粉紫色為主調，營造出活力與時尚兼備的氛圍。入口處設有Pickleball拱門，拍出充滿動感的運動美照。

場地配備專業球網及劃線，更以夢幻粉紫色為主調。（官方圖片）

打造獨一無二的專屬球拍 互動遊戲挑戰技術

活動期間，來自美國的高端Pickleball品牌PikPok Pickle首次登陸香港，於場內設立期間限定店，提供多款球拍、服飾及配件，更可打造獨一無二的專屬球拍。現場設有互動遊戲「Pick a Ball!」，參加者只需完成簡單挑戰，即可獲得紀念品，更有機會贏得專業球拍。只要讚好或追蹤The ONE、AAPA及PikPok Pickle的社交平台，即可參加一次，初學者也能輕鬆上手。

前網球及現役Pickleball「一姐」陳詠悠小姐（Venise）聯同其專業教練團隊，帶領大家走進Pickleball世界！（官方圖片）

特別邀請PikPok Pickle於場內設立期間限定店，提供多款精選優質球拍，現場部分產品更提供個人化訂製服務。（官方圖片）

讚好及追蹤The ONE、ASIA ACES PICKLEBALL ACADEMY（AAPA）及Pikpok Pickle 官方Facebook／Instagram各一個帳號，即可參加「Pick A Ball !」遊戲活動一次，更有機會獲得專業球拍。（官方圖片）

免費無門檻體驗日 多樣化專業課程

10月19日將舉行全港首個無門檻Pickleball體驗日，無需消費即可參加，由專業教練帶領，認識這項新興運動。名額有限，可於網上或現場報名，詳情請留意The ONE社交平台。活動期間，AAPA亦提供成人及兒童的團體課堂。只要於The ONE商戶消費滿指定金額，即可參加15或50分鐘的課程，在教練指導下學習技巧，提升球技。

10月19日Pickleball體驗日，毋須消費，即可預約或現場報名免費參加體驗課程。（官方圖片）

AAPA亦提供成人及兒童的團體課堂，只要於The ONE商戶消費滿指定金額，即可參加15或50分鐘的課程。（官方圖片）

【The ONE × AAPA Pickleball Power-up!】

日期：即日起至11月7日

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭

PikPok Pickle期間限定店

日期：即日起至11月7日

時間：11am-9pm

The ONE X AAPA Pickleball體驗日

日期：10月19日（星期日）

時間：12nn-6pm

