香港安全保障集團 – HKSSC 開辦勞工處認可訓練課程的營辦機構 為建造業提供人材
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月5日 - 香港安全保障集團 – HKSSC宣佈舉辦平安咭課程，為建築業從業員、地盤工人、從事貨櫃處理的工人、需要經常進出工地等人士而設。此平安咭課程由專業的資深導師教授，教學內容集理論與實用性於一身，確保相關人士能具備足夠的安全知識。此平安咭課程是獲勞工處認可訓練課程，完成課程後更可獲簽發「建造業安全訓練證明書」(又稱：平安咭；或稱：綠咭)，即可獲得正式資格進入工地工作。
根據香港《工廠及工業經營條例》，所有受僱在工業經營，進行建築工程式貨櫃處理作業的人士，均需要接受強制性基本安全訓練，並持有有效的證明書(平安咭；又稱綠咭)。
香港安全保障集團 – HKSSC表示，此平安咭課程中會涵蓋各種專業安全知識及訓練，包括：建築地盤的安全規例 、工作安全、意外預防、緊急應變...等等。這個課程有助建築、貨櫃處理等行業人士提升專業能力，確保職場安全。
HKSSC 的平安咭課程由專業的資深導師教授，有多年營辦平安咭課程經驗，而且是勞工處認可的課程營辦機構，有大量工作崗位可以轉介，目的是讓市民可以一站式找到理想工作。
課程內容
課程費用：HK$210
課程時間：1天8小時
上課地點：香港旺角上海街682號潤基商業大廈17樓C室
如欲報名或有任何查詢，歡迎致電2368 1468。
網址：https://hkssc.co/培訓課程/平安咭課程/
歡迎需要於建築地盤工作、貨櫃處理工作等人士報名，課程名額有限，先到先得，額滿即止。
*如若課程內容有任何變動，恕不另行通知。
Hashtag: #香港安全保障集團 #HKSSC
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於香港安全保障集團 – HKSSC
於 2012 年成立，致力為建造業界、保鏢、保安業界的人材培訓，包括︰平安咭課程、 QASRS 基礎保安訓練證書課程、近身保鏢專業訓練等。另外亦提供不同的護衛服務，包括：物業的護衛及管理、私人保鏢、私家偵探、保安設備安裝及維護、一直深耕於維護處所安全、保護客戶生命及財產為香港安全保障集團HKSSC業務之首，以最為完善的專業護衛團隊為客戶帶全面的保障。
HKSSC – 香港安全保障集團 – 所持有的牌照及課程認可資格︰
HKSSC香港安全保障集團為
，並可簽發「建造業安全訓練證明書」。
新聞稿由客戶提供
