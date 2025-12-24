香港婚宴場地 | 香港麗晶酒店推出「Terrace Vows with a View」維港景觀婚禮體驗

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月24日 - 對於嚮往締造難忘香港婚禮的新人而言，選擇理想的香港婚宴場地至關重要。香港麗晶酒店匠心呈獻 「Terrace Vows with a View」 —— 一個重新定義現代奢華與文化優雅的專屬婚禮概念。此婚禮體驗由香港麗晶酒店攜手上海灘及Moët Hennessy Diageo，MHD精心打造，為追求獨特體驗的新人打造別樹一幟的香港婚宴場地選擇。



新人可走進香港麗晶酒店標誌性的露台套房，探索度身訂造的婚禮體驗。在這裡，壯麗的維多利亞港全景與精緻設計及由心而發的待客之道完美交融，為人生重要時刻締造無可取代的舞台。





香港奢華婚禮首選

作為最具聲望的香港婚宴場地之一，香港麗晶酒店多年來見證無數的重要時刻，以締造融合文化傳承與現代風格的經典婚禮而享負盛名，是不少新人心目中理想的香港婚宴場地首選。



回應新人對更具意義婚禮的嚮往，香港麗晶酒店特別打造猶如私人府邸般的婚禮體驗——優雅、尊貴，且高度個人化。由著名設計師 盧志榮（Chi Wing Lo） 精心構想的露台套房，為一個面積達 5,500 平方呎 的寧靜複式空間，坐擁滿分維港全景，為婚禮、婚前聚會及婚後慶祝活動締造令人屏息的場景。



香港麗晶酒店宴會總監 林潔瑩（Kitty Lam） 表示：「在露台套房舉行的婚禮，就像將家的延伸昇華至另一層次。現今新人渴望能訴說自身故事的體驗，而這正是香港麗晶酒店婚禮的核心精神。」





露台套房——維港最佳景觀

露台套房飽覽維港和香港島天際線的開揚景觀，身處面積達 3,300 平方呎 的頂樓露台，可容納多達 50 位賓客，適合舉行證婚儀式、雞尾酒會或在璀璨天際線下的燭光晚宴。另外，露台套房營造出獨特氛圍，結合寬敞的室內與戶外空間。下層設有寬敞舒適的客廳及用餐區，適合舉辦溫馨聚會；上層主臥則配備寬敞的更衣區及悠享綠洲浴室，設有可俯瞰維港的偌大沉浸式浴缸。夜幕低垂後，新人更可於戶外按摩浴缸中放鬆身心，飽覽維港全景，為完美的一天畫上優雅句號。





上海灘以現代傳承重塑婚禮風格

香港殿堂級奢華品牌 上海灘，為香港婚禮注入獨特的時尚維度。品牌推出典雅御用定製服務，為追求文化底蘊與精緻風格的現代新人而設。



從中式嫁衣（裙褂）、旗袍，到中山裝及長袍馬褂，上海灘的設計巧妙融合傳統精髓與當代美學。每一件作品皆體現中國工藝的匠心精神，並按新人的個人風格與文化傳承量身打造。



上海灘香港董事總經理 趙嘉曼（Carmen Chiu） 表示：「上海灘一直以精緻現代的角度詮釋文化傳承。我們很榮幸能讓新人透過兼具恆久與意義的風格，表達屬於他們的愛情故事。」





Moët Hennessy Diageo——為愛與慶典舉杯

為每對新人增添璀璨光芒，Moët Hennessy Diageo (MHD） 為婚禮展示帶來世界級的奢華享受。旗下標誌性品牌包括 Moët & Chandon、Dom Pérignon 及 Hennessy，以非凡品味昇華每一個慶祝時刻。



新人可度身訂造專屬體驗，包括香檳塔、Dom Pérignon標誌性盾牌，以及 Hennessy Paradis 或 Don Julio 1942 的迷你瓶上鐫刻獨特印記，為賓客留下難忘紀念。每一次舉杯，皆象徵喜悅、結合與恆久浪漫。



以壯麗維港為誓，以匠心細節為證，「Terrace Vows with a View」 從空間佈置、服裝美學，到與親友舉杯同慶的片刻，香港麗晶酒店與志同道合的頂級夥伴攜手，為新人打造一個真正屬於他們的重要時刻。Hashtag: #香港麗晶酒店







廣告 廣告

https://hongkong.regenthotels.com/

發佈者對本公告的內容承擔全部責任



新聞稿由客戶提供

