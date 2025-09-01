香港好去處｜WHIMSY歡樂天地36,000呎、最大旗艦店登陸灣仔合和！必玩零下15°C「奇幻冰雪樂園」＋VR飛行電單車

以為灣仔只有辦公大樓和老字號茶餐廳？WHIMSY歡樂天地今個秋天正式進駐合和商場，開設全港最大旗艦店，集懷舊街機、沉浸式VR、冰雪樂園及童趣遊戲於一身，展開一場視、聽、嗅、觸感全方位的冒險旅程，前所未有的玩樂體驗。

WHIMSY歡樂天地最大旗艦店登陸灣仔合和中心， 面積達36,000呎。（官方圖片）

36,000平方呎旗艦店 超感官VR飛行電單車

新店佔地達36,000平方呎，最矚目的莫過於全港首個「超感官VR飛行電單車」，戴上VR眼鏡後，不但能感受電單車的擺動與視覺轉換，更會同步感受到水花濺起、熱力逼人及香氣撲鼻的效果，彷如置身叢林與山谷之間。另一項「極速超時空鐵騎」則以燈光炫目的賽車設計，配合跳台與特技路段，讓玩家在閃避與轉向之間享受操控快感。還有環幕機動影院，水花、雪花四濺的體感效果，配合大量不同片集，極致的觀賞體驗。

全港首個「超感官VR飛行電單車」，戴上VR眼鏡後，感受電單車的擺動與視覺轉換，更會同步感受到水花濺起、熱力逼人及香氣撲鼻等效果。（官方圖片）

零下冰雪樂園 90年代經典街機

想感受冬日浪漫，不妨走進佔地5,000平方呎的「奇幻冰雪樂園」，在零下15°C的飄雪氛圍中溜滑梯、打卡純白色旋轉木馬，或與全人手打造的水泥雕塑合照留念，彷如置身北歐童話世界。而一眾街機迷亦可在「重溫經典街機遊戲」區找到熟悉的回憶，來自杜拜收藏家、超過30年歷史的「射大牙機」、「跑馬仔」、「神奇保齡」及推銀機等經典遊戲，亦重新登場，重拾90年代的街機熱潮。貼心設計的「童樂放電區」，為小朋友打造迷你保齡球場及「反轉歡樂波波池」等設施，讓孩子們在安全空間中盡情放電。

5,000平方呎的「奇幻冰雪樂園」，在零下15°C的飄雪氛圍中溜滑梯、打卡純白色旋轉木馬。（官方圖片）

來自杜拜收藏家、超過30年歷史的「射大牙機」、「跑馬仔」、「神奇保齡」及推銀機等經典遊戲，讓大家重拾90年代的街機熱潮。（官方圖片）

WHIMSY歡樂天地灣仔店

地址：灣仔合和商場14樓1403 - 1405號舖（地圖按此）

交通：灣仔港鐵站D出口前往合和中心及合和商場

更多相關文章：

$280就睇到Jay Fung?M+夜不同音樂體驗9月新表演陣容 一票睇勻表演、展覽，盡情享受Happy Friday

Bouncetopia開新店！選址奧海城、大玩運動競技主題 早鳥優惠人均$71起｜親子室內彈跳樂園

香港好去處｜首屆香港國際熱氣球節9月登場！早鳥門票優惠人均$110起 睇埋Serrini、Tyson Yoshi、RubberBand

香港熱氣球節都有主題跑！三甲獲熱氣球定點飛行體驗 最平$480、再送你熱氣球節入場券

童年回憶召喚！數碼暴龍動畫25週年紀念展 入場送角色透卡、數碼暴龍配件｜香港好去處

郵輪優惠｜香港遊宮古島每日人均$356.8起！包全天候飲食、娛樂設施，輕鬆快閃日本

郵輪旅遊｜海洋光譜號香港出發、遊越南峴港！每晚人均只要$361.8起

中秋好去處2025｜8度海逸酒店推芒果奶黃月餅工作坊！DIY迷你芒果奶黃月餅＋歎二人下午茶

熊貓加加、得得生日｜大熊貓主題小輪、Panda Friends期間限定店！路牌都換上熊貓主題？｜熊貓經濟

香港七夕好去處5選！脫單必去坪洲七姐誕/寶雲道姻緣石、拍拖推介沉浸式體驗/花漾玻璃工作坊

七月鬼節2025｜盂蘭文化節銅鑼灣免費入場！搶孤競賽/盆供堆疊賽/實境互動劇場/工作坊/文化導賞

MAMA香港2025｜11.28-29登陸啟德主場館 一文睇清購票詳情、豪華演出陣容、入場離場/交通安排（持續更新）

啟德體育園入場懶人包！即睇NCT Dream演唱會違禁品、入場/散場交通、自拍棒/應援物大小｜啟德演唱會注意事項