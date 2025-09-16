香港安全保障集團 (HKSSC) – 宣佈舉辦專業保鏢證書課程 培育保鏢業界人材

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月16日 - 香港安全保障集團 (HKSSC) – 宣佈舉辦專業保鏢證書課程，為有志成為私人保鏢及高端保安行業人士而設。此保鏢證書課程由豐富警務、偵探、保安經驗的專業人士教授，教學內容集理論與實用性於一身。此保鏢課程涵蓋保鏢行業的操守及工作性質、武力合法使用相關法例、執行任務的風險評估及護送安排等等多元化領域，更會在學員畢業後，進行工作轉介及推薦。



香港安全保障集團 – HKSSC表示，此課程中會涵蓋保鏢行業的工作操守、私人保鏢的工作性質及工作內容、合法武力使用的相關法例、任務風險評估的準則、設定護送計劃及安排。完成保鏢課程後，學員會具備執行私人保鏢任務的能力，能夠處理突發情況，作出危機應變。



是次專業保鏢課程由專業私人保鏢團隊教授，團隊由多年警務執勤經驗及富經驗的保安人員組成，在課堂上親身教授專業知識及作經驗分享，全面地加強學員的保安意識及實戰能力。



而且，這次專業保鏢課程獲香港保鏢業協會認可，具備認受性，為有意投身保鏢行業人士提供一個良好的入場門檻。



課程內容



課程費用：港幣$5,000元正

課程時間：兩天全日制課



上課地點：旺角上海街682號潤基商業大廈17樓C室

如欲報名或有任何查詢，歡迎致電 (852) 2246 8009 或 (852) 2368 1468。

網址：https://hkssc.co/培訓課程/保鏢課程/



歡迎有志投身保鏢行業人士報名，課程名額有限，先到先得，額滿即止。



*如若課程內容有任何變動，恕不另行通知。





關於香港安全保障集團 (HKSSC)

香港安全保障集團 HKSSC

於 2012 年成立，業務全面涵蓋護衛業界，包括：物業的護衛及管理、私人保鏢、私家偵探、保安設備安裝及維護、保鏢及保安業界的人材培訓，包括︰平安咭課程、 QASRS 基礎保安訓練證書課程、近身保鏢專業訓練等，一直深耕於維護處所安全、保護客戶生命及財產為香港安全保障集團HKSSC業務之首，以最為完善的專業護衛團隊為客戶帶全面的保障。



HKSSC – 香港安全保障集團 – 所持有的牌照及課程認可資格香港安全保障集團HKSSC持有保安公司牌照 (牌照號碼: 2149) 和保安及護衛業的認可資格，在私人保鏢課程及服務上都有著信心的保證。





