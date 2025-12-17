香港存款保障委員會連續八年公布「香港人『儲蓄安全感』指標調查」結果

港人每人每月平均儲蓄升至10,100港元 儲蓄金額再創新高 有為子女儲蓄的家長 平均為每名子女額外儲蓄226萬才安心

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月17日 - 香港存款保障委員會（存保會）連續第八年進行香港人「儲蓄安全感」指標調查。最新調查顯示，港人每人每月平均儲蓄金額首次「破萬」，達10,100港元，較去年上升3%，再創調查以來新高，受訪者表示有儲蓄習慣的逾六成七，與去年相若。儲蓄方式仍以銀行活期或定期存款為主，比例高達七成五。調查亦顯示，有儲蓄習慣的受訪者逾兩成有定立年內儲蓄目標，平均金額為27.9萬港元。另一項結果顯示，18至29歲年青受訪者有儲蓄習慣的比例高達八成九，當中有定下儲蓄目標的達三成二，為各年齡組別中之冠，顯示年輕人儲蓄意欲十分積極。此外，五成四受訪者認為自己可以達成目標；而約四成有儲蓄習慣的受訪者則表示儲蓄是為了「應付不時之需」（37%），其次為「準備退休」（31%）。





香港存款保障委員會主席劉燕卿女士，SBS，JP（左）及香港中文大學香港亞太研究所（電話調查研究室）副總監 黃子為博士（右）發布2025 年香港人「儲蓄安全感」指標調查結果。



同時，今年港人就現有儲蓄能帶來「安全感」的評分，由去年的53.5分升至今年的54.3分，創近四年以來最高。當中七成六受訪者的儲蓄「安全感」評分達50分或以上，較去年微升約兩個百分點；而有一成六受訪者的評分達80分或以上，與去年相若。調查亦顯示，若按維持一年的生活水平來說，港人認為今年平均需要擁有102萬港元儲蓄或流動資金，才能獲得足夠「安全感」，與去年的103萬港元相若。



家長更積極儲蓄 教育開支成重心



繼2020年後，今年的調查再次就本港家長（育有至少一名十歲或以下子女）進行深入調查，目的是比較該組別在儲蓄習慣上的變化。本年度調查發現，有儲蓄習慣的家長比例近八成，較2020年增加約三個百分點；而每名家長每月平均儲蓄金額為12,100港元，較五年前的8,600港元大幅增加四成；平均需要擁有116萬港元儲蓄才有足夠的「安全感」，較整體港人（102萬港元）高出14%。



調查亦發現，六成家長表示有為子女作額外儲蓄，他們平均需為每名子女額外儲蓄226萬港元才感到安心；當中主要用作教育開支 (77%)，包括「本地升學」 (66%) 及「出國留學」 (27%)。受訪家長為子女儲蓄的主要方式是「開立銀行戶口儲蓄」 (48%)，其次是「購買儲蓄保險」 (45%)。此外，逾五成六家長有鼓勵子女建立儲蓄習慣，最常見方式為「固定發放零用錢給子女」 (29%)，及「要求子女自己儲錢購買心頭好」 (22%)。



港人儲蓄意識按年提升 家長及早籌謀成趨勢



香港存款保障委員會主席劉燕卿女士, SBS, JP表示：「從調查結果顯示，我們看到港人在儲蓄方面保持動力，除了『每人每月平均儲蓄金額』再創新高之外，還有逾六成七的市民持續維持儲蓄習慣，這反映出儲蓄始終是『安全感』的重要來源。同時，市民傾向穩健審慎的方式（例如銀行存款）作儲蓄的情況更為明顯。調查中值得一提的是，18 至 29 歲年青受訪者有儲蓄習慣的比例高達八成九，當中有定下儲蓄目標的達三成二，為各年齡組別中之冠，顯示年輕人儲蓄意欲更為積極。此外，存款保障計劃自動為存戶提供最高 80 萬港元的法定保障，大家一定可以更加安心儲蓄。」



劉女士續稱：「所謂『養兒一百歲，長憂九十九』，透過是次調查，引證養育下一代，在家長的財務規劃上佔了重要一環。例如與五年前相比，家長群組更積極儲蓄，儲蓄金額更大幅提升。而對『安全感』的儲蓄金額要求，亦高於一般市民。至於在子女理財教育中，父母則往往擔任關鍵的角色。調查亦反映出不少家長有培養孩子儲蓄的良好習慣，我們期望透過存保會多元化的公眾宣傳和社區教育活動，進一步令市民大眾關注儲蓄的重要性。與此同時，存款保障計劃會繼續守護大家的銀行存款，提供穩健的存款保障，令到人人存得安心。」



調查結果的其他摘要如下：



18至29歲有儲蓄習慣的受訪者比例達八成九，當中有定下年內儲蓄目標的比例為三成二，兩項結果均為所有年齡組別中之冠，顯示年輕人儲蓄意欲更為積極。而每人每月平均儲蓄金額高逹10,900港元，較整體港人高8%。至於儲蓄「安全感」評分則為56.9分，在所有年齡組別中排行第二。

30 至39 歲受訪者定下的年內儲蓄目標平均金額為36.9萬港元，是各年齡組別中最高，較整體港人高出三成二。

40 至49 歲受訪者的儲蓄能力為所有年齡組別之首，每人每月平均儲蓄金額達到11,900 港元，較整體港人高出一成八。

50至59歲受訪者認為擁有133萬港元的儲蓄才能獲得足夠「安全感」，金額是所有年齡組別之冠，相信此年齡組別人士因開始為退休作準備，故需要較多儲蓄才能安心。

按照存款保障計劃（存保計劃）成員（即本港持牌銀行）的申報，2024年內受存保計劃保障的成員銀行持有的相關銀行存款總額為34,920億港元。按計劃成員的統計資料顯示，當中超過九成二存款人的存款獲全面保障。



香港人「儲蓄安全感」指標調查由香港存款保障委員會委託香港中文大學香港亞太研究所，於2025年9月1日至10月2日，透過隨機抽樣並以電話訪問形式，訪問了共1,047名18歲或以上的香港人，並對301名育有至少一名十歲或以下子女的家長進行了深入意見調查。Hashtag: #香港存款保障委員會



關於香港存款保障委員會

香港存款保障委員會（存保會）是根據《存款保障計劃條例》成立的法定機構，負責存款保障計劃（存保計劃）的運作，旨在為銀行存款人提供保障，協助維持香港銀行體系的穩定。(

